https://ukraina.ru/20250130/1060673440.html

У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны

У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны - 30.01.2025 Украина.ру

У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны

На линии "Покровское-Великомихайловка-Богатырь" у ВСУ есть подготовленные оборонительные позиции. Они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-30T04:15

2025-01-30T04:15

2025-01-30T04:15

новости

россия

угледар

великая новоселка

борис рожин

запорожье

вс рф

наступление

оборона

укрепления

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За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.Он отметил, что у ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Они не такие мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. На опубликованных схемах у противника видны ротные и взводные опорные пункты, указал Рожин.Ширина фронта такая, что полностью минными полями ее засеять невозможно. У врага очень мало времени, чтобы ее спешно укрепить, констатировал журналист."Пехоты у ВСУ там тоже не хватает. Точнее, не хватает мотивированной пехоты. Формально они туда пригоняют свежемобилизованных людей, но мы видим скандалы с множеством дезертиров. Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060653130.html

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