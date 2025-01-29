https://ukraina.ru/20250129/1060642395.html
Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца - 29.01.2025 Украина.ру
Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
После воцарения Дональда Трампа в Белом Доме, и его обещании за 100 дней прекратить войну между Россией и Украиной, весь мир обсуждает, произойдет это или нет. Автор статьи приводит ряд причины, по которым мир установится только после поражения Украины на поле боя, а не потому, что мира так хочет Трамп
2025-01-29T07:35
2025-01-29T07:35
2025-01-29T07:35
эксклюзив
борис джонсон
давид арахамия
верховная рада
слуга народа
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101582/39/1015823957_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_80cf970da7c9d9368842e50a61efb524.jpg.webp
Первая причина, с Украиной и Западом договориться о "вечном мире" России попросту невозможно. Это самоочевидно, если изучить историю воплощения в жизнь, а точнее – отказа от реализации - Минска-1 и Минска-2, а также Стамбульских соглашений 2022 года.Напомним, что согласно подписанным в 2014-2015 годах соглашениям между Украиной и ЛДНР, территории непризнанных республик, хотя и становились автономными, но оставались в составе Незалежной, правда, с правом самостоятельной экономической и финансовой деятельности.Выборы там должны были проходить по специальным, но отдельным от всей остальной Украины законам, но принятым Верховной Радой по согласованию с ЛДНР. По сути, Украина из унитарного государства превращалась в конфедеративное – что-то вроде Боснии и Герцеговины – в итоге получалась конфедерация Украины и Донбасса.Но в реальности ни одно из минских соглашений выполнено Киевом не было. Там даже не скрывали, что выполнять их и не будут, а подписали их, потому что не было иного способа избежать полного разгрома ВСУ.Если Запад тогда ввел санкции, чтобы заставить Россию, которая была всего лишь гарантом соблюдения Минска-1 и Минска-2, соблюдать эти договоренности, то против Украины, которая отказалась от их имплементации в украинское законодательство, нет. Одно это уже свидетельствует о том, что Запад не желал их имплементации. О том, что целью Минских соглашений была возможность дать Украине передышку, в 2022 году сообщила участница тогдашних переговоров - экс-канцлер Германии Ангела Меркель.Вспомним также, что именно Запад в лице тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подбил Зеленского отказаться от парафированных уже Стамбульских соглашений. Об этом рассказал тогдашний участник переговоров в Стамбуле - руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Кто в таком случае может поверить в очередное мирное соглашение с Украиной и Западом? Только безумец.Вторая причина, российское руководство не может пойти на "вечный мир" с Украиной, потому что часть ее территории оккупирована Украиной. И речь идет не только о Курской области, но и о новых территориях – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые, согласно российской Конституции, являются составной и неприкосновенной частью Российской Федерации. Это означает, что города Херсон и Запорожье находятся в оккупации, их нельзя передать другому государству, то бишь Украине, а значит они должны быть освобождены. Раз есть оккупация – мира быть не может хотя бы до полного освобождения вышеуказанных областей.Третья причина, Украина и Запад к новым мирным соглашениям с Россией будут относиться просто, как к передышке, которую надо использовать для перевооружения украинской армии, обучения резервов, создания серьезных оборонительных сооружений по типу нашей "линии Суровикина". Также не надо забывать, что на Украине неоднократно звучали заявления о том, что она должна снова стать ядерной державой, и для этого у нее есть всё необходимое, а также о том, что Будапештский договор о лишении ее подобного статуса был ошибкой. Памятуя о том, что ни Украина, ни Запад никогда юридически не признают вхождения новых территорий в состав России, рано или поздно ВСУ снова могут пойти в очередной "контрнаступ", который снова будет поддержан Западом.Четвертая причина, российские интересы, касающиеся безопасности, требуют, чтобы Украина была ослаблена раз и навсегда, а возможность агрессии с ее стороны стала бы невозможной, даже если бы этого хотели и украинские националисты, задающие тон в ее внутренней и внешней политике, и Запад. Поэтому России надо сделать так, чтобы Украина не потянула новую войну.Для этого надо лишить ее промышленной базы, а также людских ресурсов. Чтобы выполнить эту задачу, Украина должна остаться без Большой Новороссии от Одессы и Южной Бессарабии до Харькова. Без нее Украина из промышленного государства превращается в аграрную Большую Молдавию.С уходом Новороссии она лишается 70-80% своей промышленности, прежде всего, металлургической, выхода к морю, а значит всех портов и флота, все устья судоходных рек – Днепра, Южного Буга и Дуная - будут под российским контролем, значительно уменьшаются посевные площади, что станет тяжелым ударом по аграрному сектору. Количество населения, оставшегося на Украине уменьшится с учетом выехавших в пределах 10-15 млн. человек. ВСУ не сможет в итоге пополнять свои резервы, чтобы успешно противостоять российской армии.