Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных - 29.01.2025 Украина.ру
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Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных
Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных - 29.01.2025 Украина.ру
Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных
Дезертировавший из ВСУ гражданин Украины помогал таким же, как он сбежать Евросоюз за вознаграждение в валюте ЕС. Об этом 29 января сообщило украинское Госбюро расследований.
2025-01-29T20:17
2025-01-29T20:17
новости
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"Работники ДБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, организованные дезертиром из Харькова", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр – так нынешние власти Украины называют переименованный после госпереворота 2014 года город Днепропетровск. В этом городе на берегу Днепра дезертир разработал схему заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели покинуть Украину."Помощь" в выезде в Европу составляла 7 тысяч евро. В частности, он передал "клиенту" по почте незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель", - рассказали в ГБР.За семь тысяч евро желающему сбежать с Украины предлагалось нелегально перейти границу. Для этого искателю лучшей доли рекомендовали взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть в ожидании подходящего момента для рывка за границу между проходами патрулей.Ранее украинские спецслужбы сообщали о более высоких расценках для желающих сбежать в "Европу", которую они отождествляют с Евросоюзом. Украина граничит не только со странами ЕС, но также с Молдавией и ПМР, которые также пользуются популярностью у украинских уклонистов.Также 29 января сообщалось, что ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, европа, днепр, владимир зеленский, джо байден, ес, гбр, всу, мобилизация, уклонисты, украина-ес, безвизовый режим, днепропетровск, криминал, приднестровье, приднестровская молдавская республика, пмр
Новости, Украина, Европа, Днепр, Владимир Зеленский, Джо Байден, ЕС, ГБР, ВСУ, мобилизация, уклонисты, Украина-ЕС, безвизовый режим, Днепропетровск, криминал, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР

Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных

20:17 29.01.2025
 
ГБР задерживает дезертира из Харькова
ГБР задерживает дезертира из Харькова
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Дезертировавший из ВСУ гражданин Украины помогал таким же, как он сбежать Евросоюз за вознаграждение в валюте ЕС. Об этом 29 января сообщило украинское Госбюро расследований.
"Работники ДБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, организованные дезертиром из Харькова", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр – так нынешние власти Украины называют переименованный после госпереворота 2014 года город Днепропетровск. В этом городе на берегу Днепра дезертир разработал схему заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели покинуть Украину.
"Помощь" в выезде в Европу составляла 7 тысяч евро. В частности, он передал "клиенту" по почте незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель", - рассказали в ГБР.
За семь тысяч евро желающему сбежать с Украины предлагалось нелегально перейти границу. Для этого искателю лучшей доли рекомендовали взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть в ожидании подходящего момента для рывка за границу между проходами патрулей.
Ранее украинские спецслужбы сообщали о более высоких расценках для желающих сбежать в "Европу", которую они отождествляют с Евросоюзом. Украина граничит не только со странами ЕС, но также с Молдавией и ПМР, которые также пользуются популярностью у украинских уклонистов.
Также 29 января сообщалось, что ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января
 
НовостиУкраинаЕвропаДнепрВладимир ЗеленскийДжо БайденЕСГБРВСУмобилизацияуклонистыУкраина-ЕСбезвизовый режимДнепропетровсккриминалПриднестровьеПриднестровская Молдавская РеспубликаПМР
 
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Заголовок открываемого материала
20:31МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
20:17Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных
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