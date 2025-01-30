https://ukraina.ru/20250130/1060665509.html

Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине

Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине - 30.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине

Чтобы заключить гарантированный мир, на Украине нужны выборы. При этом США и Россия скорее всего будут поддерживать тех, кто в украинском парламенте по-настоящему защищал православие. Это один из немногих случаев, когда совпадают российская и американская позиции.

2025-01-30T06:15

2025-01-30T06:15

2025-01-30T06:15

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украина

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мексика

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сми

финансирование

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Девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи. Соответствующее решение вступило в силу во вторник, 28 января.Ранее Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским. При этом президент РФ заявил, что не считает главу Украины легитимным, и это не позволит подписать мирное соглашение.— Дмитрий Игнатьевич, Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией, но видимо поздно. В любом случае, как будем выходить из этого тупика?— Россия сегодня едва ли не последняя в мире правовая держава. Всё стремимся сделать по правилам, понятиям, по закону. Помните формулу: если не уверен, как поступить, поступай по закону. Это наше.Подпись Зеленского юридически ничтожна. Значит, если его вотчина сохранится, там предстоят выборы. У них ведь другая формула: не знаешь, как поступить — объявляй выборы. Могу даже предположить, кто победит на этих выборах. Но это другая история.Одна вечная и известная политическая особа уже открывает в регионах избирательные штабы. А у нее есть поразительная интуиция. Один уже почти вечный и известный политический заключенный готов их финансировать. У него поразительная ненависть к своему бывшему президентскому протеже…— Но Россию теперь начинают обвинять, что она не хочет мира. Как нам реагировать и вести себя?— Реагировать очень просто. Надо задать вопрос: нужно ли России соглашение, которое не будет ничем гарантировано в плане исполнения. Зеленский, как я сказал, в силу юридической ничтожности, не способен своей подписью этого сделать. С юридической точки зрения он никто.Я бы спросил у обвинителей: вы хотите соглашение, которое будет не выполняться? Тогда в ваших намерениях явный саботаж и нежелание подписывать реальные договоренности. А если вы хотите, чтобы соглашение выполнялось, тогда покажите нам фигуру или фигуры на Украине, чья подпись является хоть какой-то гарантией исполнения обязательств.Отсюда вытекает, как я опять же сказал, необходимость выборов, которые нужны для легитимизации тех людей, которые будут подписывать такое соглашение.В принципе на Украине есть 2–3 фигуры, которые с вероятностью могут это сделать. Тем, кто хочет получить намек о том, кто эти люди, даю подсказку: обратите внимание на людей, как и кто в парламенте голосовал по проблемам защиты православной церкви, Лавры, и так далее.Поскольку Трамп и его окружение считают себя добросовестными прихожанами своих религий, они хотят иметь дело с добросовестными прихожанами Украины. Поэтому Америка (и мы, соответственно) будем поддерживать тех, кто в украинском парламенте по-настоящему защищал православие. Это один из немногих случаев, когда совпадают позиции России и США.— Несмотря на такое совпадение, Дональд Трамп продолжает вести себя вызывающе по отношению не только к России. Ни дня без скандала. Это избранный имидж или часть стратегии?— Обожаю этого парня. Раньше в еще нормальном Киеве была присказка: "Если случайно встречаешь знакомого и не знаешь, о чем поговорить, спроси, где он Новый год встречает или как сыграло Киевское Динамо. А сейчас всегда можно спросить, что там нового начудил Трамп.Многие экстравагантные выходки президента США, на мой взгляд, вызваны его открытием, что в Новом свете все стоит намного дешевле, чем в Старом. Нет, я не имею в виду девушек по вызову в прошедшем Давосе по семь штук за евро.