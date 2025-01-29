Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID* - 29.01.2025 Украина.ру
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Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID* - 29.01.2025 Украина.ру
Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
В конце января Трамп испортил жизнь украинским звёздам, лишив их финансирования по линии USAID*, Министерство социальной политики стало оправдываться за слова своего руководителя, а депутат, проголосовавший за легализацию игорного бизнеса, пожаловался на то, что украинцы тратят слишком много денег на онлайн-казино.
2025-01-29T06:30
2025-01-29T06:30
эксклюзив
украина
закарпатье
россия
пмр
дональд трамп
ярослав железняк
владимир зеленский
всемирный банк
toyota prius
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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Крипта, порно и конопля: новая экономикаВ среднем в январе-ноябре 2024 года граждане Украины ежемесячно тратили на азартные игры по 12,7 млрд гривен или 158 млрд гривен за год. Статистику приводит нардеп Железняк, сетуя на то, что подобный вид развлечений является ужасным и ему жаль, что деньги тратятся на такие цели. Хорошо, что ему не стыдно за то, что он голосовал за легализацию азартных игр. Жить без совести просто и приятно.К слову, 6 февраля украинское грантоедское издание "Украинская правда" планирует провести конференцию "Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans". Если вы не разобрались, что такое CBD, то знайте, что за этой аббревиатурой скрывается действующее вещество конопли. На конференции будут как Железняк, так и его начальник по комитету Гетманцев, которому тоже хорошо живётся без совести. Что же касается, трёх перспективных отраслей экономики Украины, то тут всё просто: какая страна, такая и экономика.К слову, про экономический базис Украины. Гигант украинской металлургии — "АрселорМиттал Кривой Рог" ("Криворожсталь") — произвёл по итогам 2024 года 2,16 млн тонн чугуна, 1,65 млн тонн стали, добыв при этом 19,19 млн тонн руды. На пике металлургическое производство работало на 50%, а горнодобывающее — на 50–70%. При этом предприятие осталось убыточным.Пенсионный переполох27 января министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала начало пенсионной реформы. Для регулярных читателей обзоров это, конечно, не новость. Но сообщение о том, что 9% зарплаты будут уходить в накопительные пенсионные фонды, переполошило украинских ЛОМов даже при том, что законопроекта о переходе на накопительную пенсионную систему ещё нет и он не принят Радой. Те решили, что речь идёт о дополнительных 9% сбора и стали вновь писать, что платить сбор бессмысленно так как львиная доля граждан Украины до пенсии просто не доживут.Переполох вышел настолько знатным, что опровергать слова министра пришлось пресс-службе министерства и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву. Последний и вовсе сообщил, что шансов на принятие этой реформы при текущем составе парламента нет.Приднестровский энергокризисКиев с госвизитом посетила Майя Санду, которая обсудила с Зеленским приднестровский энергетический кризис.Зеленский пообещал Приднестровью уголь, который там негде жечь в силу того, что на подконтрольной киевской власти территории добывают газовые угли, а МГРЭС работает на антраците из ЛНР и ДНР.Майя Санду отказалась возобновлять транзит газа в ПМР и требует от России вывести из ПМР своих миротворцев, то есть сдать 250 тыс. граждан России. А чтобы кризис не стал ещё жёстче, Кишинёв в рамках разовой акции поставит ПМР 3 млн м3 газа. Это позволит поддержать упавшее в газопроводах давление, где помещается не более 13 млн м3 голубого топлива. В противном случае ГТС ПРМ завоздушит и на удаление воздуха уйдёт 2–3 месяца.Таким образом, гуманитарный газ позволит и дальше вести переговоры с Москвой, требуя от неё согласиться на окончательное решение приднестровского вопроса.Без американского финансирования21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения соответствующих проверок. Заодно в отставку были отправлены клерки из самых разных госструктур, занимавшихся распределением финансирования.