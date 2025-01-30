ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери. ВСУ ожидали лобовую атаку по образцу Часов Яра и Дзержинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Освобождение Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. ВСУ утратили там не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, где пересекается много дорог, рассказал эксперт.
И сейчас Великая Новоселка уже выпала из логистической сети Украины, добавил он.
"А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", – подчеркнул Рожин.
У противника там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не настолько мощные, как в районе Угледара и Великой Новоселки, уточнил журналист.
В боях за Великую Новоселку российским военным удалось истощить ВСУ. Избежав лобового штурма поселка, ВС РФ минимизировали свои потери, добавил эксперт.
"Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города. А сейчас нам удалось обойти населенный пункт по образцу Авдеевки, что существенно нивелировало подготовленную оборону противника", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:09Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и КраматорскаОдин из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении