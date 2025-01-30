https://ukraina.ru/20250130/1060666790.html

Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"

Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром" - 30.01.2025 Украина.ру

Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"

Царь горы — детская народная игра на открытом воздухе, задача игрока в которой — занимать вершину горы или любую другую определённую правилами игры возвышенность (отсюда и название) и не пускать туда остальных игроков.

2025-01-30T05:48

2025-01-30T05:48

2025-01-30T05:49

эксклюзив

дмитрий дробницкий

сша

канада

дональд трамп

илон маск

пит хегсет

ес

softbank

россия

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ВикипедияНа "Вечере у Владимира Соловьева" 21 января американист Дмитрий Дробницкий коснулся темы формирования Новой Америки, с участием Канады, и Гренландии, как энергетической сверхдержавы, претендующей на глобальное лидерство в высокотехнологичном, включая военное, производстве. И это будет не нынешняя Америка доллара. Тут будет работать совсем другая арифметика, другая геоэкономика. Но какая именно – политолог сказать не успел, разговор ушел в сторону, но тема осталась: какую Новую Америку готовят миру Трамп и его команда?22 января Голос Америки^ сообщил:"Президент Дональд Трамп во вторник объявил о крупном инвестиционном проекте по созданию инфраструктуры для развития искусственного интеллекта, возглавляемом японским гигантом SoftBank, Oracle и создателем ChatGPT — компанией OpenAI. Этот проект, получивший название Stargate, “инвестирует не менее 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США”".Теперь в технократическую команду Трампа, помимо Илона Маска и Питера Тиля, вошли такие фигуры, как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (основной конкурент Маска в области развития ИИ), председатель японского SoftBank Масайоши Сон и основатель Oracle Ларри Эллисон. Но главное условие для развития хайтека – энергоресурсы, причем в неограниченном количестве. Отсюда, США нуждаются в энергетической подушке, которая позволит им быть конкурентоспособными. Такой подушкой самой природой предначертано стать Канаде, экспортирующей до 85% своей энергии, прежде всего нефти, южному соседу."Канада занимает четвёртое место в мире по запасам нефти (170 млрд баррелей по оценке на 2021 год, после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана), четвёртое по добыче (4,543 млн баррелей в день в 2022 году, после США, Саудовской Аравии и России) и также четвёртое по экспорту нефти (3,177 млн баррелей в день в 2018 году, после Саудовской Аравии, России и Ирака). Почти весь экспортный поток направлен в Соединенные Штаты…" (Википедия).Единственной в мире страной, сопоставимой по ресурсной мощи с объединенными США-Канадой, является Россия. Но население североамериканского блока в 2,6 раз больше населения России. Это, с одной стороны, делает среднего россиянина в 2,6 раз богаче среднего североамериканца, с другой – более уязвимым перед демографической агрессией (термин далай-ламы) в любой форме.Совокупная площадь США и Канады составляет 20 миллионов квадратных километров. Площадь России – примерно 18 миллионов квадратных километров. Площадь СССР – около 22,4 миллиона квадратных километров. Совокупное население бывших стран СССР составляет сегодня почти 300 миллионов человек. Совокупное население США и Канады – до 400 миллионов человек. Население современной России – до 150 миллионов человек. При этом русские, будучи крупнейшим народом Европы, входят в список 10 самых многочисленных народов мира:Мы видим, что языки, народы и нации распределены в мире непропорционально. Европейцев можно назвать "политической нацией" очень условно, учитывая множество официальных языков в ЕС. Англосаксы в этом отношении более похожи на политическую нацию, но у них она, сравнительно с европейцами, более многорасова и менее мультикультурна (в Европе культурная диверсификация выше, чем в США). Еще более многорасовая, при этом полностью политическая (гражданская) нация сложилась у бразильцев.Наиболее устойчивое отождествление понятий народа (этническая единица) и нации (гражданская единица) мы видим у китайцев и русских. Арабы, малайцы и бенгальцы не ощущают себя ни единым народом, ни единой нацией. Примерно в таком же положении находятся тюркоязычные и ираноязычные этносы, насчитывающие до 200 миллионов человек каждый. В чем, кроме англоязычного образования для высшего класса выражается общенациональная солидарность Индии, тоже большой вопрос.