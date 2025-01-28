https://ukraina.ru/20250128/1060633241.html

Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона

Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона - 28.01.2025 Украина.ру

Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона

Американский журналист, сторонник Дональда Трампа Такер Карлсон опубликовал в ночь на 28 января по московскому времени интервью со своим коллегой Мэтом Таиби, в котором сделал несколько резонансных заявлений

2025-01-28T16:53

2025-01-28T16:53

2025-01-28T18:07

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Атака США на ГерманиюРазговор двух журналистов в основном касался внутриамериканской повестки, однако не обошли они стороной и международные темы.Так, Карлсон вспомнил о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые произошли в сентябре 2022 года. Официальное расследование по этому делу пока ни к каким выводам не пришло, однако известно, что исполнителями этого преступления были украинцы, которые заложили взрывчатку на дне моря.Как неоднократно ранее писало издание Украина.ру, теракт против российских газопроводов был призван окончательно оборвать экономические связи Германии и РФ и лишить Берлин даже теоретической возможности получать трубопроводный газ из России вопреки западным санкциям.По мнению Карлсона, теракт против "Северных потоков" - атака США на Германию."Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были атакой США на Германию и приведут к разрушению НАТО и ЕС. В результате атаки уже была уничтожена немецкая экономика", - сказал он.Собеседник Карлсона согласился с такой точкой зрения. Журналист отметил, что произошедшее в Балтийском море могло привести к ядерной эскалации.Учитывая информированность Карлсона и его близость к Трампу, можно предположить, что он знает, о чем говорит, когда обвиняет Соединенные Штаты времен Джо Байдена в теракте на Балтике.Косвенно американцы подтверждали свою причастность ко взрывам газопроводов, причем делали они это еще за месяцы до того, как это произошло.Так, в феврале, за несколько дней до начала СВО, Байден на пресс-конференции предостерег РФ от начала боевых действий. В числе прочего он пригрозил, что при таком раскладе "Северного потока - 2" "больше не будет"."Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока - 2" больше не будет. Мы сделаем это", - сказал он.Байден пообещал, что они "смогут сделать это". Как вскоре станет ясно, тогдашний американский президент свое обещание выполнил.Планировали убитьЕсли со взрывами "Северных потоков" все было более-менее ясно еще до заявления Карлсона, то другая его реплика прозвучала сенсационно. Так, утверждает журналист, Байден и его администрация "пытались убить" президента России Владимира Путина.Полностью его слова звучали так:На этом, собственно, всё. Никаких доказательств или подробностей Карлсон не привел.Остается лишь снова повторить, что Карлсон может знать больше, чем говорит. Не может он и не учитывать весь резонанс и тяжесть подобных обвинений, поэтому вряд ли такое заявление было сделано исключительно в полемическом задоре.В конце концов, ничего не мешает тому же Блинкену впаять Карлсону иск за клевету. Тем интереснее будет понаблюдать, попытаются ли привлечь журналиста к ответственности за эти слова, либо же рыльце предыдущей американской администрации в этом отношении действительно в пушку.При этом остается неясным, каким боком ко всей этой истории (если она на самом деле была) имел отношение именно госсекретарь США, организация покушений на лидеров других стран будто бы не входит в круг его профессиональных обязанностей.Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову."Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - ответил он.Остается неясным, зачем Блинкен, Байден или еще кто-то из прошлого руководства Соединенных Штатов могли планировать "убить" Путина. Слова Карлсона про "так сильно продвигал настоящую войну", относящиеся к Блинкену, можно трактовать как желание предыдущей администрации США добиться максимальной эскалации конфликта с РФ и, чем черт не шутит, довести все до ядерной войны.Учитывая, что такое гипотетическое покушение на российского президента, вероятнее всего, могло планироваться осуществить руками украинских спецслужб, полностью подконтрольных Западу, то вероятнее таким образом Америка собиралась спровоцировать Москву на жесткие меры против Украины, что затянуло бы конфликт и сделало невозможным любое мирное решение.Власти Украины не отрицают, что покушение на Путина было в их планах. В июле прошлого года начальник Главного управления разведки при украинском Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что его подчиненные готовили покушение на президента РФ, однако успеха не имели.О том, что такие вещи не могли происходить без ведома и прямого участия США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", - прокомментировала она.Таким образом, к словам Карлсона нужно отнестись со всей серьезностью. Возможно, детали этой истории в свое время еще всплывут на поверхность.* Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, как в США дискутируют на тему того, кто же взорвал "Северные потоки", - в материале издания Украина.ру Трамп спорит с Байденом, кто же из них уничтожил "Северный поток", а России - всё равно.

https://ukraina.ru/20240516/1055091049.html

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эксклюзив, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, джо байден, северный поток, северный поток-2, украина, кирилл буданов, покушение, энтони блинкен