Если под российский контроль перейдет и весь левый берег с Черниговской, Полтавской, Сумской, а также левобережными частями Киевской и Черкасской области, то это еще больше уменьшит промышленные, аграрные и людские ресурсы Украины. Достаточно всего вышеуказанного, чтобы Киев больше никогда не смог подняться в военном отношении. Это, а также то, что Украина лишиться выхода к Черному морю, приведет к тому, что Запад потеряет к ней интерес.Пятая причина, несмотря на то, что целями СВО были объявлены денацификация и демилитаризация Украины, большей частью патриотического сообщества России и российским правительством этот военный конфликт понимается как Русская Ирредента или Русская Реконкиста, то есть собиранием всех исторических земель в одном государстве.Тех, кого принято называть надднепрянскими украинцами, на самом деле воспринимаются русскими людьми, так как для большинства из них русский язык и русская культура являются родными, православие – родной религией, а совместная история, как периода Древней Руси, так и последние почти 400 лет – общей. Образование Украины воспринимается как ошибка и историческое недоразумение, появившееся на карте в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века, которую надо исправить. Центральная Украина воспринимается русской исторической землей под названием Малороссия. Русской исторической землей, понятное дело, воспринимается и Новороссия. Русским городом считается и Киев. Мало того, в глазах русского патриотического и православного сообщества Киев является еще и городом, откуда пошли русская государственность и русское православие.Надднепрянские украинцы для патриотического сообщества России являются русскими людьми, которые как и во времена Хмельниччины находятся под политическим, культурным и религиозным гнетом чуждого и враждебного государства. Тогда - католической Польши, а сейчас – бандеровской Украины. Поэтому задача российской государственности видится в освобождении русских людей из-под гнета украинского национализма. А чтобы сделать подобное угнетение больше невозможным – Новороссия и Малороссия должны быть присоединены к России.Также не надо забывать и о Приднестровье, где проживает 500 тысяч граждан России, которые также находятся под угрозой то ли молдавской, то ли украинской оккупации. Отказ от освобождения Одессы ставит в таком случае крест на вхождения Приднестровья в состав России, что недопустимо.Исходя из всего этого, война будет продолжаться. Даже если представить себе, чтобы сейчас будет заключен мир, война все равно возобновиться, пока Русская Реконкиста не будет завершена полностью.Шестая, и самая главная причина, это фактически сведение на нет и как идеологии, и как политической практики украинского национализма, в парадигме которого существует нынешнее нетерпимое и агрессивное украинское государство.Считается, что это явление может быть уничтожено только в ходе военного поражения и военной катастрофы Украины. Как и в случае с нацистской Германией украинские граждане именно в агрессивном, фанатичном и нетерпимом украинском национализме в итоге будут видеть виновника, как войны, так и поражения государства.Возможно, что после этого на Западной Украине возобладают сепаратистские настроения, когда те, кого сейчас называют западными украинцами, откажутся от своей украинской идентификации, а украинский национализм будут считать идеологической заразой с берегов Днепра, которую в конце XIX века в Галичину занесли "схидняки" Михаил Драгоманов и Михаил Грушевский. Без Галичины нынешняя Украина – не Украина.Итогом Втором Мировой войны стало то, что послевоенная Германия превратилась, пожалуй, в самое пацифистическое государство Европы. Это стало возможным, потому что Вторая Мировая уничтожила милитаристскую лютеранскую Пруссию, самую агрессивную часть Германии, которая собственно ее и создала. Часть Пруссии перешла к СССР и Польше, а на другой ее части была создана ГДР, подконтрольная СССР. В оставшейся Германии заправлять стали католические христианские демократы. Практикующий католик Конрад Аденауэр и практикующий католик Шарль де Голль смогли быстро договориться, чего не смогли бы сделать француз и пруссак. В итоге Германия и Франция стали партнерами, причем именно на их союзе и держится сегодняшний Европейский Союз. Без агрессивной униатской Галичины остатки Украины быстро договорятся с единоверной им Россией.Так что, учитывая все вышесказанное, никакого мира не будет, а будет война до победного конца.Читайте также материал Александра Чаленко Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск
https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
https://ukraina.ru/20241213/1059651069.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101582/39/1015823957_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_1ef10dc646e3ec6a41fed07cbdaabf4b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, борис джонсон, давид арахамия, верховная рада, слуга народа, александр чаленко
Первая причина, с Украиной и Западом договориться о "вечном мире" России попросту невозможно. Это самоочевидно, если изучить историю воплощения в жизнь, а точнее – отказа от реализации - Минска-1 и Минска-2, а также Стамбульских соглашений 2022 года.
