https://ukraina.ru/20250129/1060670730.html

Иван Лошкарёв: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины

Иван Лошкарёв: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины - 29.01.2025 Украина.ру

Иван Лошкарёв: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины

Ялтинские соглашения 1945 года касались нового мироустройства. Они были достигнуты в результате длительных переговоров и касалась широкого круга вопросов. Дональд Трамп это не про длительные переговоры. Его интересуют конкретные вещи. И вот о новой "Ялте" я бы с Трампом не говорил.

2025-01-29T19:30

2025-01-29T19:30

2025-01-29T19:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.- Иван Дмитриевич, повстанцы из руандийской группировки M23 захватили Гому - крупнейший город на востоке Демократической Республики Конго. Западные СМИ обвинили президента Руанды Поля Кагаме в том, что он подражает Владимиру Путину, приводя в качестве примера ситуацию с Донбассом, который Россия якобы захватила в 2014 году. Что происходит в этом регионе планеты, откуда берутся такие сравнения?- Здесь речь идет, скорее, об африканской версии Эрдогана. Поль Кагаме давно поддерживает эту группировку, нередко отрицая свое прямое участие в конфликте. Сейчас руандийская сторона выступает с призывами к миру, диалогу и другим хорошим вещам.Поль Кагаме для России партнер относительно неплохой. Руанда помогала нам в Центральноафриканской республике в 2021 году. Руанда помогает нам в обходе санкций. Но не надо думать, что это все бесплатно и из большой любви к России. Как и в случае с Турцией, это взаимовыгодные операции, и если будет настойчивая просьба со стороны Запада, Руанда сделает свой выбор не в пользу России. Поэтому аналогия с Путиным абсолютно неуместна, а с Эрдоганом полностью воспроизводиться.Руанда — это страна, которая из-за близости к ресурсам в восточной части ДР Конго, развивается весьма успешно, и ее называют восточноафриканским Сингапуром.- Есть мнение, что, утратив за последние годы Ближний Восток, Россия обрела огромное влияние в Африке. Но это влияние в большей степени идеологическое, чем экономическое. Так ли это?- Я бы не сказал, что сотрудничество исключительно идеологическое, оно и военно-политическое. Количество стан, где есть российское военное присутствие, за последние годы выросло. Выросли объемы российского экспорта, прежде всего зерна, в 2,5 раза за последние пять лет. Растет оборот общей торговли и за счет несырьевых товаров.Но позиция России, связанная с борьбой за новый миропорядок, в котором бы не было явного преобладания одних игроков и угнетенного состояния других. Эта борьба находит понимание среди простых африканцев и африканских элит.В будущем России нужно будет определиться вот с чем. Возможны две линии в развитии отношений с Африкой. Одна линия заключается в экономической логике, когда мы контактируем с экономическими стабильными странами, по западным экономическим метрикам более всего для этого подходящие. Это прежде всего Восточная Африка, Кения, Уганда, Руанда и так далее.А другой подход — это когда Россия, движется в направлении стран, где рисков больше, но где и выгоды возможные больше. И это страны Сахеля, которые Россия сейчас поддерживает. Пока, к сожалению, мы и туда, и туда пытаемся. Но скоро России придется сделать этот выбор, и очень интересно будет посмотреть, какой он будет.- Верно ли что своей активностью в Африке Россия наводит шорох на заднем дворе у Запада, и тем самым расшатывает его мировую гегемонию?- В последние лет пять наши отношения с Африкой уже не очень зависят от наших отношений с Западом. Если раньше действительно мы искали у африканских стран поддержки в спорах с Западом, искали поддержки в рамках ООН, пытались реформировать глобальные финансовые институты, сейчас это совершенно самостоятельное направление. И оно связано с налаживанием горизонтальных связей, чтобы африканцы к нам приезжали, чтобы мы по линии гуманитарной туда ездили. И это не связано уже с какими-то западными контекстами.Дело в том, что Африка сама по себе самоценна. К 50-му году там будет 2,5 миллиарда человек, это огромнейший рынок сбыта. Это уже сегодня растущие там огромные города. Там есть уже и индустрия искусственного интеллекта, развивается космическая отрасль. И задача в случае с Африкой не проморгать развитие огромного рынка. И это мало связано с Западом.- Давайте поговорим о новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Возможны ли новые Ялтинские соглашения в текущей реальности?- Ялтинские соглашения 1945 года касались нового мироустройства. Они были достигнуты в результате длительных переговоров и касалась широкого круга вопросов. Дональд Трамп это не про длительные переговоры. Это не про широкий круг вопросов. Его интересуют конкретные вещи. Если получается их продавить, хорошо. Если не получается, он двигается дальше. И вот о Ялте я бы с Трампом не говорил.