Возьмем ту же Украину. Там Штаты потратили за 3 года 100 миллиардов долларов и потеряли за эти деньги 100 тысяч квадратных километров своего влияния.Трамп сейчас изучает историю войны с Мексикой. Тогда Штаты за 18 миллионов долларов не потеряли, а приобрели более 1 миллиона квадратных километров территории. Получается, если я не ошибаюсь, по 15 центов за гектар. А сейчас эта земелька может стоить сотни тысяч долларов за один акр (0,4 га).Я уже не говорю про человеческие жертвы. Разговаривал когда-то с мэром Монтерея, известным актером. Он говорил, что при знаменитой битве с мексиканцами за Монтерей погибло несколько американских солдат. Сейчас наемников из США на Украине ликвидировано гораздо больше.Наверное, поэтому Трамп и решил, что куда дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы в далекой Европе и малоизвестной им Украине. Тем более, что подсобка по размещению своих производств, Трампу нужна рядом, а не за Океаном.Правда, Мексика с тех пор сильно изменилась. По уровню пассионарности еще не известно, кто кому даст форы, но об этом президенту не докладывали…— А Канада?— Это вообще фактически бесхозная территория. Задний двор Штатов для охоты, рыбалки и барбекю. Ну, и дешевая энергия для игры в майнинг.После смерти королевы Елизаветы II оттуда ушла порода, стиль, большие деньги. Политику там делают случайные персоны типа Христи Фриланд. Тампу же нравятся либо молодые и очень красивые женщины, либо зрелые и очень богатые. Так что и тут ход его мысли и план возможных действий понятны — так же, как и с Гренландией.— Будет ли какая-то реакция со стороны Евросоюза и Британии в связи с этим?— Знаете, что отвечает искусственный интеллект, когда его ставят в тупик своими вопросами? Он говорит: "Упс!". Так вот Европа давно уже ближе к искусственному, нежели естественному состоянию. Упс!— Раз уж мы заговори про искусственный интеллект. Как вы расцениваете нашумевший китайский прорыв на этом направлении?— Хотя у меня первая запись в трудовой книжке "инженер Института кибернетики", я абсолютный профан в этом деле. Это к Николаю Васильевичу.— Какому именно?— К Гоголю, естественно. Он вроде первый попытался жить с искусственной женщиной. Не получилось. И я отношусь к ИИ примерно так как он к ИЖ.— Тогда вернемся к более драматичным событиям. В США планировали убийство Путина при администрации Байдена, по инициативе Блинкена, сказал Такер Карлсон, добавив, что это безумие и преступление. Что стоит, на ваш взгляд, за таким заявлением Карлсона и почему оно появилось именно сейчас?— В Штатах, заказное политическое убийство — событие достаточно ординарное. Но всегда существовал определенный протокол подобного "мероприятия".Во-первых, оно должно было решать проблемы их страны, а не создавать новые. Во-вторых, осуществляться максимально тайно, секретно, тихо.Сейчас это протокол фактически аннулирован. Убийство, или даже его планирование, по отношению к лидеру другой сверхдержавы, это не просто новые проблемы для Америки. Это колоссальный риск ее полного уничтожения.Такер Карлсон — нормальный, умный и богатый человек. Он хочет жить долго и счастливо. На одном интервью с нашим лидером он честно заработал более 100 миллионов долларов благодаря новым подписчикам. Это можно долго и со вкусом тратить.Карлсон обожает своего сына Бакли, и уже фактически обеспечил ему карьеру руководителя пресс-службы следующего президента Штатов. Поэтому Такеру абсолютно не нужен ядерный конфликт супердержав, где все это сгорит адским пламенем. Это, действительно, безумие.Кроме того, инициаторы планируемого действа, видимо, даже не смогли сохранить подготовку в тайне. Ведь, что знает журналист — знает весь мир. Судя по глазам Такера, он знает очень многое, и это будет озвучено, чтобы откреститься от сумрачного сознания предшественников.Кстати, Байден забыл себя превентивно амнистировать. И Блинкина тоже…— Но ведь сам Трамп во время первой каденции тоже был причастен, например, к громкой ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.