Напомним, что согласно подписанным в 2014-2015 годах соглашениям между Украиной и ЛДНР, территории непризнанных республик, хотя и становились автономными, но оставались в составе Незалежной, правда, с правом самостоятельной экономической и финансовой деятельности.
Выборы там должны были проходить по специальным, но отдельным от всей остальной Украины законам, но принятым Верховной Радой
по согласованию с ЛДНР. По сути, Украина из унитарного государства превращалась в конфедеративное – что-то вроде Боснии и Герцеговины
– в итоге получалась конфедерация Украины и Донбасса
.
Но в реальности ни одно из минских соглашений выполнено Киевом
не было. Там даже не скрывали, что выполнять их и не будут, а подписали их, потому что не было иного способа избежать полного разгрома ВСУ
.
Если Запад
тогда ввел санкции, чтобы заставить Россию
, которая была всего лишь гарантом соблюдения Минска-1 и Минска-2, соблюдать эти договоренности, то против Украины, которая отказалась от их имплементации в украинское законодательство, нет. Одно это уже свидетельствует о том, что Запад не желал их имплементации. О том, что целью Минских соглашений была возможность дать Украине передышку, в 2022 году сообщила участница тогдашних переговоров - экс-канцлер Германии Ангела Меркель
.
Вспомним также, что именно Запад в лице тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
подбил Зеленского
отказаться от парафированных уже Стамбульских соглашений. Об этом рассказал тогдашний участник переговоров в Стамбуле
- руководитель президентской фракции "Слуга народа
" Давид Арахамия
.
Кто в таком случае может поверить в очередное мирное соглашение с Украиной и Западом? Только безумец.
Вторая причина
, российское руководство не может пойти на "вечный мир" с Украиной, потому что часть ее территории оккупирована Украиной. И речь идет не только о Курской области
, но и о новых территориях – ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
, которые, согласно российской Конституции, являются составной и неприкосновенной частью Российской Федерации.
Это означает, что города Херсон
и Запорожье
находятся в оккупации, их нельзя передать другому государству, то бишь Украине, а значит они должны быть освобождены. Раз есть оккупация – мира быть не может хотя бы до полного освобождения вышеуказанных областей.
Третья причина
, Украина и Запад к новым мирным соглашениям с Россией будут относиться просто, как к передышке, которую надо использовать для перевооружения украинской армии, обучения резервов, создания серьезных оборонительных сооружений по типу нашей "линии Суровикина
".
Также не надо забывать, что на Украине неоднократно звучали заявления о том, что она должна снова стать ядерной державой, и для этого у нее есть всё необходимое, а также о том, что Будапештский договор о лишении ее подобного статуса был ошибкой. Памятуя о том, что ни Украина, ни Запад никогда юридически не признают вхождения новых территорий в состав России, рано или поздно ВСУ снова могут пойти в очередной "контрнаступ", который снова будет поддержан Западом.
Четвертая причина, российские интересы, касающиеся безопасности, требуют, чтобы Украина была ослаблена раз и навсегда, а возможность агрессии с ее стороны стала бы невозможной, даже если бы этого хотели и украинские националисты, задающие тон в ее внутренней и внешней политике, и Запад. Поэтому России надо сделать так, чтобы Украина не потянула новую войну.
Для этого надо лишить ее промышленной базы, а также людских ресурсов. Чтобы выполнить эту задачу, Украина должна остаться без Большой Новороссии от Одессы
и Южной Бессарабии до Харькова
. Без нее Украина из промышленного государства превращается в аграрную Большую Молдавию.
