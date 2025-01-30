Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы - 30.01.2025 Украина.ру
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Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы
Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы - 30.01.2025 Украина.ру
Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы
Ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. При этом Зеленский обладает устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2025-01-30T03:30
2025-01-30T03:30
новости
европа
франция
украина
владислав селезнев
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
великобритания
германия
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Среди всех правительств из глобалистской партии войны Владимир Зеленский обладает наиболее устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей, которые будут умирать за эти идеи. В Европе ни у кого такого нет, отметил эксперт.Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недавно объявил о "добровольной мобилизации во Франции". Но это же просто красивые слова, потому что подписать контракт с французской армией можно было всегда, указал он."Более того, ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. Во Франции Макрон находится в конфронтации с парламентом. Недавно там впервые за много десятилетий был роспуск правительства", – подчеркнул Селезнев.В Великобритании партия лейбористов, которая триумфально победила летом, сейчас бьет рекорды по антирейтингам. В Германии вообще досрочные выборы. Шансы на то, что Олаф Шольц сохранить власть – тоже сомнительны. И на этом фоне Зеленский годится на роль лидера Европы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.О различных аспектах ситуации на Украине в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше.
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новости, европа, франция, украина, владислав селезнев, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, великобритания, германия, украинская армия, правительство, парламент, детали, война
Новости, Европа, Франция, Украина, Владислав Селезнев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Великобритания, Германия, украинская армия, правительство, парламент, детали, война

Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы

03:30 30.01.2025
 
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
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Ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. При этом Зеленский обладает устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Среди всех правительств из глобалистской партии войны Владимир Зеленский обладает наиболее устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей, которые будут умирать за эти идеи. В Европе ни у кого такого нет, отметил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недавно объявил о "добровольной мобилизации во Франции". Но это же просто красивые слова, потому что подписать контракт с французской армией можно было всегда, указал он.
"Более того, ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. Во Франции Макрон находится в конфронтации с парламентом. Недавно там впервые за много десятилетий был роспуск правительства", – подчеркнул Селезнев.
В Великобритании партия лейбористов, которая триумфально победила летом, сейчас бьет рекорды по антирейтингам. В Германии вообще досрочные выборы. Шансы на то, что Олаф Шольц сохранить власть – тоже сомнительны. И на этом фоне Зеленский годится на роль лидера Европы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
О различных аспектах ситуации на Украине в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше.
Иван Лошкарев
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Иван Лошкарёв: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины Ялтинские соглашения 1945 года касались нового мироустройства. Они были достигнуты в результате длительных переговоров и касалась широкого круга вопросов. Дональд Трамп это не про длительные переговоры. Его интересуют конкретные вещи. И вот о новой "Ялте" я бы с Трампом не говорил.
 
НовостиЕвропаФранцияУкраинаВладислав СелезневВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронОлаф ШольцВеликобританияГерманияукраинская армияправительствопарламентдеталивойна
 
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