Как следствие, Украина тоже осталась без американского финансирования, но особой погоды на республиканском уровне это не делает: киевскую власть финансированием до конца года уже обеспечили. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович прямо сообщила, что прекращение финансирования из США "пока не очень повлияло на социальную политику государства, так как у нас большое количество соглашений с европейскими партнёрами, включая Британию, и Всемирный банк".А вот в стане грантоедов траур: они остались без финансирования. Деньги от олигархии закончились вместе с самой олигархией — Ахметов ещё в 2023 году закрыл все свои медийные проекты. А теперь на паузу встало грантовое финансирование. Приостановивший свои программы на Украине USAID финансировал 112 проектов на 7 млрд долларов, большая часть из которых, как отмечает нардеп Марьян Заблоцкий, "бездарны и бессмысленны" так как "сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям". Но 297 млн долларов USAID выделил на различные YouTube-шоу с участием украинских звёзд шоу-бизнеса, включая певца Дантеса и группу "Творчи".В итоге на коне остались лишь те, кто обслуживает интересы Зеленского, но как долго будет скакать их конь — не ясно.Бангладешцы на ЗакарпатьеЗакарпатская мебельная фабрика из Тячева сообщила о переговорах с МИД Украины о привлечении 160 граждан Бангладеш в качестве трудовых мигрантов. На "Ламелле" трудятся 430 человек, но у компании есть возможность создать ещё 700 рабочих мест.Новость о 160 бангладешцах является крайне симптоматичной.Во-первых, на Украине ещё в прошлом году кадровый дефицит составлял около 4,5 млн человек — примерно, как в России, чья экономика куда больше украинской. Во-вторых, в стране 2 млн безработных.На этом фоне возникает вопрос: зачем бангладешцы? Ответ очевиден. Бангладешцев не мобилизуют — они иностранные граждане, а значит за них руководство предприятия может не беспокоиться, за них можно не платить военкомам. Бангладешцы не будут "качать права". И чем жестче будет проводиться мобилизация, чем больше мужчин перейдут на нелегальное положение, тем сильнее будет запрос на иностранную рабочую силу.Парадоксально, но война с Россией под лозунгом Пам’ятай чужинець, тут господар українець" ("Помни чужак, тут хозяин украинец") и приведёт к появлению на территории постУкраины как бангладешцев, так и выходцев из различных африканских стран. Иначе дефицит людей компенсировать не получится.Есть ложь, а есть статистика"Нефтегаз" сообщил, что в 2021 году его специалисты провели 34,8 тыс. МКД и устранили 240,11 тыс. утечек природного газа в них. Кто писал (и согласовывал) соответствующий пресс-релиз в "Нефтегазе" не ясно. Но если вооружиться калькулятором, то получается, что в каждом доме было устранено почти 7 утечек природного газа. Если эта статистика верна, то возникает вопрос: почему внутридомовые сети находятся в столь ужасном состоянии и какими таким чудом все эти дома остались целыми?Впрочем, на этом "Нефтегаз" не остановился и сообщил, что в 2024 году он обработал 60 млн обращений при том, что фактическое население Украины и до 30 млн человек не дотягивает. Таким образом, в "Нефтегаз" с жалобой дважды обращались все граждане Украины, проживающие на её территории, включая младенцев. И тут либо впору спрашивать с "Нефтегаза" за эффективность его работы (обращения ведь составляются не просто так), либо госкомпания стала восприниматься как место решения любых проблем.Тем временем пресс-служба Кабмина отчиталась, что в 2024 году были восстановлены 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году восстановят ещё 3 ГВт. В данном случае, главное не уточнять, что писари вложили в термин "восстановление" и не спрашивать, почему восстановили много, а от отключений спасает лишь тёплая погода. Впрочем, из той же оперы недавний ответ "Укрэнерго" о том, что в 2024 году в строй ввели 133 МВт генерации. Кстати, в 2025 году обещают построить целые 900 МВт.И как тут не вспомнить Марка Твена с его цитатой "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Киевской бюрократии явно удалось совместить наглую ложь со статистикой.