https://ukraina.ru/20250130/1060654320.html

Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО

Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО - 30.01.2025 Украина.ру

Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО

После победы России нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их. С точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-30T05:00

2025-01-30T05:00

2025-01-30T05:00

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сша

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территория

совбез оон

львов

заморозка

кризис

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На Западе понимают, что Украина всё равно не жилец. Поэтому речь идёт не о том, чтобы спасти ее, а о том, чтобы накачивать её оружием для того, чтобы она продержалась немножко дольше, чтобы Россия полностью погрязла в этом кризисе, рассказал эксперт.При этом США рассуждают следующим образом: мы можем посмотреть на происходящее на Украине со стороны, и нам все это выгодно в любом варианте, добавил он.Потому что для России это серьезный кризис, после победы ей нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их, отметил он.Потому что с точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его, если само государство не заявило, что оно исчезает. А Украина этого делать пока не собирается, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060653130.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, территория, совбез оон, львов, заморозка, кризис, сво, детали, спецоперация