С позиций ресурсной, продовольственной, научно-технической и военной самодостаточности, сегодня на автономные глобальные проекты могут претендовать такие "имперские народы", как англосаксы, русские, китайцы, европейцы и индийцы (две последние группы – с трудом).Для развития Индии требуется много внешней энергии, которая поступает сюда, в основном, из стран Персидского залива. Блок этих стран (Иран, Ирак и монархии Залива) сопоставим по запасам естественных ресурсов с Североамериканским и Русским блоками, каждый из которых содержит около одной четверти всех мировых богатств. Индия ежегодно закупает в странах Залива нефти и газа на сумму до 120 миллиардов долларов, покрывая этим до 80% своих потребностей в нефти.Но еще больше нефти и газа в этом регионе покупает Китай, на сумму вдвое большую (более 260 миллиардов долларов в год), покрывая при этом половину своих потребности в нефти. В России Китай ежегодно закупает нефти и газа на сумму до 70 миллиардов долларов. Остальное – в Африке (Нигерия) и Южной Америке (Венесуэла).ЕС, закупая в странах Залива до 20% своих нефти и газа, тратит на это ежегодно до 60 миллиардов долларов. Одновременно около 50 миллиардов долларов в год ЕС тратит на импорт нефти и газа из России, 12 миллиардов – на сжиженный газ из США, и еще 15 миллиардов – на нефть из тех же Африки (10 млрд.) и Южной Америки (5 млрд.).Таким образом, мы видим тут сложную игру интересов с непредсказуемыми результатами. Тем более, что сейчас делаются не просто ставки, а ставки конечные, ибо "фишки" на кассе закончились, и подвезут ли новые – большой вопрос. В этом отношении увереннее всего себя чувствуют англосаксы и россияне, обеспеченные, на случай форс-мажора, всем необходимым. Но станут ли они играть в одну игру по принципу win-win (англ. "обоюдный выигрыш")?Отметим внимание, что в числе первых указов Трампе мы видим не только распоряжения о создании североамериканской энергетической и технологической сверхдержавы, но также директивы, в сущности, евгенического характера: отмена мультигендерности и позитивной дискриминации (квоты на расовые и гендерные меньшинства), высылка из страны "инорасовых" мигрантов, ограничения для получения американского гражданства для детей беженцев, и даже выход из ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).Вместе с тем, американские власти готовы принимать в страну иностранных специалистов высокого класса, способных работать на современных производствах (программисты, врачи, инженеры и др.).Таким образом, Трамп активирует некоторые приоритеты искусственного отбора, педалируя курс на создание из американцев высокотехнологичной нации, способной противостоять, при необходимости, всему остальному миру. Для достижения этой цели трамписты даже готовы пойти на такие шаги, как отказ от Парижских соглашений (2015) по сокращению выбросов парниковых газов и отмену запрета на добычу углеводородов в Арктическом национальном заповеднике и вдоль прибрежных вод США.Суть такой политики, на наш взгляд, можно объяснить известным выражением средневекового китайского стратега Суньцзы: "Заманить врага на крышу и убрать лестницу". Только убрать ее нужно до того, как закончится топливо для самих США. Иначе как Америку снова сделать великой? Та же самая история касается доллара: к тому времени, когда он рухнет, у Америки должен быть выстроен "запасной аэродром", который позволит ей войти в режим полной автаркии на время, пока другие будут разваливаться и взаимно конфликтовать.Проблема современного миропорядка в том, что ни одна из стратегий перманентного экономического роста не выдерживает игры вдолгую, до полного истощения ископаемого топлива планеты. И это сможет произойти, как полагает ряд специалистов, еще до конца нынешнего столетия. Отсюда, серьезные инвесторы, на которых держится современный мироуклад, оказываются в ситуации цейтнота, причем время играет против них. Что может прийти на смену вездесущему монетаризму, его народно-хозяйственной практике? Криптовалюта могущественных анонимов, электронные деньги ЦБ или открытый блогчейн равноправных партнеров? В каких расчетных единицах будет исчисляться залоговая стоимость страны, под которую печатаются деньги?