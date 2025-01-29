https://ukraina.ru/20250129/1060642395.html

Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца

Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца - 29.01.2025 Украина.ру

Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца

После воцарения Дональда Трампа в Белом Доме, и его обещании за 100 дней прекратить войну между Россией и Украиной, весь мир обсуждает, произойдет это или нет. Автор статьи приводит ряд причины, по которым мир установится только после поражения Украины на поле боя, а не потому, что мира так хочет Трамп

2025-01-29T07:35

2025-01-29T07:35

2025-01-29T07:35

эксклюзив

борис джонсон

давид арахамия

верховная рада

слуга народа

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101582/39/1015823957_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_80cf970da7c9d9368842e50a61efb524.jpg.webp

Первая причина, с Украиной и Западом договориться о "вечном мире" России попросту невозможно. Это самоочевидно, если изучить историю воплощения в жизнь, а точнее – отказа от реализации - Минска-1 и Минска-2, а также Стамбульских соглашений 2022 года.Напомним, что согласно подписанным в 2014-2015 годах соглашениям между Украиной и ЛДНР, территории непризнанных республик, хотя и становились автономными, но оставались в составе Незалежной, правда, с правом самостоятельной экономической и финансовой деятельности.Выборы там должны были проходить по специальным, но отдельным от всей остальной Украины законам, но принятым Верховной Радой по согласованию с ЛДНР. По сути, Украина из унитарного государства превращалась в конфедеративное – что-то вроде Боснии и Герцеговины – в итоге получалась конфедерация Украины и Донбасса.Но в реальности ни одно из минских соглашений выполнено Киевом не было. Там даже не скрывали, что выполнять их и не будут, а подписали их, потому что не было иного способа избежать полного разгрома ВСУ.Если Запад тогда ввел санкции, чтобы заставить Россию, которая была всего лишь гарантом соблюдения Минска-1 и Минска-2, соблюдать эти договоренности, то против Украины, которая отказалась от их имплементации в украинское законодательство, нет. Одно это уже свидетельствует о том, что Запад не желал их имплементации. О том, что целью Минских соглашений была возможность дать Украине передышку, в 2022 году сообщила участница тогдашних переговоров - экс-канцлер Германии Ангела Меркель.Вспомним также, что именно Запад в лице тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подбил Зеленского отказаться от парафированных уже Стамбульских соглашений. Об этом рассказал тогдашний участник переговоров в Стамбуле - руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Кто в таком случае может поверить в очередное мирное соглашение с Украиной и Западом? Только безумец.Вторая причина, российское руководство не может пойти на "вечный мир" с Украиной, потому что часть ее территории оккупирована Украиной. И речь идет не только о Курской области, но и о новых территориях – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые, согласно российской Конституции, являются составной и неприкосновенной частью Российской Федерации. Это означает, что города Херсон и Запорожье находятся в оккупации, их нельзя передать другому государству, то бишь Украине, а значит они должны быть освобождены. Раз есть оккупация – мира быть не может хотя бы до полного освобождения вышеуказанных областей.Третья причина, Украина и Запад к новым мирным соглашениям с Россией будут относиться просто, как к передышке, которую надо использовать для перевооружения украинской армии, обучения резервов, создания серьезных оборонительных сооружений по типу нашей "линии Суровикина". Также не надо забывать, что на Украине неоднократно звучали заявления о том, что она должна снова стать ядерной державой, и для этого у нее есть всё необходимое, а также о том, что Будапештский договор о лишении ее подобного статуса был ошибкой. Памятуя о том, что ни Украина, ни Запад никогда юридически не признают вхождения новых территорий в состав России, рано или поздно ВСУ снова могут пойти в очередной "контрнаступ", который снова будет поддержан Западом.Четвертая причина, российские интересы, касающиеся безопасности, требуют, чтобы Украина была ослаблена раз и навсегда, а возможность агрессии с ее стороны стала бы невозможной, даже если бы этого хотели и украинские националисты, задающие тон в ее внутренней и внешней политике, и Запад. Поэтому России надо сделать так, чтобы Украина не потянула новую войну.Для этого надо лишить ее промышленной базы, а также людских ресурсов. Чтобы выполнить эту задачу, Украина должна остаться без Большой Новороссии от Одессы и Южной Бессарабии до Харькова. Без нее Украина из промышленного государства превращается в аграрную Большую Молдавию.