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Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове

Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове - 30.01.2025 Украина.ру

Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове

Начало 2025 года в Чернигове ознаменовалось новым витком противостояния центральной и местной власти. И. о. городского головы Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако подал в отставку, заявив, что "руководители военных администраций взяли город в заложники".

2025-01-30T06:09

2025-01-30T06:09

2025-01-30T06:09

эксклюзив

украина

чернигов

владимир зеленский

дмитрий кулеба

константин григоришин

вооруженные силы украины

сбу

конфискация

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По его словам, действовали они по указанию Офиса президента. Ломако также отметил, что военные администрации саботировали городские проекты, устраивали давление на горсовет и блокировали общественные услуги (остановки общественного транспорта и угроза срыва отопительного сезона). В декабре в городе были остановлены некоторые троллейбусные маршруты. В мэрии заявляли, что виновата в этом мобилизация водителей, а военная администрация обвиняла мэрию в неспособности наладить работу транспорта.Советник начальника Черниговской военной администрации Андрей Подорван обвинил и.о. мэра города, что тот большую часть времени занимался тем, что писал чернуху в Telegram-каналах. Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба обвинял власти Чернигова, что они тратят бюджет не на ВСУ, а на работу коммунальных предприятий."На что сейчас, по вашему мнению, Чернигов должен тратить свой бюджет? На развитие коммунальных предприятий или все-таки на оборону города? Для меня ответ очевиден. В этом и есть суть конфликта", - говорил Кулеба.Избранного мэра Чернигова Владислава Атрошенко, критиковавшего Зеленского, сняли еще в 2022 году, а суд запретил ему занимать этот пост. Вменяли ему в вину тот факт, что в феврале 2022 года он использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. Теперь же Офис президента вынудил уйти исполняющего обязанности мэра, который состоит в партии Виталия Кличко УДАР.При этом месяц назад глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк выделяла Чернигов, как один из немногих городов, где большинство жителей (63%) положительно оценивали работу городских властей.Ранее Ломако заявлял, что военные администрации заняты не безопасностью населения, а установлением контроля над местными бюджетами и ресурсами громад в целях обогащения. После этого вооруженные силовики не раз врывались в мэрию с обысками.А 11 января Ломако похитили сотрудники СБУ прямо на улице, хотя и отпустили в тот же день, проведя с ним "беседу". "Уничтожение местного самоуправления и зачистка политических оппонентов является главным признаком диктатуры", - прокомментировал похищение экс-нардеп Игорь Мосийчук.После отстранения и.о. мэра центральной власти удалось взять под контроль коммунальные предприятия. И одним из следствий является достаточно странная закупка по тендеру: 100 000 на духи и контрацептивы, которые срочно понадобились коммунальному предприятию города.Зеленский своеобразно довел до логического финала реформу децентрализации, которую после Евромайдана продвигали власти Евросоюза. Он не только узурпировал центральную власть, но и подавил местное самоуправление.Во вторник 28 января Ассоциация городов Украины заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране, обвиняя силовые структуры в давлении на местное самоуправление."Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", - говорится в обращении к Зеленскому.Примечательно, что в январе некоторых избранных мэров городов оштрафовали за невыполнение планов по мобилизации, хотя этот вопрос не входит в их компетенцию.В январе Зеленский также ввел санкции против украинского олигарха Константина Григоришина. Его обвиняли в наличии у него также российского гражданства. Григоришин владел рядом предприятий, в том числе Черниговоблэнерго."Санкции против Григоришина - это прямой путь к национализации доли россиянина в следующих облэнерго: "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго". "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", - заявил нардеп Алексей Кучеренко.Украинское издание "Страна", ссылаясь на мнение экспертов, утверждает, что власти отнимают прибыльные активы для передачи их американским компаниям. "Какое-то время на этой прибыльной даже в условиях войны теме смогут зарабатывать люди из окружения президента. Затем, скорее всего, их "передадут" американским инвесторам, которые уже активно интересуются нашей энергетикой", - пишет "Страна".Американские инвесторы, скорее всего, захотят отбить вложенные средства, а это означает рост цен на электроэнергию для простых жителей Чернигова и других городов.О том, что происходит во втором по значению и количеству жителей городе Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове

https://ukraina.ru/20250124/1060498741.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, чернигов, владимир зеленский, дмитрий кулеба, константин григоришин, вооруженные силы украины, сбу, конфискация