Прочие новостиПо итогам 2024 года украинцы потратили на покупку новых легковых автомобилей 125 млрд гривен, что на 18% больше, чем годом ранее. Первая пятёрка — Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. А в топ-10 марок вошли Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.В 2024 году в страну ввезли почти в 2 раза меньше битума, чем годом ранее: 79 тыс. тонн против 156 тыс. тонн. Это следствие урезание бюджета на дорожное строительство и ремонт с 58,9 млрд гривен до 17,1 млрд гривен.Украинские производители сыра жалуются на ценовое давление со стороны европейских компаний, которые успешно захватывают украинский рынок сыров. В отдельных категориях (сычужные сыры) в декабре 2024 года импорт вырос в 2 раза по сравнению с декабрём 2023 года. Если ничего не изменится, то европейские сыры займут половину украинского рынка сыров. Можно не сомневаться, именно это и случится.Ассоциация городов Украины заявляет о волне задержаний и арестов мэров по всей Украине, обвиняя силовые структуры в давлении на местное самоуправление. Под каток попали мэры Нетешина, Дрогобыча и Ирпеня. Искать экономическую подоплёку в их задержаниях не стоит: брали за разное, воровали все как один, но подлинной причиной является скорее либо желание кого-то из Киева поставить "своих" людей, либо сделать мэров сговорчивее по многим вопросам.Сотовый оператор lifecell с 5 февраля поднимет тарифы на 34%, а его примеру последуют и другие компании.Замминистра образования Кузьмичёва прогнозирует, что в 2029 году в первый класс пойдёт в три раза меньше детей, чем сейчас. Как следствие, к тому моменту закроют тысячи школ, в которых будет некому учиться.В 2024 году Украина импортировала 4,5 млн МВт*ч электроэнергии, а экспортировала 350 тыс. МВт*ч. Экспорт сократился до минимума, а импорт взлетел до рекордных отметок. Эта статистика — лучшее опровержение распространённой на Украине конспирологии о том, что свет в стране есть, просто его продают в Европу.Нардеп Грищук заявил, что летом студенты, аспиранты и преподаватели могут попасть под мобилизацию из-за некорректных формулировок постановления Кабмина. Глава Минобразования пообещал, что в документ внесут правки. А следом советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Николай Щур сообщил, что в ближайшие дни офис Зеленского предложит комплекс изменений в законодательства для "добровольного призыва" с 18 лет. В общем, можно ничего не менять: решение о мобилизации студентов уже принято, остальное — формальности.Кабмин утвердил кандидатов на должность членов наблюдательного совета госкомпании "Леса Украины", куда вошли три независимых представителя и один представитель от бизнеса. Не имеет значения, кого и за какие заслуги назначили в "Леса Украины". Важно то, что с таким подходом к корпоратизации, ни о какой госполитике в лесном хозяйстве не может идти и речи: "независимые" похоронят любую идею, которая будет сопровождаться увеличением расходов или снижением прибыли, например лесовосстановление, которым на Украине почти никто не занимается.О том, что стало с грантоедами, лишившихся на Украине финансовой подждержки USAID* - в статье Виктории Титовой Организация, деятельность которой запрещена в РФ ""Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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эксклюзив, украина, закарпатье, россия, пмр, дональд трамп, ярослав железняк, владимир зеленский, всемирный банк, toyota prius, mercedes f015, audi q5, онлайн-казино, криптовалюта
Эксклюзив, Украина, Закарпатье, Россия, ПМР, Дональд Трамп, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Всемирный банк, Toyota Prius, Mercedes F015, Audi Q5, онлайн-казино, криптовалюта

Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*

06:30 29.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Экономика Украина и война
Коллаж: Экономика Украина и война - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Украина.ру
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце января Трамп испортил жизнь украинским звёздам, лишив их финансирования по линии USAID*, Министерство социальной политики стало оправдываться за слова своего руководителя, а депутат, проголосовавший за легализацию игорного бизнеса, пожаловался на то, что украинцы тратят слишком много денег на онлайн-казино.
Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.
Крипта, порно и конопля: новая экономика
В среднем в январе-ноябре 2024 года граждане Украины ежемесячно тратили на азартные игры по 12,7 млрд гривен или 158 млрд гривен за год. Статистику приводит нардеп Железняк, сетуя на то, что подобный вид развлечений является ужасным и ему жаль, что деньги тратятся на такие цели. Хорошо, что ему не стыдно за то, что он голосовал за легализацию азартных игр. Жить без совести просто и приятно.
К слову, 6 февраля украинское грантоедское издание "Украинская правда" планирует провести конференцию "Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans". Если вы не разобрались, что такое CBD, то знайте, что за этой аббревиатурой скрывается действующее вещество конопли. На конференции будут как Железняк, так и его начальник по комитету Гетманцев, которому тоже хорошо живётся без совести. Что же касается, трёх перспективных отраслей экономики Украины, то тут всё просто: какая страна, такая и экономика.
К слову, про экономический базис Украины. Гигант украинской металлургии — "АрселорМиттал Кривой Рог" ("Криворожсталь") — произвёл по итогам 2024 года 2,16 млн тонн чугуна, 1,65 млн тонн стали, добыв при этом 19,19 млн тонн руды. На пике металлургическое производство работало на 50%, а горнодобывающее — на 50–70%. При этом предприятие осталось убыточным.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Пенсионный переполох
27 января министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала начало пенсионной реформы. Для регулярных читателей обзоров это, конечно, не новость. Но сообщение о том, что 9% зарплаты будут уходить в накопительные пенсионные фонды, переполошило украинских ЛОМов даже при том, что законопроекта о переходе на накопительную пенсионную систему ещё нет и он не принят Радой. Те решили, что речь идёт о дополнительных 9% сбора и стали вновь писать, что платить сбор бессмысленно так как львиная доля граждан Украины до пенсии просто не доживут.
Переполох вышел настолько знатным, что опровергать слова министра пришлось пресс-службе министерства и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву. Последний и вовсе сообщил, что шансов на принятие этой реформы при текущем составе парламента нет.
Приднестровский энергокризис
Киев с госвизитом посетила Майя Санду, которая обсудила с Зеленским приднестровский энергетический кризис.
Зеленский пообещал Приднестровью уголь, который там негде жечь в силу того, что на подконтрольной киевской власти территории добывают газовые угли, а МГРЭС работает на антраците из ЛНР и ДНР.
Майя Санду отказалась возобновлять транзит газа в ПМР и требует от России вывести из ПМР своих миротворцев, то есть сдать 250 тыс. граждан России. А чтобы кризис не стал ещё жёстче, Кишинёв в рамках разовой акции поставит ПМР 3 млн м3 газа. Это позволит поддержать упавшее в газопроводах давление, где помещается не более 13 млн м3 голубого топлива. В противном случае ГТС ПРМ завоздушит и на удаление воздуха уйдёт 2–3 месяца.
Таким образом, гуманитарный газ позволит и дальше вести переговоры с Москвой, требуя от неё согласиться на окончательное решение приднестровского вопроса.
Без американского финансирования
21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения соответствующих проверок. Заодно в отставку были отправлены клерки из самых разных госструктур, занимавшихся распределением финансирования.
Как следствие, Украина тоже осталась без американского финансирования, но особой погоды на республиканском уровне это не делает: киевскую власть финансированием до конца года уже обеспечили. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович прямо сообщила, что прекращение финансирования из США "пока не очень повлияло на социальную политику государства, так как у нас большое количество соглашений с европейскими партнёрами, включая Британию, и Всемирный банк".
