Исчезновение Украины: Ищенко о том, с какими новыми проблемами столкнется Россия после победы в СВО
После победы России нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их. С точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На Западе понимают, что Украина всё равно не жилец. Поэтому речь идёт не о том, чтобы спасти ее, а о том, чтобы накачивать её оружием для того, чтобы она продержалась немножко дольше, чтобы Россия полностью погрязла в этом кризисе, рассказал эксперт.
При этом США рассуждают следующим образом: мы можем посмотреть на происходящее на Украине со стороны, и нам все это выгодно в любом варианте, добавил он.
"Дойдет ли Россия до Львова или мы продавим идею заморозки, в любом случае, это проблема войны, в которой мы непосредственно не участвуем, но дивиденды с которой имеем. Не только коммерческие, но и политические", — подчеркнул Ищенко.
Потому что для России это серьезный кризис, после победы ей нужно будет решать вопрос легитимизации новых территорий на международном уровне, обустраивать их, отметил он.
Потому что с точки зрения международного права только Совет Безопасности ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его, если само государство не заявило, что оно исчезает. А Украина этого делать пока не собирается, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
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