В разные исторические эпохи залогом универсальной стоимости являлись драгоценные камни и металлы, скот и зерно, земли и угодья. Еще недавно в мире господствовал золотой стандарт[1], согласно которому бумажные деньги обеспечивались государством физическим золотом. А потом к золоту, как металлу, примешивались "человеческие обещания" в виде залоговых обязательств под личное имущество или даже жизнь. Но все человеческие обещания, рано или поздно, обнуляются. К тому же золото не может играть в современной многоукладной экономике роль "абсолютной ценности". Такой ценностью, скорее, будет общая ресурсная база для существования обитателей планеты в долгосрочной перспективе. Ведь именно эта база, а не золото, обеспечивает историческое выживание человека как вида, как творения.В случае отдельных наций и народов, наверное, можно говорить о наследственном, исторически обусловленном богатстве каждого из них в виде суверенной территории обитания, со всеми ее запасами. Трампистам, по всей вероятности, Евросоюз не нужен. Это ведь 450 миллионов человек, требующих американского уровня жизни. Но в США сегодня востребованы извне лишь образованные специалисты, способные встроиться в действующую производственную систему. Компетенции европейских научных и инженерных школ остаются востребованными во всем мире. Это, в целом, около 150 миллионов человек с высшим образованием.Точно так же люди из западных научно-технических школ нужны России. Об этом, в частности, сказал 26 января, в разговоре с блогером Павлом Ивановым, депутат Госдумы Михаил Делягин, призвав сделать Россию страной, полностью открытой для инновационных экспериментов и специалистов мирового уровня. Тут вспоминаются слова Илона Маска, жалующегося на засилье в Америке бюрократии, которая делает любую новаторскую деятельность незаконной.Продвигая тему реструктуризации государственных учреждений, трамписты, судя по их намекам, нацелены на радикальную милитаризацию национальной экономики, видя в этом эффективный путь к реиндустриализации Америки в целом. Управлять Пентагоном Трамп поставил Пита Хегсета – человека из массмедии, работавшего одно время инструктором по контртерроризму в Ираке и Афганистане. У нового министра на половину груди выколот иерусалимский крест, а на предплечье мы видим девиз крестоносцев: "На все воля божья"! Российский военный специалист Игорь Коротченко так прокомментировал назначение Хегсета: мол, этот парень, возможно, и не ангел (пишут, что много пьет и бьет жену), "но зато сразу видно, что мужик", а не из этих вот…Новый министр внутренних дел, Дуглас Бергам, возглавит по совместительству Национальный совет по энергетике – новый тип централизованной организации, в которую войдут агентства и департаменты, занимающиеся производством, регулированием и транспортировкой энергии. Трамписты, судя по всему, хотят сделать ставку на формирование своеобразных госкорпораций, действующих на грани общественного и частного договора, Конституции и бизнес-контракта. Причем приоритеты негласно признаются за последним. В связи с этим вспоминается рекомендация Адама Смита (1723 – 1790) внимательно изучать все законодательные предложения со стороны финансовых кругов, ибо в них могут содержаться тайные юридические ловушки, недоступные уму малообразованных депутатов из других социальных страт.С точки зрения физической экономики, средний гражданин России богаче среднего китайца в 40 раз и богаче среднего американца в 2,5 раза. Такие цифры мы получим, если разделим потенциальный актив страны пропорционально ее населению. Но если рассматривать богатство наций в долларовом эквиваленте, то средний годовой доход одного американца в 2024 году составил чуть более 53 тысяч долларов ($53,490), одного жителя ЕС – 20 тысяч долларов ($19,746), а на среднего россиянина приходится только 13,5 тысяч долларов ($13,572). Тут мы видим формальную разницу в материальном статусе между американцем и россиянином почти в 4 раза, тогда как в цифрах физической экономики россиянин в два с половиной раза состоятельнее американца.Физическая экономика – это жизнь без прикрас, без "архитектурных излишеств". Обычно это военная или блокадная экономика, максимально приближенная к автаркии, к самодостаточности. Ситуация осажденного лагеря возникает не сразу, но по мере радикализации противостояния государства внешнему давлению. Этот процесс мы наблюдаем сегодня повсеместно, если говорить о державах первой величины. США, ЕС, Россия, Индия, Китай – всюду осажденные крепости, но идеология осады везде разная. А Южная Америка и Африка выглядят как приз победителю в борьбе за новый мировой порядок.