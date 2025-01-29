https://ukraina.ru/20250129/1060628821.html

Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу - 29.01.2025 Украина.ру

Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике. Но Россия и не такое давление переживала. И сейчас она его переживет, считает координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2025-01-29T07:00

2025-01-29T07:00

2025-01-29T08:33

интервью

россия

украина

запад

дональд трамп

владимир путин

алексей кочетков

верховная рада

одесса

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти. По его словам, контакты с новой американской администрацией у Москвы еще не начались и никаких инициативных шагов в этом направлении пока не предпринято.- Алексей, можем ли мы теперь не отвлекаться на все эти политико-дипломатические игры по поводу переговоров?- Конечно, можем.Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности. Суть его предложений России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам". То есть тут нет никаких намеков на то, что интересы Москвы хоть как-то будут учитываться.Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были испугаться, быстренько все подписать, а потом Путин, как в свое время Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?".- По поводу 100 дней еще была гипотеза: "Трамп отвел России этот срок на разгром Украины в качестве компромисса. Если Украина разгромлена не будет, Трамп будет пугать Россию санкциями и ядерным оружием, чтобы она пошла на заморозку конфликта".- Ядерным оружием мы сами пугать умеем. Хотя Запад наши возможности его применить пока не впечатляют. Меня больше интересует другой момент.С кем нас заставляют сесть за стол переговоров? С Зеленским. С человеком, который утратил свои полномочия еще год назад. С таким же успехом мы могли бы вести переговоры с Порошенко или Януковичем. Никаких легитимных представителей этого киевского режима вообще не осталось. И я считаю, что Москве нужно предъявить следующее требование:"Подождите. Сперва на Украине надо провести конституционный порядок. Пусть она к декабрю (не раньше, потому что надо тщательно подготовиться) проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах".Это был бы идеальный дипломатический ход. Мы не можем разговаривать ни пойми с кем. Если мы что-то подпишем с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и сказать: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?".Еще раз. Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно.- Кстати, когда в свое время Путин в шутку назвал Стефанчука законным правителем Украины, это был эффективный дипломатический ход?- Путин был прав, потому что на тот момент Стефанчук имел хоть какие-то основания представлять этот режим, но теперь уже и он как спикер Верховной Рады утратил свою легитимность. Пускай теперь Великобритания, Трамп и ЦРУ собираются вместе и думают, как им к декабрю установить на Украине законную власть, чтобы у России к марту 2026 года был хоть какой-то партнер для переговоров. Пока этого не будет, любые переговоры и переговорах просто бессмысленны.- Вернемся к Трампу. Он еще будет нами заниматься? Или ему вообще не до нас?- Конечно, будет. Россия для него все равно важна, потому что мы даже с точки зрения ресурсов – огромная часть мировой экономики. Да, Трамп считает главным своим противником Китай, но с Китаем у него тоже не получится в режиме "Давай, давай, быстрей, быстрей". А Россия – потенциальный союзник Китая во всех его конфликтах с Америкой.Пока эти союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России.Повторюсь, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир. Пока без контрибуции, которую Ленин в виде золота весь 1918 год платил Германии вплоть до ноябрьской немецкой революции. Хотя в качестве контрибуции Трамп может использовать наши активы на 350 миллиардов долларов, которые Запад украл в 2022 году.Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов. Но Россия и не такое давление переживала.И если мы сейчас поддадимся на это давление, нам будет только хуже.А нам надо не только не поддаться на это давление, но и отстоять наши национальные интересы. Как минимум сделать так, чтобы война на территории Юга России была технически невозможна.- Конфликт на Украине – это только часть конфликта с Западом. Появится ли на Западе хотя бы достойный противник, с которым мы могли бы заключить новую Ялту или Хельсинки?- Все зависит от нас. Надо быть достойными своих противников. Потому что недостойного противника втаптывают в грязь, с достойным противником можно не только воевать, но и разговаривать.- Трамп – это достойный противник?- Сложно сказать. Про него написано тонны литературы, но мы о нем мало что знаем.Нынешний Трамп серьезно отличается от предыдущего. Человек создал новую команду и на многое посмотрел свежим взглядом. То, что он начал резко действовать, говорит о том, что у него есть четкий план, которому он четко придерживаться. Можно спорить о том, насколько эффективно он сможет побороть неконтролируемую миграцию, но он делает сейчас важное дело – он выбивает электоральный ресурс у демократов и неоглобалистов – своих политических противников, чтобы в Америке не было политических перекосов и сохранялась стабильность.Нелегальная миграция наносит ущерб всем странам, в которые она проникает. Этот ущерб несоизмерим с тратами, которые потребуются для борьбы с ней. Она разрушает рынок труда, перегружает систему социального обеспечения и провоцирует межнациональную рознь. А самое главное, что она создает человеческий ресурс для подрывной работы.Сейчас в Россию приезжает миллионы людей, которые плохо говорят по-русски и плохо относятся к России, потому что она якобы колонизировала их страны. Это идеальный кадровый резерв для сил, которые хотели бы дестабилизировать обстановку внутри страны. Можно сделать экскурс в историю.Когда большевики не получили массовой поддержки среди населения (проиграли выборы в Учредительное Собрание и вынуждены были заключить альянс с эсерами), они были вынуждены нанимать в Красную Гвардию китайских рабочих, которые строили мурманскую железную дорогу и фортификационные сооружения в тылу Русской Армии. Эти китайские рабочие были готовы выполнить любой приказ, лишь бы получить хоть какие-то деньги и вернуться домой.Латышские стрелки – это тоже наемники. Они были готовы за 30 целковых маму родную в цирк продать. Они затопили кровью все антибольшевистские восстания. Когда Революция победила, с ними рассчитались и они свалили в Латвию. Причем многие из этих стрелков, которым в Союзе стали памятники, потом служили в легионах СС и занимались тем же самыми карательными операциями.Повторюсь, сейчас в Россию завозят множество молодых людей, которые плохо образованы даже по меркам своего Таджикистана, но при этом считающие Россию виновным в "разрушении их традиционного уклада". Чем они тут занимаются?Нам говорят, что это крайне необходимо для нашей экономики и промышленности. А кто-то статистику приводил? Каким производительным трудом они занимаются, если они даже на своем родном языке с трудом читать умеют? Кирпичи на стройке таскать? Так давайте займемся реформами российского рынка труда и повышать его автоматизацию.Вот, где нам надо работать. А не создавать очаги напряженности для будущих конфликтов.- Как раз говорят, что за счет своей повестки Трамп пытается заручиться сотрудничеством консервативных сил в Европе, с которыми может сотрудничать Россия. Не получим ли мы при Трампе агрессивно настроенную Европу, которая избавилась от мигрантов и псевдолиберальных ценностей?- Это все же преувеличение.Сейчас в Европе главными "фашистами" называют "Альтернативу для Германии". Больше всего в ФРГ ее поддерживают выходцы из Советского Союза – русские немцы. Достаточно вспомнить того же Вальдемара Гердта. Причем многие русские немцы начинают возвращаться в Россию.Кстати, у Российской Империи с немцами проблем никогда не было. Это было одно из патриотически настроенных национальных меньшинств в нашем государстве. Они тут 200-300 лет жили. Но когда советская власть выслала их в Казахстан, русским немцам ничего не оставалось, кроме как переехать как бы на историческую родину. Но в Германии эти люди столкнулись с бардаком, когда их детей заставляют менять пол и когда им самим приходится работать на многочисленные семьи мигрантов из арабских и африканских стран.А теперь, поскольку они говорят на русском языке, их, из-за всеобщей русофобии на Западе, делают людьми четвертого сорта.И Трамп пытается опереться на этих людей, которые действительно хотят альтернативы для Германии. Ну так не надо давать возможность ему перехватывать инициативу. Мы говорим, что Россия – страна традиционных ценностей, а у нас в это время происходят "крестопады", когда на гербах и плакатах изображают православные храмы без крестов.Государство должно повернуться к своему народу лицом и сделать все, чтобы мы действительно стали страной традиционных ценностей.- Короче говоря, не отвлекаемся на Трампа, доводим СВО до победного конца и боремся с неконтролируемой миграцией?- Да. Соответствуем тому, что мы – страна традиционных ценностей. А главное – четко декларируем цели СВО. Цель СВО – это не памятники Ленину и строительство "хорошей" Украины, а освобождение исконных русских территорий и восстановление единого русского народа.- Бойцы ваших подшефных батальонов ранее переживали, что Россия может пойти на заморозку конфликта. Сейчас это еще осталось?- Конечно, бойцы устали от неопределенности. Но ребята воюют, пополнение поступает, фронт на запад движется (их сейчас под Покровск перебросили). Им грустить и хандрить некогда. Но ребята все равно опасаются, что их жертвы сойдут на нет из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения (фронт от Донецка ведь ушел не так уж и далеко).Чтобы ушла угроза для центральных российских регионов и Крыма, нам как минимум надо контролировать Одессу. Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту№17, а там посмотрим".Например, кое-кто из коллег в 2013 году считал возвращение Крыма ненужным и невозможным, но реальность изменилась, и сейчас он глотку за Крым готов порвать. Эту реальность сформировал наш народ во главе с верховным главнокомандующим. И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность.- А нельзя ли провернуть сложный пропагандистский ход: нашим бойцам доказать, что СВО будет вестись до победного конца, а всушникам доказать, что готовится договорняк, чтобы они не особенно рвались в бой?- Это очень хитрый план, но что-то в этом есть.Сейчас на Украине самые упоротые готовы жаться поближе к западной границе, при любой возможности уехать учиться на полигоны во Францию, а потом сделать так, чтобы оттуда никогда не вернуться. Отъявленных нацистов на Западе все больше, на фронте их все меньше.Повторюсь, наши ребята уверены в победе. Они просто устали за эти три года. Отпуск для них – это большая роскошь. Но они готовы так закончить эту войну, чтобы следующая не началась ни через пять лет, ни через десять.О других аспектах СВО - в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир путин, алексей кочетков, верховная рада, одесса, сво, мигранты, владимир зеленский, сша, переговоры