Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
07:00 29.01.2025 (обновлено: 08:33 29.01.2025)
© Нина ЗотинаАлексей Кочетков интервью
© Нина Зотина
Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике. Но Россия и не такое давление переживала. И сейчас она его переживет, считает координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти. По его словам, контакты с новой американской администрацией у Москвы еще не начались и никаких инициативных шагов в этом направлении пока не предпринято.
- Алексей, можем ли мы теперь не отвлекаться на все эти политико-дипломатические игры по поводу переговоров?
- Конечно, можем.
16 декабря 2020, 11:13Алексей Кочетков: кто онПолитолог, журналист
Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности. Суть его предложений России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам". То есть тут нет никаких намеков на то, что интересы Москвы хоть как-то будут учитываться.
- По поводу 100 дней еще была гипотеза: "Трамп отвел России этот срок на разгром Украины в качестве компромисса. Если Украина разгромлена не будет, Трамп будет пугать Россию санкциями и ядерным оружием, чтобы она пошла на заморозку конфликта".
- Ядерным оружием мы сами пугать умеем. Хотя Запад наши возможности его применить пока не впечатляют. Меня больше интересует другой момент.
С кем нас заставляют сесть за стол переговоров? С Зеленским. С человеком, который утратил свои полномочия еще год назад. С таким же успехом мы могли бы вести переговоры с Порошенко или Януковичем. Никаких легитимных представителей этого киевского режима вообще не осталось. И я считаю, что Москве нужно предъявить следующее требование:
"Подождите. Сперва на Украине надо провести конституционный порядок. Пусть она к декабрю (не раньше, потому что надо тщательно подготовиться) проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах".
Это был бы идеальный дипломатический ход. Мы не можем разговаривать ни пойми с кем. Если мы что-то подпишем с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и сказать: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?".
Еще раз. Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно.
- Кстати, когда в свое время Путин в шутку назвал Стефанчука законным правителем Украины, это был эффективный дипломатический ход?
- Путин был прав, потому что на тот момент Стефанчук имел хоть какие-то основания представлять этот режим, но теперь уже и он как спикер Верховной Рады утратил свою легитимность. Пускай теперь Великобритания, Трамп и ЦРУ собираются вместе и думают, как им к декабрю установить на Украине законную власть, чтобы у России к марту 2026 года был хоть какой-то партнер для переговоров. Пока этого не будет, любые переговоры и переговорах просто бессмысленны.
- Вернемся к Трампу. Он еще будет нами заниматься? Или ему вообще не до нас?
- Конечно, будет. Россия для него все равно важна, потому что мы даже с точки зрения ресурсов – огромная часть мировой экономики. Да, Трамп считает главным своим противником Китай, но с Китаем у него тоже не получится в режиме "Давай, давай, быстрей, быстрей". А Россия – потенциальный союзник Китая во всех его конфликтах с Америкой.
Пока эти союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России.
Повторюсь, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир. Пока без контрибуции, которую Ленин в виде золота весь 1918 год платил Германии вплоть до ноябрьской немецкой революции. Хотя в качестве контрибуции Трамп может использовать наши активы на 350 миллиардов долларов, которые Запад украл в 2022 году.
Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов. Но Россия и не такое давление переживала.
И если мы сейчас поддадимся на это давление, нам будет только хуже.
А нам надо не только не поддаться на это давление, но и отстоять наши национальные интересы. Как минимум сделать так, чтобы война на территории Юга России была технически невозможна.
- Конфликт на Украине – это только часть конфликта с Западом. Появится ли на Западе хотя бы достойный противник, с которым мы могли бы заключить новую Ялту или Хельсинки?
- Все зависит от нас. Надо быть достойными своих противников. Потому что недостойного противника втаптывают в грязь, с достойным противником можно не только воевать, но и разговаривать.
- Трамп – это достойный противник?
- Сложно сказать. Про него написано тонны литературы, но мы о нем мало что знаем.
Нынешний Трамп серьезно отличается от предыдущего. Человек создал новую команду и на многое посмотрел свежим взглядом. То, что он начал резко действовать, говорит о том, что у него есть четкий план, которому он четко придерживаться. Можно спорить о том, насколько эффективно он сможет побороть неконтролируемую миграцию, но он делает сейчас важное дело – он выбивает электоральный ресурс у демократов и неоглобалистов – своих политических противников, чтобы в Америке не было политических перекосов и сохранялась стабильность.
Нелегальная миграция наносит ущерб всем странам, в которые она проникает. Этот ущерб несоизмерим с тратами, которые потребуются для борьбы с ней. Она разрушает рынок труда, перегружает систему социального обеспечения и провоцирует межнациональную рознь. А самое главное, что она создает человеческий ресурс для подрывной работы.
Сейчас в Россию приезжает миллионы людей, которые плохо говорят по-русски и плохо относятся к России, потому что она якобы колонизировала их страны. Это идеальный кадровый резерв для сил, которые хотели бы дестабилизировать обстановку внутри страны. Можно сделать экскурс в историю.