А вот в стане грантоедов траур: они остались без финансирования. Деньги от олигархии закончились вместе с самой олигархией — Ахметов ещё в 2023 году закрыл все свои медийные проекты. А теперь на паузу встало грантовое финансирование. Приостановивший свои программы на Украине USAID финансировал 112 проектов на 7 млрд долларов, большая часть из которых, как отмечает нардеп Марьян Заблоцкий, "бездарны и бессмысленны" так как "сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям". Но 297 млн долларов USAID выделил на различные YouTube-шоу с участием украинских звёзд шоу-бизнеса, включая певца Дантеса и группу "Творчи".
В итоге на коне остались лишь те, кто обслуживает интересы Зеленского, но как долго будет скакать их конь — не ясно.
онлайн-казино
8 апреля 2024, 21:22
Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине Контроль за деятельностью азартных игр на Украине приведёт к переходу индустрии в "тень”, а военнослужащие ВСУ, которые тратят огромные суммы в онлайн-казино, всё равно будут играть, но уже нелегально. Об этом 8 апреля сообщил руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий
Бангладешцы на Закарпатье
Закарпатская мебельная фабрика из Тячева сообщила о переговорах с МИД Украины о привлечении 160 граждан Бангладеш в качестве трудовых мигрантов. На "Ламелле" трудятся 430 человек, но у компании есть возможность создать ещё 700 рабочих мест.
Новость о 160 бангладешцах является крайне симптоматичной.
Во-первых, на Украине ещё в прошлом году кадровый дефицит составлял около 4,5 млн человек — примерно, как в России, чья экономика куда больше украинской. Во-вторых, в стране 2 млн безработных.
На этом фоне возникает вопрос: зачем бангладешцы? Ответ очевиден. Бангладешцев не мобилизуют — они иностранные граждане, а значит за них руководство предприятия может не беспокоиться, за них можно не платить военкомам. Бангладешцы не будут "качать права". И чем жестче будет проводиться мобилизация, чем больше мужчин перейдут на нелегальное положение, тем сильнее будет запрос на иностранную рабочую силу.
Парадоксально, но война с Россией под лозунгом Пам’ятай чужинець, тут господар українець" ("Помни чужак, тут хозяин украинец") и приведёт к появлению на территории постУкраины как бангладешцев, так и выходцев из различных африканских стран. Иначе дефицит людей компенсировать не получится.
Есть ложь, а есть статистика
"Нефтегаз" сообщил, что в 2021 году его специалисты провели 34,8 тыс. МКД и устранили 240,11 тыс. утечек природного газа в них. Кто писал (и согласовывал) соответствующий пресс-релиз в "Нефтегазе" не ясно. Но если вооружиться калькулятором, то получается, что в каждом доме было устранено почти 7 утечек природного газа. Если эта статистика верна, то возникает вопрос: почему внутридомовые сети находятся в столь ужасном состоянии и какими таким чудом все эти дома остались целыми?
Впрочем, на этом "Нефтегаз" не остановился и сообщил, что в 2024 году он обработал 60 млн обращений при том, что фактическое население Украины и до 30 млн человек не дотягивает. Таким образом, в "Нефтегаз" с жалобой дважды обращались все граждане Украины, проживающие на её территории, включая младенцев. И тут либо впору спрашивать с "Нефтегаза" за эффективность его работы (обращения ведь составляются не просто так), либо госкомпания стала восприниматься как место решения любых проблем.
Тем временем пресс-служба Кабмина отчиталась, что в 2024 году были восстановлены 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году восстановят ещё 3 ГВт. В данном случае, главное не уточнять, что писари вложили в термин "восстановление" и не спрашивать, почему восстановили много, а от отключений спасает лишь тёплая погода. Впрочем, из той же оперы недавний ответ "Укрэнерго" о том, что в 2024 году в строй ввели 133 МВт генерации. Кстати, в 2025 году обещают построить целые 900 МВт.
И как тут не вспомнить Марка Твена с его цитатой "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Киевской бюрократии явно удалось совместить наглую ложь со статистикой.
Прочие новости
По итогам 2024 года украинцы потратили на покупку новых легковых автомобилей 125 млрд гривен, что на 18% больше, чем годом ранее. Первая пятёрка — Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. А в топ-10 марок вошли Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.