Здесь речь будет идти о Компьенском перемирии 1918 года, которое завершило Первую мировую войну. А вот "Ялту" уже придется, видимо, обсуждать с каким-то новым поколением американских политиков, которые будут обладать серьезным стратегическим мышлением. Трамп это все-таки про заморозку конфликта, про какие-то сиюминутные шараханья.При всем при том, у него есть доброе намерение прекратить страдания людей. Есть доброе намерение как-то улучшить экономическую ситуацию в Восточной Европе и в России. Но при всем при этом, он не про обсуждение всего спектра вопросов, касающихся европейской безопасности. А без этого новая Ялта просто невозможна.- Компьенское перемирие было подписано в железнодорожном вагоне.- Вот это в формате Трампа. В каком-нибудь отеле, на пароходе. А самое главное, чтобы оно касалось очень конкретного набора вещей. Останавливались бои и делались какие-то усилия для созыва мирной конференции. Но не более того.- Противники миролюбивой оценки личности Дональда Трампа упирают на то, что поскольку он бизнесмен, а война так или иначе приносит прибыль, в том числе и ВПК, предприятия которого поддерживали его предвыборную кампанию, то ему было бы неплохо продолжить конфликт на Украине и больше вовлечь в него европейские страны, которые бы стали для развития своих армий покупать американское оружие. Как вам такая версия?- Намного больше во второй избирательной кампании Трампа поддерживали уже не военно-промышленные корпорации, а технологические гиганты. И Трамп сейчас скорее озабочен переходом к новым отраслям экономики, их развитию. Сейчас все бегают с искусственным интеллектом, с большими данными, интернетом вещей.Он прекрасно понимает, что на этом можно заработать больше, чем на производстве танков или авианосцев.Поэтому в ближайшие месяцы нас ждет сокращение военных бюджетов. Прежде всего потому, что Трампу важно общее оздоровление экономики, которое подтолкнет в том числе рост новых секторов.Что касается продажи вооружений европейцам, здесь же тоже ситуация сложная. Производственные мощности в США сегодня таковы, что они задерживают поставки вооружений. До сих пор длится история с задержкой поставок Тайваню и Польше. Америка пока не так много может предложить.Понятное дело, что США это сильная, мощная, индустриальная держава, но даже у них есть проблемы с военным производством. И можно на уровне разговоров, дипломатических угроз говорить о том, что Европа должна больше покупать вооружений, а на практике иногда сложно обеспечить их поставку. Поэтому эта версия больше подходит для первого срока Трампа, чем для второго.- Тем не менее Трамп распорядился создать Железный купол Америки. В течение 60 дней глава Пентагона должен ему этот проект представить. Или это все закончится так же, как программа "Звездный войн Рейгана?- О Железном куполе он начал говорить еще в 2020 году, что у Израиля есть, а у США нет. Я думаю, что это рекламная акция. Они могут в какой-то момент заявить, что они создали купол. И на этом успокоиться.- Учитывая бизнес-подход Трампа к решению международных вопросов, что мы можем ему предложить, может быть, где-то уступить? Возможно, в той же Африке?- Африка Трампа не интересует совсем. Его интересует Китай, Южная Азия. И он очень хочет развернуть Америку к этому региону. Трампу надо всячески демонстрировать, насколько Украина — это токсичный актив, а нынешний украинский режим и его представители уже ни на что не годны и нельзя уже больше их использовать. Это то, что российская сторона реально может использовать в качестве переговорной стратегии.Если смотреть план Трампа, который слили в прессу, то там речь может идти об отказе Украины от членства в НАТО, но постепенное включение Украины в состав ЕС. Хотя это обход нормы о невступлении в НАТО, потому что НАТО и ЕС в рамках целого ряда переговорных форматов взаимодействуют как единое целое.Другой вариант компромисса — это отказ от жестких потолков по ограничению вооруженных сил Украины. Еще один возможный пункт переговоров, это состав и размещение миротворческих сил на Украине. Могут быть разные варианты, но все зависит от того, насколько американские предложения будут серьезными, потому что если это будет опять предложение о фиксации линии разграничения в текущем виде, то этого явно недостаточно. Если же будут какие-то более серьезные предложения, тогда российская сторона, судя по последним заявлениям президента, будет готова к весьма серьезным договоренностям и фиксации их в юридическом виде.Также на эту тему Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250129/1060662654.html

https://ukraina.ru/20250129/1060626289.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, африка, руанда, дональд трамп, владимир путин, эрдоган, нато, ес, украина.ру