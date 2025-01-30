У ВСУ не хватает пехоты: эксперт о том, почему украинские солдаты массово дезертируют с фронта - 30.01.2025 Украина.ру
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У ВСУ не хватает пехоты: эксперт о том, почему украинские солдаты массово дезертируют с фронта
У ВСУ не хватает пехоты: эксперт о том, почему украинские солдаты массово дезертируют с фронта - 30.01.2025 Украина.ру
У ВСУ не хватает пехоты: эксперт о том, почему украинские солдаты массово дезертируют с фронта
Истории с дезертирством в рядах ВСУ не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что растет количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-30T05:30
2025-01-30T05:30
новости
россия
запад
чехия
борис рожин
всу
дезертирство
пехота
украинская армия
сво
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За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.Он сообщил, что у врага очень мало времени, чтобы спешно ее укрепить. При этом у ВСУ не хватает мотивированной пехоты. Формально туда пригоняют свежемобилизованных солдат, но часто возникают скандалы с множеством дезертиров, указал Рожин.Он отметил, что пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава ВСУ, добавил Рожин."Если в линейных частях достаточно ветеранов, они упорно сражаются. Но когда ты бросаешь на затыкание фронта вот такие части, возникают сюрпризы, когда якобы боеготовая бригада на западной технике не горит желанием воевать, потому что личный состав теряется еще до вступления в сражение", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О том, насколько для Запада важна "белорусская карта" – в интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину.
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новости, россия, запад, чехия, борис рожин, всу, дезертирство , пехота, украинская армия, сво, мотивация, детали, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Чехия, Борис Рожин, ВСУ, дезертирство , пехота, украинская армия, СВО, мотивация, детали, Спецоперация

У ВСУ не хватает пехоты: эксперт о том, почему украинские солдаты массово дезертируют с фронта

05:30 30.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Истории с дезертирством в рядах ВСУ не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что растет количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За Великой Новоселкой начинаются поля с небольшим количеством застройки, что дает ВС РФ возможность наступления на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк", рассказал эксперт.
Он сообщил, что у врага очень мало времени, чтобы спешно ее укрепить. При этом у ВСУ не хватает мотивированной пехоты. Формально туда пригоняют свежемобилизованных солдат, но часто возникают скандалы с множеством дезертиров, указал Рожин.

"Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. До этого была история под Угледаром, когда после нашего прорыва на реке Кашлагач командир батальона был убит или застрелился, а часть личного состава сбежала", – сообщил журналист.

Он отметил, что пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава ВСУ, добавил Рожин.
"Если в линейных частях достаточно ветеранов, они упорно сражаются. Но когда ты бросаешь на затыкание фронта вот такие части, возникают сюрпризы, когда якобы боеготовая бригада на западной технике не горит желанием воевать, потому что личный состав теряется еще до вступления в сражение", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О том, насколько для Запада важна "белорусская карта" – в интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину.
ГБР задерживает дезертира из Харькова
Вчера, 20:17
Харьковский дезертир помогал сбежать с Украины в "Европу" по ценам ниже рыночныхДезертировавший из ВСУ гражданин Украины помогал таким же, как он сбежать Евросоюз за вознаграждение в валюте ЕС. Об этом 29 января сообщило украинское Госбюро расследований.
 
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