У врага очень мало времени: Рожин рассказал, где солдаты ВСУ спешно копают новую линию обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
На линии "Покровское-Великомихайловка-Богатырь" у ВСУ есть подготовленные оборонительные позиции. Они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.
Он отметил, что у ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Они не такие мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки. На опубликованных схемах у противника видны ротные и взводные опорные пункты, указал Рожин.
"Там даже есть парочка противотанковых рвов, которые они спешно копают. Но, повторюсь, там меньше плотность минных полей, посадок и крупных населенных пунктов. Это ровная местность, удобная для движения бронетехники", – подчеркнул он.
Ширина фронта такая, что полностью минными полями ее засеять невозможно. У врага очень мало времени, чтобы ее спешно укрепить, констатировал журналист.
"Пехоты у ВСУ там тоже не хватает. Точнее, не хватает мотивированной пехоты. Формально они туда пригоняют свежемобилизованных людей, но мы видим скандалы с множеством дезертиров. Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
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