— Думаю, Трамп уже сожалеет об этом. Может быть, под руку его кто-то тогда толкнул. Но главное в том, что это ему несло (и будет нести) личные риски, но не грозило атомной войной всей стране. Наконец, он расценивал, на мой взгляд ошибочно, эту акцию не как тайное убийство, а как публичную казнь.Впрочем, сенсации Такера как раз и переключают внимание читателей с просто с факта политических убийств на тему их формата, протокола, уровня последствий.— Как теперь поведут себя в этом плане украинские медиа? Ведь они почти полностью были на финансировании демократов и вряд ли смогут быстро "переобуться" для их обличения.— Думаю, их больше не будут финансировать. Почти не будут. У украинских "журналистов" есть еще бабушки с огородами. А немногие оставшиеся при деле, будут перепечатывать Такера Карлсона. А потом — его сына.— Почему именно сейчас об этом открыто заговорили?— Прежде всего это связано с принципиально иной политикой Трампа по отношению к бывшим партнерам, вассалам, конкурентам, врагам, союзникам и так далее. Сейчас на первое место выходит принцип "качество – стоимость". Оказанные, в том числе геополитические, услуги будут проверяться на соответствии качеству.Украина попадает в разряд самых дорогостоящих держателей услуг. Ее так называемая журналистика, точнее "пропагандистика" создавалась с громадным запасом и расточительством в расчете на совершенно другую геополитическую игру, где Европа и Украина будут занимать особую позицию.Поэтому сейчас идет верификация того, соответствуют ли услуги, оказанные украинскими пропагандистами, их стоимости. По мнению команды Трампа, на 90% не соответствуют. Поэтому соответствующий процент украинских медиа, которые в основном находятся на содержании Штатов, будут секвестрированы.Я бы выделил три категории украинских "журналистов", по отношению к которым будут строиться разные стратегии.Первые — это личные враги команды Трампа. Он человек не злопамятный, но злой с хорошей памятью. Так вот эти люди месяцами пропадали в Штатах, получая, прежде всего из силовых структур, компромат на Трампа.Они специально выучили для этого английский язык, сидели в библиотеках Конгресса и на конспиративных квартирах с представителями спецслужб: собирали, адаптировали, приспосабливали к политическим нуждам компромат на Трамп.Я бы мог назвать фамилии этих "журналистов", но это будет выглядеть как донос. Пусть поволнуются, их и так каждый знает.Трамп всех их знает. Сейчас он поставил своих людей во главе ЦРУ и ФБР. То есть будут составлены списки — перечень "журналистов", которые получали и сливали компромат на Трампа через украинские медиа. Кроме того, те сотрудники, которые захотят сохраниться в ведомствах скорее всего предоставят всю информацию.И это касается не только Трампа. Есть люди в его окружении, например такие как Пол Манафорт, которые попали в тюрьму по наводке украинских "журналистов". Манафорта обвинили в том, что он брал у Януковича деньги и не платил с них налоги в Штатах. В США это одно из самых жестко преследуемых нарушений.Думаю, что, конечно, Манафорт уже оттачивает план мести. То есть эта первая группа "журналистов" с Украины не будет прощена. Самое маленькое, что им грозит, это полное снятие с довольствия. В остальном это будут антикоррупционные дела, и расследования, и преследования, и так далее.Вторая группа украинских "журналистов" — это те, которые захотят переобуться. Но проблема в том, что сделать это придется на двух уровнях, на идеологическом и мировоззренческом.То есть из нарративов демократов необходимо перейти в нарративы республиканцев. А это неприятие многогендерности, смены пола, гей-парадов, педофилии и так далее. Многим такое может быть не под силу, потому что они являются частью этой тусовки и вмонтированы в эту среду.Украинская "журналистика" страдает мелкотравчатостью, пресловутым глобусом Украины. Большинство представителей прессы не умеют писать и, соответственно, мыслить на уровне надукраинском.Сейчас может потребоваться, чтобы кто-то написал не об украинских делах, а про общеевропейскую повестку. Например, как Дания будет сопротивляться отторжению Гренландии. Пошлет ли она две собачьи упряжки на помощь гренландским силам правопорядка? И так далее.