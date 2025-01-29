Пентагон не комментирует очередное крушение новейшего истребителя F-35 ВВС США на Аляске - 29.01.2025 Украина.ру
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Пентагон не комментирует очередное крушение новейшего истребителя F-35 ВВС США на Аляске
Пентагон не комментирует очередное крушение новейшего истребителя F-35 ВВС США на Аляске - 29.01.2025 Украина.ру
Пентагон не комментирует очередное крушение новейшего истребителя F-35 ВВС США на Аляске
Истребитель ВВС США F-35ВВС США потерпел крушение во время полёта на Аляске. Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив, сообщает американское информагентство Associated Press.
2025-01-29T19:36
2025-01-29T19:36
новости
сша
аляска
пентагон
нато
f-35
истребитель
ввс сша
авиакатастрофа
минобороны
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Крушение истребителя F-35 успели заснять на видео, которое быстро набрало множество просмотров по обе стороны Атлантики. Пентагон не спешит с комментариями очередного инцидента с новейшим истребителем пятого поколения, призванного стать опорой ВВС США и их союзников по НАТО.Британское издание Daily Mail опубликовало видеозапись инцидента над военной базой Эйлсон на Аляске. Похоже, видео снято на мобильный телефон военнослужащим.Эксперты уже прокомментировали публикацию, отметив, что истребитель F-35 находился в неконтролируемом падении. После падения он взорвался, а пилот приземлился на парашюте.Из сообщений APи других изданий США со ссылкой на представителей авиабазы следует, что причиной крушения новейшего истребителя пятого поколения стала некая техническая неисправность. Ранее эксперты обращали внимание на то, что баснословно дорогой F-35 не готов выполнять заявленные производителем задачи и не может приниматься на вооружение.Тем не мене, F-35 не только поступает в ВВС США, но и экспортируется в страны НАТО. Стоимость F-35 Lightning II оценивается в $82,5 млн. Программа по этому истребителю обойдётся американским налогоплательщикам примерно в два триллиона долларов, констатировало летом 2024 года издание Military Watch Magazine.Экспертное мнение на эту тему представлено в публикации "Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
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новости, сша, аляска, пентагон, нато, f-35, истребитель, ввс сша, авиакатастрофа, минобороны
Новости, США, Аляска, Пентагон, НАТО, F-35, истребитель, ВВС США, авиакатастрофа, Минобороны

Пентагон не комментирует очередное крушение новейшего истребителя F-35 ВВС США на Аляске

19:36 29.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День третий
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Истребитель ВВС США F-35ВВС США потерпел крушение во время полёта на Аляске. Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив, сообщает американское информагентство Associated Press.
Крушение истребителя F-35 успели заснять на видео, которое быстро набрало множество просмотров по обе стороны Атлантики. Пентагон не спешит с комментариями очередного инцидента с новейшим истребителем пятого поколения, призванного стать опорой ВВС США и их союзников по НАТО.
Британское издание Daily Mail опубликовало видеозапись инцидента над военной базой Эйлсон на Аляске. Похоже, видео снято на мобильный телефон военнослужащим.
Эксперты уже прокомментировали публикацию, отметив, что истребитель F-35 находился в неконтролируемом падении. После падения он взорвался, а пилот приземлился на парашюте.
Из сообщений APи других изданий США со ссылкой на представителей авиабазы следует, что причиной крушения новейшего истребителя пятого поколения стала некая техническая неисправность. Ранее эксперты обращали внимание на то, что баснословно дорогой F-35 не готов выполнять заявленные производителем задачи и не может приниматься на вооружение.
Тем не мене, F-35 не только поступает в ВВС США, но и экспортируется в страны НАТО. Стоимость F-35 Lightning II оценивается в $82,5 млн. Программа по этому истребителю обойдётся американским налогоплательщикам примерно в два триллиона долларов, констатировало летом 2024 года издание Military Watch Magazine.
Экспертное мнение на эту тему представлено в публикации "Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
 
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