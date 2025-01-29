ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью - 29.01.2025 Украина.ру
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ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью
ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью - 29.01.2025 Украина.ру
ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью
Очередная попытка украинской армии атаковать территорию России с помощью беспилотников пресечена. Об этом вечером 29 января сообщило Минобороны РФ.
2025-01-29T19:46
2025-01-29T19:46
новости
россия
белгородская область
крым
владимир зеленский
курская область
сво
кто
бпла
беспилотники
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"В период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.В предыдущем сообщении Минобороны РФ говорилось о том, что с 15.25 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской.До этого, около 15.10 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января
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новости, россия, белгородская область, крым, владимир зеленский, курская область, сво, кто, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Белгородская область, Крым, Владимир Зеленский, Курская область, СВО, КТО, БПЛА, беспилотники, ПВО, Минобороны РФ

ПВО России уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Белгородской областью

19:46 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Очередная попытка украинской армии атаковать территорию России с помощью беспилотников пресечена. Об этом вечером 29 января сообщило Минобороны РФ.
"В период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении российского министерства.
В предыдущем сообщении Минобороны РФ говорилось о том, что с 15.25 до 16.45 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской.
До этого, около 15.10 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января
 
НовостиРоссияБелгородская областьКрымВладимир ЗеленскийКурская областьСВОКТОБПЛАбеспилотникиПВОМинобороны РФ
 
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