Физическая экономика, фактически, соответствует государственному сектору в народно-хозяйственной системе в целом (реальной экономике). В случае форс-мажора, государство, как правило, готово конфисковать ее активы ради перезапуска производства с нуля, по новой схеме. Эти активы, в целом, и есть производственный общественный (рес-публика – лат. "общее дело") капитал. Но существует и частный капитал, представляющий собой пирамидальную долговую надстройку над государственными деньгами: это всевозможные векселя, расписки, чеки, опционы, фьючерсы и даже сами долги. Но это все инструменты не государственного, а частного, гражданского творчества.Отсюда, государство по кредитам коммерческих банков никакой ответственности не несет. Точно так же, не должен нести уголовной ответственности перед кредитными банками и отдельный человек, отдельное физическое лицо. Ведь пирамидальная надстройка над государственными деньгами – это юрисдикция гражданских судов, разбирающих частные иски между лицами или общественными организациями.Идеальная ситуация нам представляется такой, где свободное общество, добровольно консолидированное в государство, обеспечивает гражданам жизненный минимум в соответствии с положением дел в физической экономике. Это можно назвать "безусловным доходом". Все, что лежит выше этого уровня, может быть заработано на рынке частных финансовых услуг и связанной с ним экономики, где допустимы любые схемы в рамках частных договоренностей, но не более того. Однако утрата статуса гражданина, имеющего право на "безусловный доход", невозможна.Здесь мы рассуждаем примерно в духе скандинавского социализма, основанного на социальной солидарности свободных коммун, политически группирующихся вокруг короны: царь и советы. Социализм (точнее, социальное государство) такого же типа мы видим в Гренландии и Канаде, Австралии и странах Северной Европы. В дореволюционной России близкий тип общественного уклада был известен на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – в общинах староверов и объединениях народников.Позже идеалы "народного (народнического) социализма", основанного на вольном землевладении, продвигали эсэры (социал-революционеры), но они проиграли политическую игру большевикам. Их белые правительства не выстояли, а левых эсеров зачистили сами большевики, выставив историософски именно свою партию, ВКП(б), в качестве главного политического субъекта всей Русской революции. А ведь до 80% всех политических каторжников в Российской империи были народники и социал-революционеры. Большевики давали едва ли 5%. На пике посадок – возможно немного больше.Один из самых острых вопросов в борьбе за новый мировой порядок состоит в том, что, по законам жанра, одной из центральных стратегий победы является сокращение ресурсной базы противника. Это значит, что потенциальному противнику не следует продавать собственные энергоресурсы. В лучшем случае – менять их на технологии и специалистов. При этом противника следует системно лишать доступа к критическим для него энергоресурсам, включая те, что расположены на его же собственной территории или на территории его союзников.В еще большей степени это касается научно-технических компетенций и образовательного уровня в целом как интеллектуального ресурса общества. Отсюда – ключевая роль шифра и цифры, шифрования и математики в современной индустрии ИИ, что позволяет, в свою очередь, защитить интеллектуальную собственность и системные алгоритмы от копирования и несанкционированного использования третьими лицами. Последнее крупное событие в этой области – китайская нейросеть Deep Seek, запущенная буквально несколько дней назад. Построенная, в основном, на пиратской технологии и не имеющая доступа к западным микрочипам последнего калибра, китайская модель, тем не менее, является в разы дешевле американской и обещает быть более востребованной в среде бюджетных пользователей. При условии сохранения свободного рынка. Что в наше время совсем не однозначно.[1] Золото́й станда́рт — денежная система, в которой основной единицей расчётов является некоторое стандартизированное количество золота. При расчётах между государствами, использующими золотой стандарт, устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения этих валют к единице массы золота.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Видеманн

эксклюзив, дмитрий дробницкий, сша, канада, дональд трамп, илон маск, пит хегсет, ес, softbank, россия, энергоресурсы