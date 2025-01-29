https://ukraina.ru/20250129/1060672440.html

ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью

ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью - 29.01.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Очередная попытка украинской армии атаковать территорию России с помощью беспилотников пресечена. Об этом вечером 29 января сообщило Минобороны РФ.

2025-01-29T19:46

2025-01-29T19:46

2025-01-29T19:46

новости

россия

белгородская область

крым

владимир зеленский

курская область

сво

кто

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059175600_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_40039c3464f1a1a06f1b40e25d58f7fb.jpg

"В период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.В предыдущем сообщении Минобороны РФ говорилось о том, что с 15.25 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской.До этого, около 15.10 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января

россия

белгородская область

крым

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, крым, владимир зеленский, курская область, сво, кто, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф