Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО - 30.01.2025 Украина.ру
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Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО
Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО - 30.01.2025 Украина.ру
Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО
После победы России нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их. С точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-30T05:00
2025-01-30T05:00
новости
россия
украина
сша
ростислав ищенко
территория
совбез оон
львов
заморозка
кризис
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На Западе понимают, что Украина всё равно не жилец. Поэтому речь идёт не о том, чтобы спасти ее, а о том, чтобы накачивать её оружием для того, чтобы она продержалась немножко дольше, чтобы Россия полностью погрязла в этом кризисе, рассказал эксперт.При этом США рассуждают следующим образом: мы можем посмотреть на происходящее на Украине со стороны, и нам все это выгодно в любом варианте, добавил он.Потому что для России это серьезный кризис, после победы ей нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их, отметил он.Потому что с точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его, если само государство не заявило, что оно исчезает. А Украина этого делать пока не собирается, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, территория, совбез оон, львов, заморозка, кризис, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, территория, Совбез ООН, Львов, заморозка, кризис, СВО, детали, Спецоперация

Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО

05:00 30.01.2025
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
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После победы России нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их. С точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На Западе понимают, что Украина всё равно не жилец. Поэтому речь идёт не о том, чтобы спасти ее, а о том, чтобы накачивать её оружием для того, чтобы она продержалась немножко дольше, чтобы Россия полностью погрязла в этом кризисе, рассказал эксперт.
При этом США рассуждают следующим образом: мы можем посмотреть на происходящее на Украине со стороны, и нам все это выгодно в любом варианте, добавил он.
"Дойдет ли Россия до Львова или мы продавим идею заморозки, в любом случае, это проблема войны, в которой мы непосредственно не участвуем, но дивиденды с которой имеем. Не только коммерческие, но и политические", — подчеркнул Ищенко.
Потому что для России это серьезный кризис, после победы ей нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их, отметил он.
Потому что с точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его, если само государство не заявило, что оно исчезает. А Украина этого делать пока не собирается, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
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