С уходом Новороссии она лишается 70-80% своей промышленности, прежде всего, металлургической, выхода к морю, а значит всех портов и флота, все устья судоходных рек – Днепра, Южного Буга и Дуная - будут под российским контролем, значительно уменьшаются посевные площади, что станет тяжелым ударом по аграрному сектору. Количество населения, оставшегося на Украине уменьшится с учетом выехавших в пределах 10-15 млн. человек. ВСУ не сможет в итоге пополнять свои резервы, чтобы успешно противостоять российской армии.Если под российский контроль перейдет и весь левый берег с Черниговской, Полтавской, Сумской, а также левобережными частями Киевской и Черкасской области, то это еще больше уменьшит промышленные, аграрные и людские ресурсы Украины. Достаточно всего вышеуказанного, чтобы Киев больше никогда не смог подняться в военном отношении. Это, а также то, что Украина лишиться выхода к Черному морю, приведет к тому, что Запад потеряет к ней интерес.Пятая причина, несмотря на то, что целями СВО были объявлены денацификация и демилитаризация Украины, большей частью патриотического сообщества России и российским правительством этот военный конфликт понимается как Русская Ирредента или Русская Реконкиста, то есть собиранием всех исторических земель в одном государстве.Тех, кого принято называть надднепрянскими украинцами, на самом деле воспринимаются русскими людьми, так как для большинства из них русский язык и русская культура являются родными, православие – родной религией, а совместная история, как периода Древней Руси, так и последние почти 400 лет – общей. Образование Украины воспринимается как ошибка и историческое недоразумение, появившееся на карте в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века, которую надо исправить. Центральная Украина воспринимается русской исторической землей под названием Малороссия. Русской исторической землей, понятное дело, воспринимается и Новороссия. Русским городом считается и Киев. Мало того, в глазах русского патриотического и православного сообщества Киев является еще и городом, откуда пошли русская государственность и русское православие.Надднепрянские украинцы для патриотического сообщества России являются русскими людьми, которые как и во времена Хмельниччины находятся под политическим, культурным и религиозным гнетом чуждого и враждебного государства. Тогда - католической Польши, а сейчас – бандеровской Украины. Поэтому задача российской государственности видится в освобождении русских людей из-под гнета украинского национализма. А чтобы сделать подобное угнетение больше невозможным – Новороссия и Малороссия должны быть присоединены к России.Также не надо забывать и о Приднестровье, где проживает 500 тысяч граждан России, которые также находятся под угрозой то ли молдавской, то ли украинской оккупации. Отказ от освобождения Одессы ставит в таком случае крест на вхождения Приднестровья в состав России, что недопустимо.Исходя из всего этого, война будет продолжаться. Даже если представить себе, чтобы сейчас будет заключен мир, война все равно возобновиться, пока Русская Реконкиста не будет завершена полностью.Шестая, и самая главная причина, это фактически сведение на нет и как идеологии, и как политической практики украинского национализма, в парадигме которого существует нынешнее нетерпимое и агрессивное украинское государство.Считается, что это явление может быть уничтожено только в ходе военного поражения и военной катастрофы Украины. Как и в случае с нацистской Германией украинские граждане именно в агрессивном, фанатичном и нетерпимом украинском национализме в итоге будут видеть виновника, как войны, так и поражения государства.Возможно, что после этого на Западной Украине возобладают сепаратистские настроения, когда те, кого сейчас называют западными украинцами, откажутся от своей украинской идентификации, а украинский национализм будут считать идеологической заразой с берегов Днепра, которую в конце XIX века в Галичину занесли "схидняки" Михаил Драгоманов и Михаил Грушевский. Без Галичины нынешняя Украина – не Украина.Итогом Втором Мировой войны стало то, что послевоенная Германия превратилась, пожалуй, в самое пацифистическое государство Европы. Это стало возможным, потому что Вторая Мировая уничтожила милитаристскую лютеранскую Пруссию, самую агрессивную часть Германии, которая собственно ее и создала. Часть Пруссии перешла к СССР и Польше, а на другой ее части была создана ГДР, подконтрольная СССР. В оставшейся Германии заправлять стали католические христианские демократы. Практикующий католик Конрад Аденауэр и практикующий католик Шарль де Голль смогли быстро договориться, чего не смогли бы сделать француз и пруссак. В итоге Германия и Франция стали партнерами, причем именно на их союзе и держится сегодняшний Европейский Союз. Без агрессивной униатской Галичины остатки Украины быстро договорятся с единоверной им Россией.Так что, учитывая все вышесказанное, никакого мира не будет, а будет война до победного конца.Читайте также материал Александра Чаленко Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск

https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

https://ukraina.ru/20241213/1059651069.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, борис джонсон, давид арахамия, верховная рада, слуга народа, александр чаленко