У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны - 30.01.2025 Украина.ру
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У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны
У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны - 30.01.2025 Украина.ру
У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны
На линии "Покровское-Великомихайловка-Богатырь" у ВСУ есть подготовленные оборонительные позиции. Они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-30T04:15
2025-01-30T04:15
новости
россия
угледар
великая новоселка
борис рожин
запорожье
вс рф
наступление
оборона
укрепления
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За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.Он отметил, что у ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Они не такие мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. На опубликованных схемах у противника видны ротные и взводные опорные пункты, указал Рожин.Ширина фронта такая, что полностью минными полями ее засеять невозможно. У врага очень мало времени, чтобы ее спешно укрепить, констатировал журналист."Пехоты у ВСУ там тоже не хватает. Точнее, не хватает мотивированной пехоты. Формально они туда пригоняют свежемобилизованных людей, но мы видим скандалы с множеством дезертиров. Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
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новости, россия, угледар, великая новоселка, борис рожин, запорожье, вс рф, наступление, оборона, укрепления, всу, мины, сво, пехота, спецоперация, дезертирство
Новости, Россия, Угледар, Великая Новоселка, Борис Рожин, Запорожье, ВС РФ, наступление, оборона, укрепления, ВСУ, мины, СВО, пехота, Спецоперация, дезертирство

У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны

04:15 30.01.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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На линии "Покровское-Великомихайловка-Богатырь" у ВСУ есть подготовленные оборонительные позиции. Они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.
Он отметил, что у ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Они не такие мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. На опубликованных схемах у противника видны ротные и взводные опорные пункты, указал Рожин.
"Там даже есть парочка противотанковых рвов, которые они спешно копают. Но, повторюсь, там меньше плотность минных полей, посадок и крупных населенных пунктов. Это ровная местность, удобная для движения бронетехники", – подчеркнул он.
Ширина фронта такая, что полностью минными полями ее засеять невозможно. У врага очень мало времени, чтобы ее спешно укрепить, констатировал журналист.
"Пехоты у ВСУ там тоже не хватает. Точнее, не хватает мотивированной пехоты. Формально они туда пригоняют свежемобилизованных людей, но мы видим скандалы с множеством дезертиров. Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
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НовостиРоссияУгледарВеликая НовоселкаБорис РожинЗапорожьеВС РФнаступлениеоборонаукрепленияВСУминыСВОпехотаСпецоперациядезертирство
 
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