https://ukraina.ru/20250130/1060673772.html

Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы

Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы - 30.01.2025 Украина.ру

Боеспособная армия и доступ к ловле людей: Селезнев оценил шансы Зеленского на роль лидера Европы

Ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. При этом Зеленский обладает устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2025-01-30T03:30

2025-01-30T03:30

2025-01-30T03:30

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эммануэль макрон

олаф шольц

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Среди всех правительств из глобалистской партии войны Владимир Зеленский обладает наиболее устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей, которые будут умирать за эти идеи. В Европе ни у кого такого нет, отметил эксперт.Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недавно объявил о "добровольной мобилизации во Франции". Но это же просто красивые слова, потому что подписать контракт с французской армией можно было всегда, указал он."Более того, ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств. Во Франции Макрон находится в конфронтации с парламентом. Недавно там впервые за много десятилетий был роспуск правительства", – подчеркнул Селезнев.В Великобритании партия лейбористов, которая триумфально победила летом, сейчас бьет рекорды по антирейтингам. В Германии вообще досрочные выборы. Шансы на то, что Олаф Шольц сохранить власть – тоже сомнительны. И на этом фоне Зеленский годится на роль лидера Европы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.О различных аспектах ситуации на Украине в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше.

https://ukraina.ru/20250129/1060670730.html

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новости, европа, франция, украина, владислав селезнев, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, великобритания, германия, украинская армия, правительство, парламент, детали, война