С уходом Новороссии
она лишается 70-80% своей промышленности, прежде всего, металлургической, выхода к морю, а значит всех портов и флота, все устья судоходных рек – Днепра
, Южного Буга и Дуная
- будут под российским контролем, значительно уменьшаются посевные площади, что станет тяжелым ударом по аграрному сектору. Количество населения, оставшегося на Украине уменьшится с учетом выехавших в пределах 10-15 млн. человек. ВСУ не сможет в итоге пополнять свои резервы, чтобы успешно противостоять российской армии.
Если под российский контроль перейдет и весь левый берег с Черниговской, Полтавской, Сумской, а также левобережными частями Киевской и Черкасской области
, то это еще больше уменьшит промышленные, аграрные и людские ресурсы Украины. Достаточно всего вышеуказанного, чтобы Киев больше никогда не смог подняться в военном отношении. Это, а также то, что Украина лишиться выхода к Черному морю
, приведет к тому, что Запад потеряет к ней интерес.
Пятая причина, несмотря на то, что целями СВО были объявлены денацификация и демилитаризация Украины, большей частью патриотического сообщества России и российским правительством этот военный конфликт понимается как Русская Ирредента или Русская Реконкиста, то есть собиранием всех исторических земель в одном государстве.
Тех, кого принято называть надднепрянскими украинцами, на самом деле воспринимаются русскими людьми, так как для большинства из них русский язык и русская культура являются родными, православие – родной религией, а совместная история, как периода Древней Руси, так и последние почти 400 лет – общей. Образование Украины воспринимается как ошибка и историческое недоразумение, появившееся на карте в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века, которую надо исправить.
Центральная Украина воспринимается русской исторической землей под названием Малороссия
. Русской исторической землей, понятное дело, воспринимается и Новороссия. Русским городом считается и Киев. Мало того, в глазах русского патриотического и православного сообщества Киев является еще и городом, откуда пошли русская государственность и русское православие.
Надднепрянские украинцы для патриотического сообщества России являются русскими людьми, которые как и во времена Хмельниччины находятся под политическим, культурным и религиозным гнетом чуждого и враждебного государства. Тогда - католической Польши
, а сейчас – бандеровской Украины. Поэтому задача российской государственности видится в освобождении русских людей из-под гнета украинского национализма. А чтобы сделать подобное угнетение больше невозможным – Новороссия и Малороссия должны быть присоединены к России.
Также не надо забывать и о Приднестровье
, где проживает 500 тысяч граждан России, которые также находятся под угрозой то ли молдавской, то ли украинской оккупации. Отказ от освобождения Одессы ставит в таком случае крест на вхождения Приднестровья в состав России, что недопустимо.
Исходя из всего этого, война будет продолжаться. Даже если представить себе, чтобы сейчас будет заключен мир, война все равно возобновиться, пока Русская Реконкиста не будет завершена полностью.
Шестая, и самая главная причина, это фактически сведение на нет и как идеологии, и как политической практики украинского национализма, в парадигме которого существует нынешнее нетерпимое и агрессивное украинское государство.
Считается, что это явление может быть уничтожено только в ходе военного поражения и военной катастрофы Украины. Как и в случае с нацистской Германией украинские граждане именно в агрессивном, фанатичном и нетерпимом украинском национализме в итоге будут видеть виновника, как войны, так и поражения государства.
Возможно, что после этого на Западной Украине
возобладают сепаратистские настроения, когда те, кого сейчас называют западными украинцами, откажутся от своей украинской идентификации, а украинский национализм будут считать идеологической заразой с берегов Днепра, которую в конце XIX века в Галичину
занесли "схидняки" Михаил Драгоманов
и Михаил Грушевский
. Без Галичины нынешняя Украина – не Украина.
Итогом Втором Мировой войны стало то, что послевоенная Германия превратилась, пожалуй, в самое пацифистическое государство Европы
. Это стало возможным, потому что Вторая Мировая уничтожила милитаристскую лютеранскую Пруссию, самую агрессивную часть Германии, которая собственно ее и создала.
Часть Пруссии перешла к СССР
и Польше, а на другой ее части была создана ГДР, подконтрольная СССР. В оставшейся Германии заправлять стали католические христианские демократы. Практикующий католик Конрад Аденауэр
и практикующий католик Шарль де Голль
смогли быстро договориться, чего не смогли бы сделать француз и пруссак. В итоге Германия и Франция
стали партнерами, причем именно на их союзе и держится сегодняшний Европейский Союз. Без агрессивной униатской Галичины остатки Украины быстро договорятся с единоверной им Россией.
Так что, учитывая все вышесказанное, никакого мира не будет, а будет война до победного конца.