https://ukraina.ru/20250130/1060663664.html

Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"

Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир" - 30.01.2025 Украина.ру

Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"

На Украине думают над тем, действительно ли можно надеяться на скорое завершение конфликта при Трампе или же следует готовиться к затяжной войне, поскольку противоборствующие силы далеко еще не исчерпали еще свои ресурсы.

2025-01-30T06:53

2025-01-30T06:53

2025-01-30T06:54

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Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что новой "Ялты" (чего опасаются на Украине — соглашения между большими игроками без участия Киева) не будет, будет другой формат. А пока можно ожидать телефонного разговора президентов США и РФ, но в ходе такого разговора не будет принято каких-то окончательных решений, они лишь договорятся, о чем конкретно можно будет говорить и когда.При этом для Дональда Трампа крайне важны отношения с Китаем, подчеркнул политолог. По его мнению, "судя по графику, в приоритете у американского президента будет подготовка к переговорам с Китаем"."Это большая рамка, которая очень важна США с точки зрения первого года президентства (Трампа – Ред.), экономического прогноза – чтобы не допустить процессов, которые могут, так сказать, обеспечить прилет "черных лебедей" и Трампу в самой Америке, вот о чем идет речь", - сказал Ермолаев. Он пояснил: в США сейчас "принимается очень много жестких мер, связанных с мигрантами, ограничениями, пересмотром программ – и на этом фоне еще и турбулентность на глобальных рынках... ну, согласитесь, это вызовы, которые можно и не пережить".Политолог добавил, что такая турбулентность "может наступить уже в ближайшее время, поэтому гарантии перехода и взаимовыгодное сдерживание – да, это важный момент". Второй важный момент в возможных переговорах – "заручиться поддержкой Пекина в вопросе сроков завершения российско-украинской войны (так украинский эксперт называет спецоперацию – Ред.)".Ермолаев пояснил, что в завершении конфликта Китай тоже заинтересован – "это и вопрос европейского рынка, и вопрос более стабильной ситуации в Европе и в Евразии". Поэтому, продолжил он, "единая позиция в этом главном пункте – давить на воюющие стороны, это выгодно Трампу и, может быть, выгодно Китаю… кстати, не выгодно Москве".По мнению политолога, уже после переговоров Вашингтона с Пекином можно будет ожидать каких-то конкретных дипломатических шагов, связанных со встречами (по украинскому вопросу – Ред.). А пока военная часть сотрудничества США с Киевом продолжается, блокируются лишь грантовые программы ("соросовская" сеть НПО, медиа и пр.) – вот тут "ждите ревизора", сказал Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств, и логика обстоятельств, как правило, оказывается сильнее, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, комментируя публикацию в The Times "Конец игры", где говорилось о том, что Трампу в переговорах с Москвой и Киевом придется использовать "и кнут, и пряник" ради заключения "сделки" о мире.По мнению политолога, пока можно говорить только о "начале конца", но еще не о конце игры. Трамп ведет себя как стратег, не вникая в детали (например, в цифры потерь), не вникая в мелочи, а дьявол кроется в деталях и в мелочах, подчеркнул Золотарев.По его словам, нет уверенности в том, что переговоры будут успешными, поскольку позиции у Путина и у Трампа разные, а самое главное – ни Украина (киевский режим – Ред.), ни Россия еще не исчерпали ресурсы для войны. Правда, Киев не может продолжать войну без финансовой и иной поддержки Запада.Торговаться с Зеленским никто не будет, Трамп авансом говорит, что Зеленский готов к переговорам, а вот с Путиным – совсем другое дело, отметил Золотарев, напомнив об ошибочности прогнозов 2022 года, в соответствии с которыми западные санкции должны были убить российскую экономики за полгода.Эксперт добавил, что остановка войны означает политическую самоликвидацию Зеленского и его окружения, потому в Киеве стремятся все это насколько возможно оттянуть, не подписывать сейчас "похабный мир"."А он иным уже для Украины (для киевского режима — Ред.) не будет, увы. При всем желании, мир будет... даже в лучшем случае – он будет просто похабным, а в худшем случае - даже не хочу рассуждать", - сказал Золотарев в эфире ютуб-канала UkrLife.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук считает, что лидеры США и России уже ведут переговоры, сейчас "согласовываются последние моменты" относительно условий завершения конфликта, все остальное – спектакль. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, выборов на Украине ждать никто не будет, от Украины подпишет документ, например, спикер парламента.При этом Мосийчук добавил, что "тот, кто его подпишет (от киевского режима – Ред.), поставит крест на своей политической карьере".Но когда эта сделка станет публичной, когда о ней узнают простые украинцы? По мнению Мосийчука – к Пасхе, в последней декаде апреля. Он также отметил, что после завершения конфликта вряд ли границы Украины сразу будут открыты. Денег на Украине будет меньше (западную помощь сократят), поэтому украинцы будут стремиться в Европу, но пустят не всех – будут ограничения.Кроме того, Украине придется вернуться к Декларации о суверенитете (а курс в НАТО противоречит положениям этого документа), сказал Мосийчук, покаявшись в том, что сам в свое время проголосовал в Верховной Раде за внесение в украинскую Конституцию Украины нормы о курсе страны в НАТО."Считаю это в своей жизни самой большой ошибкой, по крайней мере, так политической - точно", - сказал он. Запоздалое раскаяние.Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что Трамп и Путин, конечно, встретятся и договорятся, вопрос в том, как потом "продать" эти договоренности, чтобы ни для одной из сторон это не выглядело поражением – в общем, сюжет понятен, осталось "выстроить диалоги".Что дальше? Философ Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что Трамп скоро "поставит на счетчик" и белых медведей – по всей видимости, он полагает, что величие США будет оплачивать весь остальной мир, а добьется этого Трамп – "потому что он великий". Однако возможности США не могут обеспечить и десятой доли того, что декларирует Трамп, считает эксперт.Щелин предположил, что весь этот "шторм с Трампом" в мировых СМИ продлится месяца три – а тогда можно будет посмотреть, что в реальности. Пока что видно, что вся международная политика последних десятилетий – умерла, апеллировать к какому-то международному праву, к какому-то уставу ООН — просто бессмысленно. Старых правил нет, новых нет тоже, возникает пространство неопределенности, которое, как правило, решается через какой-то конфликт, подчеркнул Щелин.Комментируя версию "новой Ялты", эксперт сказал, что надо обсуждать не версии, а официальные сообщения. А официально глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, например, что, несмотря на все разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада объективно не наблюдается."Весь этот дискурсивный наскок, который пытается делать команда Трампа через информационную перегрузку, пока российские официальные лица – ну, мягко говоря, гасят", - констатировал Щелин, добавив, что все эти слухи, распространяющиеся через телеграм-каналы, скорее, действуют только на аудиторию (этих каналов – Ред.).По мнению эксперта, действительно наблюдается желание команды Трампа "использовать пасхальную дату для реализации вот этих своих мессианских амбиций". Но это только желание, для того, чтобы оно реализовалось, должно состояться выполнение очень многих условий, в чем свою роль имеют и Россия, и Европа, и Китай… Так что слишком "прогреваться" новостями не следует, дал совет философ.* Признан иноагентом в РФО том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Ростислава Ищенко "Переговоры Украины с Украиной"

https://ukraina.ru/20250128/1060632941.html

https://ukraina.ru/20250129/1060638851.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, дональд трамп, андрей ермолаев, украина, сша, нато, андрей золотарев, мир, эксперты, кнр (китай)