В 2024 году в страну ввезли почти в 2 раза меньше битума, чем годом ранее: 79 тыс. тонн против 156 тыс. тонн. Это следствие урезание бюджета на дорожное строительство и ремонт с 58,9 млрд гривен до 17,1 млрд гривен.
Украинские производители сыра жалуются на ценовое давление со стороны европейских компаний, которые успешно захватывают украинский рынок сыров. В отдельных категориях (сычужные сыры) в декабре 2024 года импорт вырос в 2 раза по сравнению с декабрём 2023 года. Если ничего не изменится, то европейские сыры займут половину украинского рынка сыров. Можно не сомневаться, именно это и случится.
Ассоциация городов Украины заявляет о волне задержаний и арестов мэров по всей Украине, обвиняя силовые структуры в давлении на местное самоуправление. Под каток попали мэры Нетешина, Дрогобыча и Ирпеня. Искать экономическую подоплёку в их задержаниях не стоит: брали за разное, воровали все как один, но подлинной причиной является скорее либо желание кого-то из Киева поставить "своих" людей, либо сделать мэров сговорчивее по многим вопросам.
Сотовый оператор lifecell с 5 февраля поднимет тарифы на 34%, а его примеру последуют и другие компании.
Замминистра образования Кузьмичёва прогнозирует, что в 2029 году в первый класс пойдёт в три раза меньше детей, чем сейчас. Как следствие, к тому моменту закроют тысячи школ, в которых будет некому учиться.
Коллаж: Экономика Украина и война - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 05:50
Экономика Украины и война: патриоты-идиоты, отмена банковской тайны и подготовка к мобилизации 18-летнихВ середине января киевские чиновники выступили против банковской тайны, а также признали "ненужными" ряд школьных предметов, а часть студентов подготовились объявить "лишними", чтобы впоследствии их мобилизовать.
В 2024 году Украина импортировала 4,5 млн МВт*ч электроэнергии, а экспортировала 350 тыс. МВт*ч. Экспорт сократился до минимума, а импорт взлетел до рекордных отметок. Эта статистика — лучшее опровержение распространённой на Украине конспирологии о том, что свет в стране есть, просто его продают в Европу.
Нардеп Грищук заявил, что летом студенты, аспиранты и преподаватели могут попасть под мобилизацию из-за некорректных формулировок постановления Кабмина. Глава Минобразования пообещал, что в документ внесут правки. А следом советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Николай Щур сообщил, что в ближайшие дни офис Зеленского предложит комплекс изменений в законодательства для "добровольного призыва" с 18 лет. В общем, можно ничего не менять: решение о мобилизации студентов уже принято, остальное — формальности.
Кабмин утвердил кандидатов на должность членов наблюдательного совета госкомпании "Леса Украины", куда вошли три независимых представителя и один представитель от бизнеса. Не имеет значения, кого и за какие заслуги назначили в "Леса Украины". Важно то, что с таким подходом к корпоратизации, ни о какой госполитике в лесном хозяйстве не может идти и речи: "независимые" похоронят любую идею, которая будет сопровождаться увеличением расходов или снижением прибыли, например лесовосстановление, которым на Украине почти никто не занимается.
О том, что стало с грантоедами, лишившихся на Украине финансовой подждержки USAID* - в статье Виктории Титовой
Организация, деятельность которой запрещена в РФ ""Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа"
 
ЭксклюзивУкраинаЗакарпатьеРоссияПМРДональд ТрампЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийВсемирный банкToyota PriusMercedes F015Audi Q5онлайн-казинокриптовалюта
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 29 января
08:01Миф о "бое под Крутами"
07:35Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
07:20"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок
07:00Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
06:50Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита
06:40Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом
06:30Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
06:20Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:10Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
06:00Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски
05:45Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
05:15"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса
05:00Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
04:45"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
04:30"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
04:15"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
04:00Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
03:45Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
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