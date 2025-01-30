Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
Когда СВО начиналась, то одним из главных требований было признание российского статуса Крыма и независимости Донбасса. То, что на тот момент признавала Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия изначально не претендовала изначально на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил Ищенко. То, что эти регионы стали российскими, возникло в результате того, что режим Зеленского не захотел признать Крым российским. И Украина предпочла воевать, добавил он.
В начале СВО Россия претендовала на признание российского статуса Крыма, на демилитаризацию, изменение характера украинского режима, исключения определенных людей из украинской власти, уточнил обозреватель.
По его словам, после военной составляющей будет экономическая составляющая кризиса, потому что надо будет ещё активно вкладываться в присоединённые территории. Невозможно оставить разрушенные населенные пункты, их будут восстанавливать, отметил политолог.
Всё равно, чтобы перезапустить на присоединенных территориях нормальные экономические процессы, туда нужно вкладывать большие ресурсы, указал Ищенко.
"Окончание военной фазы не является окончанием кризиса вообще для России. Он будет идти в другой форме", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
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