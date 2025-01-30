ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки - 30.01.2025 Украина.ру
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ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки
ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки - 30.01.2025 Украина.ру
ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки
В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери. ВСУ ожидали лобовую атаку по образцу Часов Яра и Дзержинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-30T05:15
2025-01-30T05:15
новости
россия
авдеевка
дзержинск (торецк)
борис рожин
донбасс
часов яр
великая новоселка
наступление
освобождение
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Освобождение Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. ВСУ утратили там не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, где пересекается много дорог, рассказал эксперт.И сейчас Великая Новоселка уже выпала из логистической сети Украины, добавил он.У противника там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки, уточнил журналист. В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери, добавил эксперт."Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города. А сейчас нам удалось обойти населенный пункт по образцу Авдеевки, что существенно нивелировало подготовленную оборону противника", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250129/1060655390.html
россия
авдеевка
дзержинск (торецк)
донбасс
часов яр
великая новоселка
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новости, россия, авдеевка, дзержинск (торецк), борис рожин, донбасс, часов яр, великая новоселка, наступление, освобождение, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Авдеевка, Дзержинск (Торецк), Борис Рожин, Донбасс, Часов Яр, Великая Новоселка, наступление, освобождение, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки

05:15 30.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери. ВСУ ожидали лобовую атаку по образцу Часов Яра и Дзержинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Освобождение Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. ВСУ утратили там не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, где пересекается много дорог, рассказал эксперт.
И сейчас Великая Новоселка уже выпала из логистической сети Украины, добавил он.
"А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", – подчеркнул Рожин.
У противника там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки, уточнил журналист.
В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери, добавил эксперт.
"Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города. А сейчас нам удалось обойти населенный пункт по образцу Авдеевки, что существенно нивелировало подготовленную оборону противника", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
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Вчера, 15:09
Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и КраматорскаОдин из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении
 
НовостиРоссияАвдеевкаДзержинск (Торецк)Борис РожинДонбассЧасов ЯрВеликая НовоселканаступлениеосвобождениеВС РФдеталиСВОСпецоперация
 
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