Когда большевики не получили массовой поддержки среди населения (проиграли выборы в Учредительное Собрание и вынуждены были заключить альянс с эсерами), они были вынуждены нанимать в Красную Гвардию китайских рабочих, которые строили мурманскую железную дорогу и фортификационные сооружения в тылу Русской Армии. Эти китайские рабочие были готовы выполнить любой приказ, лишь бы получить хоть какие-то деньги и вернуться домой.
Латышские стрелки – это тоже наемники. Они были готовы за 30 целковых маму родную в цирк продать. Они затопили кровью все антибольшевистские восстания. Когда Революция победила, с ними рассчитались и они свалили в Латвию. Причем многие из этих стрелков, которым в Союзе стали памятники, потом служили в легионах СС и занимались тем же самыми карательными операциями.
Повторюсь, сейчас в Россию завозят множество молодых людей, которые плохо образованы даже по меркам своего Таджикистана, но при этом считающие Россию виновным в "разрушении их традиционного уклада". Чем они тут занимаются?
Нам говорят, что это крайне необходимо для нашей экономики и промышленности. А кто-то статистику приводил? Каким производительным трудом они занимаются, если они даже на своем родном языке с трудом читать умеют? Кирпичи на стройке таскать? Так давайте займемся реформами российского рынка труда и повышать его автоматизацию.
Вот, где нам надо работать. А не создавать очаги напряженности для будущих конфликтов.
- Как раз говорят, что за счет своей повестки Трамп пытается заручиться сотрудничеством консервативных сил в Европе, с которыми может сотрудничать Россия. Не получим ли мы при Трампе агрессивно настроенную Европу, которая избавилась от мигрантов и псевдолиберальных ценностей?
- Это все же преувеличение.
Сейчас в Европе главными "фашистами" называют "Альтернативу для Германии". Больше всего в ФРГ ее поддерживают выходцы из Советского Союза – русские немцы. Достаточно вспомнить того же Вальдемара Гердта. Причем многие русские немцы начинают возвращаться в Россию.
Кстати, у Российской Империи с немцами проблем никогда не было. Это было одно из патриотически настроенных национальных меньшинств в нашем государстве. Они тут 200-300 лет жили. Но когда советская власть выслала их в Казахстан, русским немцам ничего не оставалось, кроме как переехать как бы на историческую родину. Но в Германии эти люди столкнулись с бардаком, когда их детей заставляют менять пол и когда им самим приходится работать на многочисленные семьи мигрантов из арабских и африканских стран.
А теперь, поскольку они говорят на русском языке, их, из-за всеобщей русофобии на Западе, делают людьми четвертого сорта.
И Трамп пытается опереться на этих людей, которые действительно хотят альтернативы для Германии. Ну так не надо давать возможность ему перехватывать инициативу. Мы говорим, что Россия – страна традиционных ценностей, а у нас в это время происходят "крестопады", когда на гербах и плакатах изображают православные храмы без крестов.
Государство должно повернуться к своему народу лицом и сделать все, чтобы мы действительно стали страной традиционных ценностей.
- Короче говоря, не отвлекаемся на Трампа, доводим СВО до победного конца и боремся с неконтролируемой миграцией?
- Да. Соответствуем тому, что мы – страна традиционных ценностей. А главное – четко декларируем цели СВО. Цель СВО – это не памятники Ленину и строительство "хорошей" Украины, а освобождение исконных русских территорий и восстановление единого русского народа.
- Бойцы ваших подшефных батальонов ранее переживали, что Россия может пойти на заморозку конфликта. Сейчас это еще осталось?
- Конечно, бойцы устали от неопределенности. Но ребята воюют, пополнение поступает, фронт на запад движется (их сейчас под Покровск перебросили). Им грустить и хандрить некогда. Но ребята все равно опасаются, что их жертвы сойдут на нет из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения (фронт от Донецка ведь ушел не так уж и далеко).
Чтобы ушла угроза для центральных российских регионов и Крыма, нам как минимум надо контролировать Одессу. Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту№17, а там посмотрим".
Например, кое-кто из коллег в 2013 году считал возвращение Крыма ненужным и невозможным, но реальность изменилась, и сейчас он глотку за Крым готов порвать. Эту реальность сформировал наш народ во главе с верховным главнокомандующим. И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность.
- А нельзя ли провернуть сложный пропагандистский ход: нашим бойцам доказать, что СВО будет вестись до победного конца, а всушникам доказать, что готовится договорняк, чтобы они не особенно рвались в бой?
- Это очень хитрый план, но что-то в этом есть.
Сейчас на Украине самые упоротые готовы жаться поближе к западной границе, при любой возможности уехать учиться на полигоны во Францию, а потом сделать так, чтобы оттуда никогда не вернуться. Отъявленных нацистов на Западе все больше, на фронте их все меньше.
Вчера, 06:10Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский каналВыступление официального представителя МИД КНР Мао Нин в поддержку американских усилий по окончанию конфликта на Украине говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву. Наши китайские партнеры тоже решили принять в этом участие. В этом выражается некое недовольство китайского руководства тем, что мы не следуем их советам в полной мере.
Повторюсь, наши ребята уверены в победе. Они просто устали за эти три года. Отпуск для них – это большая роскошь. Но они готовы так закончить эту войну, чтобы следующая не началась ни через пять лет, ни через десять.
О других аспектах СВО - в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления