Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
Ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. При этом Зеленский обладает устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Среди всех правительств из глобалистской партии войны Владимир Зеленский обладает наиболее устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей, которые будут умирать за эти идеи. В Европе ни у кого такого нет, отметил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недавно объявил о "добровольной мобилизации во Франции". Но это же просто красивые слова, потому что подписать контракт с французской армией можно было всегда, указал он.
"Более того, ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. Во Франции Макрон находится в конфронтации с парламентом. Недавно там впервые за много десятилетий был роспуск правительства", – подчеркнул Селезнев.
В Великобритании партия лейбористов, которая триумфально победила летом, сейчас бьет рекорды по антирейтингам. В Германии вообще досрочные выборы. Шансы на то, что Олаф Шольц сохранить власть – тоже сомнительны. И на этом фоне Зеленский годится на роль лидера Европы, заключил собеседник издания.
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