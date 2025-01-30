https://ukraina.ru/20250130/1060674110.html
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 30.01.2025 Украина.ру
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области. В Двуречной бойцы реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-01-30T06:40
2025-01-30T06:40
2025-01-30T06:40
новости
россия
оскол
днепропетровская область
великая новоселка
наступление
донбасс
дзержинск (торецк)
купянск
часов яр
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За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречную на правом (западном) берегу Оскола, сообщил эксперт. После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно, добавил он.Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области, предположил историк.Что касается Двуречной, то здесь ВС РФ реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом (западном) берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом (восточном) берегу.Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html
россия
оскол
днепропетровская область
великая новоселка
донбасс
дзержинск (торецк)
купянск
часов яр
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новости, россия, оскол, днепропетровская область, великая новоселка, наступление, донбасс, дзержинск (торецк), купянск, часов яр, курахово, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Днепропетровская область, Великая Новоселка, наступление, Донбасс, Дзержинск (Торецк), Купянск, Часов Яр, Курахово, СВО, детали, Спецоперация
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области. В Двуречной бойцы реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов