https://ukraina.ru/20250130/1060674110.html

Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 30.01.2025 Украина.ру

Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области. В Двуречной бойцы реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-01-30T06:40

2025-01-30T06:40

2025-01-30T06:40

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россия

оскол

днепропетровская область

великая новоселка

наступление

донбасс

дзержинск (торецк)

купянск

часов яр

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За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречную на правом (западном) берегу Оскола, сообщил эксперт. После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно, добавил он.Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области, предположил историк.Что касается Двуречной, то здесь ВС РФ реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом (западном) берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом (восточном) берегу.Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html

россия

оскол

днепропетровская область

великая новоселка

донбасс

дзержинск (торецк)

купянск

часов яр

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новости, россия, оскол, днепропетровская область, великая новоселка, наступление, донбасс, дзержинск (торецк), купянск, часов яр, курахово, сво, детали, спецоперация