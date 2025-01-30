Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 30.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250130/1060674110.html
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки - 30.01.2025 Украина.ру
Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области. В Двуречной бойцы реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-01-30T06:40
2025-01-30T06:40
новости
россия
оскол
днепропетровская область
великая новоселка
наступление
донбасс
дзержинск (торецк)
купянск
часов яр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_80b7d4971979011beb942cda64f09b9b.jpg.webp
За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречную на правом (западном) берегу Оскола, сообщил эксперт. После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно, добавил он.Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области, предположил историк.Что касается Двуречной, то здесь ВС РФ реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом (западном) берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом (восточном) берегу.Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html
россия
оскол
днепропетровская область
великая новоселка
донбасс
дзержинск (торецк)
купянск
часов яр
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_38eed3be39b5339a7b4001e5bb236b4b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, оскол, днепропетровская область, великая новоселка, наступление, донбасс, дзержинск (торецк), купянск, часов яр, курахово, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Днепропетровская область, Великая Новоселка, наступление, Донбасс, Дзержинск (Торецк), Купянск, Часов Яр, Курахово, СВО, детали, Спецоперация

Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки

06:40 30.01.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области. В Двуречной бойцы реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречную на правом (западном) берегу Оскола, сообщил эксперт. После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно, добавил он.
Скорее всего, сейчас ВС РФ не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а будут двигаться в степи Днепропетровской области, предположил историк.
"Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе)", – подчеркнул Поликарпов.
Что касается Двуречной, то здесь ВС РФ реализуют план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом (западном) берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом (восточном) берегу.
Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 12:35
Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронтеРоссийские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом в среду, 29 января, подтвердили в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияОсколДнепропетровская областьВеликая НовоселканаступлениеДонбассДзержинск (Торецк)КупянскЧасов ЯрКураховоСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
09:30Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков
09:13Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian
08:40Что известно об авиакатастрофе в США
08:30Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
08:09Главное за ночь 30 января
08:03Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины
07:54Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию
07:35"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины
07:14"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии
07:00Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне
06:57Что нужно знать о китайском ИИ DeepSeek
06:53Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"
06:40Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:30Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте
06:20Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке
06:15Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине
06:09Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове
06:00Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь
05:48Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"
Лента новостейМолния