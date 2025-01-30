https://ukraina.ru/20250130/1060673256.html

ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки

ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки - 30.01.2025 Украина.ру

ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки

В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери. ВСУ ожидали лобовую атаку по образцу Часов Яра и Дзержинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-30T05:15

2025-01-30T05:15

2025-01-30T05:15

новости

россия

авдеевка

дзержинск (торецк)

борис рожин

донбасс

часов яр

великая новоселка

наступление

освобождение

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Освобождение Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. ВСУ утратили там не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, где пересекается много дорог, рассказал эксперт.И сейчас Великая Новоселка уже выпала из логистической сети Украины, добавил он.У противника там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки, уточнил журналист. В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери, добавил эксперт."Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города. А сейчас нам удалось обойти населенный пункт по образцу Авдеевки, что существенно нивелировало подготовленную оборону противника", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060655390.html

россия

авдеевка

дзержинск (торецк)

донбасс

часов яр

великая новоселка

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