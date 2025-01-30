Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами - 30.01.2025 Украина.ру
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Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами
Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами - 30.01.2025 Украина.ру
Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами
Когда СВО начиналась, то одним из главных требований было признание российского статуса Крыма и независимости Донбасса. То, что на тот момент признавала Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-30T04:30
2025-01-30T04:30
новости
россия
украина
крым
ростислав ищенко
николай патрушев
владимир зеленский
территория
ресурсы
сво
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Россия изначально не претендовала изначально на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил Ищенко. То, что эти регионы стали российскими, возникло в результате того, что режим Зеленского не захотел признать Крым российским. И Украина предпочла воевать, добавил он.В начале СВО Россия претендовала на признание российского статуса Крыма, на демилитаризацию, изменение характера украинского режима, исключения определенных людей из украинской власти, уточнил обозреватель.По его словам, после военной составляющей будет экономическая составляющая кризиса, потому что надо будет ещё активно вкладываться в присоединённые территории. Невозможно оставить разрушенные населенные пункты, их будут восстанавливать, отметил политолог.Всё равно, чтобы перезапустить на присоединенных территориях нормальные экономические процессы, туда нужно вкладывать большие ресурсы, указал Ищенко."Окончание военной фазы не является окончанием кризиса вообще для России. Он будет идти в другой форме", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, крым, ростислав ищенко, николай патрушев, владимир зеленский, территория, ресурсы, сво, детали, запорожская область, херсонская область, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Крым, Ростислав Ищенко, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, территория, ресурсы, СВО, детали, Запорожская область, Херсонская область, Спецоперация

Украина предпочла воевать: Ищенко раскрыл, после чего Херсон и Запорожье стали российскими регионами

04:30 30.01.2025
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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Когда СВО начиналась, то одним из главных требований было признание российского статуса Крыма и независимости Донбасса. То, что на тот момент признавала Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия изначально не претендовала изначально на Херсонскую и Запорожскую области, сообщил Ищенко. То, что эти регионы стали российскими, возникло в результате того, что режим Зеленского не захотел признать Крым российским. И Украина предпочла воевать, добавил он.
В начале СВО Россия претендовала на признание российского статуса Крыма, на демилитаризацию, изменение характера украинского режима, исключения определенных людей из украинской власти, уточнил обозреватель.
"А недавно Патрушев заявил, что [президент России Владимир] Путин до этого намекал, что Украина вообще может исчезнуть с политической карты. Но это именно результат военных действий. И мы его будем легализовывать", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, после военной составляющей будет экономическая составляющая кризиса, потому что надо будет ещё активно вкладываться в присоединённые территории. Невозможно оставить разрушенные населенные пункты, их будут восстанавливать, отметил политолог.
Всё равно, чтобы перезапустить на присоединенных территориях нормальные экономические процессы, туда нужно вкладывать большие ресурсы, указал Ищенко.
"Окончание военной фазы не является окончанием кризиса вообще для России. Он будет идти в другой форме", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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