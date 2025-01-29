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Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита

Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита - 29.01.2025 Украина.ру

Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита

На этой неделе на Украине усилилось внутреннее противостояние в элите, связанное со сменой администрации США. Украинские эксперты и Telegram-каналы сообщают о конфликте между главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

2025-01-29T06:50

2025-01-29T06:50

2025-01-29T06:50

эксклюзив

сша

украина

британия

давид арахамия

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слуга народа

офис президента

ес

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Британская The Independent** сообщала на днях, что Арахамия, присутствовал на инаугурации Трампа и ожидает, что в феврале может пройти встреча американского президента с украинской делегацией."Его путь к Трампу, похоже, был обеспечен после того, как он появился в качестве гостя на прошлой неделе на вечеринке Stars and Stripes & Union Jack в пятницу перед инаугурацией", - пишет издание.Украинский Telegram-канал "Резидент" утверждает, что с приходом к власти Дональда Трампа линии разлома в украинских элитах становятся всё более явными. Новая администрация США, дескать, воспринимает Андрея Ермака в качестве клиентелы Британии, что затрудняет контакты с ней. Сам же Ермак якобы крайне обеспокоен активной международной деятельностью Арахамии, поэтому требует сменить главу фракции.Поскольку Ермак крайне ревностно относится к любым международным контактам за его спиной, над Арахамией сгущаются тучи. Опальный депутат Александр Дубинский называет это противостояние крысиными бегами, но уверен, что Ермак выиграет в этом забеге.На днях в Киеве предъявили подозрение в незаконном обогащении нардепу Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой) из орбиты Арахамии. В октябре прошлого года Арахамия взял Кормышкину на поруки, а ранее в сети гуляла запись, где он называл ее "рабочей сосной". Ее супруг, бизнесмен Юрий Кормышкин является владельцем "Южной аграрно-экспортной компании", которого тоже подозревают в легализации средств, полученных преступных путем.Украинский журналист Влад Сидоренко также пишет, что Арахамия является одним из лидеров преступной группировки, которая занимается производством и сбытом контрафактного алкоголя под видом известных западных брендов. "Указанная преступная организация, кроме нелегального перемещения подакцизных товаров в ЕС, систематические совершает другие преступления на территории стран Европы", - пишет журналист.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что Зеленский сейчас пытается зачистить условных трампистов в своем окружении, но новый президент США в ответ может слить в СМИ информацию о Зеленском и его приближенных."Зеленский будет трепыхаться, он уже изо всех сил трепыхается, судя по тому, что он несет, но Трамп не считает его проблемой. Зеленский – это 5 публикаций о реальных делах Зеленского и его окружении. И все, конец. Если его не снесут украинцы, то на выборах он точно не побеждает и уходит в никуда. Его догоняет куча уголовных дел. Однажды его в клетке привезут в Украину со всем его окружением", - говорит Арестович*.Паникующая украинская элита параллельно взывает о помощи к европейским союзникам, которые должны взять на себя часть расходов, которые ранее шли от Соединенных Штатов. "Без того, чтобы понять, что нас нужно защищать, поскольку они таким образом защищают себя (часть европолитиков это поняла, а большинство пока что нет), не будет ничего", - рассказывает Климкин.Бывший омбудсмен Украины по правам ребёнка, основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба в швейцарском Давосе пугает европейцев тем, что руководство РФ "ест детей". "Мы никогда не могли общаться с Путиным, даже тогда. Потому что это просто монстр, который убивает детей, который ест детей на завтрак", - говорил Кулеба, пытаясь вызвать ужас у европейцев.В то же время командир националистического батальона "Свобода" Петр Кузик на львовском телевидении рассказывает, как задурить голову европейскому "плебсу", чтобы тот вписался за Украину."Сейчас, когда только у Франции всего 200 тысяч войск, они могут дойти до Берлина, и дальше. Эксперты это понимают. Проблема в том, как европейский плебс убедить, что ситуация настолько печальная, что необходимо что-то делать, а не поддерживать популистских политиков, которые обещают закончить войну за 24 часа", - рассказывает националист.Новая администрация США на днях также на 90 дней приостановила выделение средств по многим международным программам. Нардеп Марьян Заблоцкий сообщил, что на Украине всего действует 112 проектов USAID на общую сумму 7 млрд долл, а это не единственный фонд, который финансирует украинские организации – значительную часть финансирует еще и Евросоюз.В связи с этим паника распространилась в среде украинских грантоедов – организаций и СМИ, существовавших исключительно за счет денег американских налогоплательщиков. Многие украинцы впервые узнали, что ряд организаций финансировались США. Издание "Украинская правда" предупреждает, что скоро его материалы станут платными. С просьбой о финансовой помощи к читателям также обратились издания "Детектор-медиа", Hromadske и Bihus info."Агентство (USAID)** покрывало значительную часть и нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется – с альтернативного источника на один из ключевых", - взывает издание "Бигус".Примечательно, что все эти СМИ и организации позиционировали себя "независимыми", хотя полностью зависели от финансирования другого государства.Депутат Артем Дмитрук, скрывающийся в Лондоне, называет их всех врагами народа Украины, которые виновны в нынешнем конфликте. "Помните, войну к нам привели все эти ярые "патриоты" президенты и их компании. Сегодня это Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Притулы, Стерненки, медиа-проекты за гранты США – "Бигус" , "Украинская Правда" и еще сотни других. Когда будет необходимо, объявим весь список врагов украинского народа", - пишет опальный депутат.Сокращение финансирование со стороны США, очевидно, усилит противостояние между получателями грантов, которые уже включились в "голодные игры", стараясь быстрее утопить коллег, чтобы самим получить финансирование из других фондов.Подробнее о том, что в эти дни происходит на Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*"* Признан в РФ террористом и экстремистом**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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