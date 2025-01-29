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Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных

Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных - 29.01.2025 Украина.ру

Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночных

Дезертировавший из ВСУ гражданин Украины помогал таким же, как он сбежать Евросоюз за вознаграждение в валюте ЕС. Об этом 29 января сообщило украинское Госбюро расследований.

2025-01-29T20:17

2025-01-29T20:17

2025-01-29T20:17

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"Работники ДБР разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, организованные дезертиром из Харькова", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр – так нынешние власти Украины называют переименованный после госпереворота 2014 года город Днепропетровск. В этом городе на берегу Днепра дезертир разработал схему заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели покинуть Украину."Помощь" в выезде в Европу составляла 7 тысяч евро. В частности, он передал "клиенту" по почте незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель", - рассказали в ГБР.За семь тысяч евро желающему сбежать с Украины предлагалось нелегально перейти границу. Для этого искателю лучшей доли рекомендовали взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть в ожидании подходящего момента для рывка за границу между проходами патрулей.Ранее украинские спецслужбы сообщали о более высоких расценках для желающих сбежать в "Европу", которую они отождествляют с Евросоюзом. Украина граничит не только со странами ЕС, но также с Молдавией и ПМР, которые также пользуются популярностью у украинских уклонистов.Также 29 января сообщалось, что ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января

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