Поэтому проблема двойная: найдутся ли люди, которые смогут переобуться и на идеологическом, и на мировоззренческом уровне?Третья группа украинских "журналистов" — это те люди, которым удастся "переобуться". Но их будет не более 10%.Таким образом первые — явные враги администрации Трампа — будут сняты с довольствия под определенным давлением и преследованием. Вторые — попробуют "переобуться", но не получится, и их тоже спишут. А третья группа, всего 10%, сможет изменить взгляды на идеологическом и мировоззренческом уровнях.Поэтому, соответственно, нет необходимости в огромном финансировании "журналистов" Украины.— Не могу обойти вниманием еще одно из текущих политических событий — прошедшие президентские выборы в Белоруссии. Как вы их оцениваете?—А что здесь оценивать? К примеру, семья решает избрать своего главу. Кого изберут? Мать? Маловероятно. Сына или дочь? Еще сомнительнее. Скорее всего выберут отца. Иначе говоря, батьку. Так и здесь. Случилось то, что должно было случиться.Вспоминается старый бытовой иронизм Жванецкого "одно не ловкое движение, и вы отец". В политике несколько иначе — несколько ловких движений, и вы отец нации. А Батька, несмотря на нарочитую неуклюжесть, один из самых ловких политиков. Последним свидетельством этого является не только сокрушительный результат выборов, но и последняя его пресс-конференция.— Что конкретно там вас впечатлило?— По крайней мере два новых мема. Ответ журналисту о судьбе трансграничных коридоров: "Нет, Саша, я не знаю". Тут подкупает сочетание теплой интонации с отсутствием информации.И ответ о признании результатов выборов Западом: "Нам фиолетово". Здесь, кстати, возникает полная ассоциация с Трампом. Раньше я думал, что их объединяет только одинаковый рост и вес. Оказывается, еще и любимый цвет.Вы, кстати, уже говорили в интервью с экспертом про то, что американский лидер любит фиолетовый цвет как объединяющий два других — красный и синий (цвета главных американских партий). А белорусский президент любит фиолетовый ("фиолетовое") как символ отношения к чужим претензиям.— Возможно именно этот принцип уберег страну от ожидаемых протестов, майданов? Может быть, белорусам стоит поделится своим опытом с соседней Словакией? Кстати, вы видите для нее угрозу масштабного государственного переворота?— Угроза, безусловно, есть. Но кроме Белоруссии существуют и другие так называемые учителя. И здесь стоит немного углубиться в тему.Любой майдан — это сочетание внутренних и внешних факторов. Для его успеха должна быть внутренняя интрига, внутренний нерв. На первом украинском шабаше это была война миллионеров с миллиардерами. Но втором — война миллиардеров с миллионерами.Этого не было в попытке белорусского майдана в 2020 году. И этого нерва нет в сегодняшнем словацком [протесте]. Как, кстати и в монгольском.То есть, словацкие события — это экспедиционный формат майдана. Цирк-шапито на выезде. Соответственно, надо искать прежде всего внешние причины. Требуется выявлять кто же гальванизирует нерв лягушки. И здесь весьма актуален опыт Венгрии и Грузии.Мадьяры научились отсекать от майданов энергетику соросовского финансового "динамо". А грузины еще и купировать вмешательство внешнего "уличного мяса" во внутренние дела.Словаки уже начали расследовать источники финансирования беспорядков — те же грантовые организации и прочие. (Слышу в этом венгерский акцент.) Начали выявлять и высылать внешних зачинщиков.Кстати, оказалось, что почти треть протестантов составляли украинские беженцы. Они с удовольствием за скромную плату майданят за границей, но отнюдь не горят желанием возвращаться в нэзалежность. А на пороге уже стоят правоохранители: "Гамарджоба, генацвале!".Наверное, поэтому и триста тысяч украинских беженцев в Беларуси на этот раз вели себя так показательно тихо.О том, что почему нельзя пускать "украинских беженцев" в Европу, в материале Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры*ЛГБТ — Экстремистская и запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, мексика, дональд трамп, владимир зеленский, такер карлсон, владимир путин, сми, финансирование, переговоры