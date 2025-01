https://ukraina.ru/20250128/1060632941.html

Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа

Владимир Зеленский желает как можно скорее провести переговоры с представителями новой американской администрации, однако республиканцы не настроены общаться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который раньше был связующим звеном между Киевом и Вашингтоном. На примете есть другой высокопоставленный украинский чиновник

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060634147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_8a6d6d357d1ed56ca7c6679cd770a605.jpg.webp

Обратный отсчёт анонсированных на достижение соглашения по урегулированию конфликта на Украине 100 дней идёт, обсуждения опубликованного СМИ плана, разработанного американской администрацией, – тоже.Согласно имеющейся информации, президент США Дональд Трамп планирует в конце января – начале февраля провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и уже потом, в феврале, обсудить план с руководством Украины. Владимиру Зеленскому такой сценарий явно не по душе и он хочет добиться "права первой ночи"."План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но считают ли так же в Белом доме – вопрос пока открытый", – сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.Через неделю после вступления в должность Трамп неоднократно повторял, что хочет провести переговоры с Путиным как можно скорее. Российская сторона также объявила о готовности к диалогу и ждёт соответствующего сигнала от Вашингтона, но пока он не поступал. При этом президент США объявил, что Зеленский готов к заключению мирной сделки.Сам Зеленский выразил мнение, что соглашение о прекращении военных действий на Украине может быть достигнуто при президенте Трампе, но потребовал подключить Киев к любым мирным переговорам, пишет The Independent.Он утверждает, что условия потенциальной сделки по-прежнему неясны, возможно, даже Трампу, поскольку Путин якобы не заинтересован в прекращении войны. Однако, как напоминает британская газета, президент РФ заявлял об открытости к переговорам с американским коллегой по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на Украине."А Зеленский теперь подчеркнул, что прекращение войны будет невозможно, если Трамп не включит Украину в какие-либо переговоры", – добавляет The Independent.Зеленский хочет встретиться с Трампом – это неоспоримый факт, а вот его настрой на заключение сделки, которая положит конец боевым действиям и кризису в целом, вызывает серьёзные сомнения. Говоря о том, что ему нравится тактика президента США, он имел ввиду вовсе не желание поскорее урегулировать конфликт, а об угрозе ввести очередную порцию санкций против России, если она не завершит СВО."Он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует", – заявил Зеленский.В интервью агентству Bloomberg 23 января он самодовольно выразил пожелание, чтобы в приоритете у Трампа была коммуникация с Украиной, а не с Россией. Желание Зеленского понятно: утративший легитимность лидер страны, чья армия терпит поражение на поле боя, а миллионы граждан уехали за рубеж, хочет заработать политические очки, показать, что он, дескать, всей душой желает наступления мира, отдал на достижение этой цели самого себя. А для Трампа встреча с Зеленским неразрывно связана с негативными воспоминаниями – после разговора с ним 45-му президенту США пришлось пройти через унизительную процедуру импичмента.В попытках организовать общение Зеленского с Трампом раньше, чем тот переговорит с Путиным, Банковая сталкивается с большими трудностями: Офису не удаётся наладить коммуникацию с командой нового американского лидера. Об этом ранее говорил бывший президент Украины Пётр Порошенко, а теперь – депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."На самом деле – коммуникационная катастрофа. Но у Зеленского или этого не понимают (это не уровень Лещенко-Подоляка-Заривной), или делают вид. Но сделать по-настоящему ничего не могут. У Зеленского есть только один способ снова поговорить с Трампом – заговорить о мире. Причём чрезвычайно важно это сделать до разговора Трамп – Путин, иначе уже и говорить смысла нет. Но, знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? У него тоже есть "рога", но у троллейбуса есть задних ход. А у Зеленского – нет", – написал парламентарий в своём Telegram-канале.В скором времени в Киев должен прибыть американский спецпосланник по Украине Кит Келлог. Вообще-то он собирался совершить визит ещё в начале января, но внезапно отменил его, посчитав уместнее перенести на период после инаугурации Трампа. И тут же возникает вопрос: а кто будет его собеседником с украинской стороны? В период президентства Джо Байдена ключевой фигурой в контактах с Белым домом и лично с Джейком Салливаном, бывшим советником президента США по национальной безопасности, выступал глава Офиса Андрей Ермак. Однако при Трампе, судя по всему, связующий между двумя администрациями сменится."Глава ОП получил очень холодный приём от команды Трампа во время своей поездки в США в конце прошлого года. [Членам команды Зеленского показалось, что] у трампистов есть определённый сознательный бан на контакты с Ермаком", – пишет "Украинская правда".Авторы статьи обратили внимание на тот факт, что во время прошлогоднего визита в Вашингтон Келлог не нашёл время на общение с Ермаком, и это служит ещё одним свидетельством неприятия командой Трампа руководителя Офиса президента. Сам Ермак, комментируя в декабре эту ситуацию, сказал, что они разминулись, поэтому и не встретились тогда, а вообще-то знакомы лично и виделись в ходе его предыдущих визитов в Штаты.О той декабрьской поездке украинской делегации в Вашингтон, в ходе которой чиновники встретились с нынешними вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, The Wall Street Journal написала, что "миссия Ермака провалилась – представители избранного президента США не поддержали вступление Украины в НАТО".Были и другие тезисы, которые соратники Трампа восприняли негативно."Ермак туда повёз определённые предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать, и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет", — заявила политический обозреватель украинского Radio NV* Юлия Забелина, ссылаясь на собственные источники.Кроме того, Ермак рассказал о ситуации на поле боя не совсем так, как есть в действительности."Американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую приукрашенную", — добавила Забелина.На инаугурацию президента Трампа, которая состоялась 20 января, Зеленский приглашения не получил, так же, как и Ермак, но высокопоставленный украинский деятель на церемонии всё же присутствовал – глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия."Это был очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы некоторым", – сказал источник издания The Independent.Меж тем между Ермаком и Арахамией существует конфликт, который, по информации "Страны.ua", обострился на фоне попыток главы фракции "Слуга народа" представить себя более эффективным переговорщиком с США и Россией по теме завершения войны, чем руководитель президентской администрации.Как отмечает издание, Ермак за последние годы резко нарастил своё влияние, став де-факто фигурой №1 в окружении президента. Так, весной прошлого года он добился увольнения ряда своих влиятельных конкурентов. В частности помощника и давнего друга Зеленского Сергея Шефира, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, секретаря СНБО Алексея Данилова. А дальше всё пошло не так успешно: сорвалась попытка уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главу ГУР Кирилла Буданова**."По данным "Страны", в обоих случаях ключевую роль в срыве планов Ермака сыграл Арахамия. Именно он стал "точкой сборки" и координатором всех антиермаковских сил во власти", – говорится в статье.Арахамия тоже усилил своё влияние – среди депутатов Верховной Рады, благодаря чему собирает необходимое количество голосов под нужные Зеленскому законопроекты, а находясь с ним в постоянном контакте, имеет влияние на многие процессы в государстве.У Ермака немало каналов коммуникации с американцами, поскольку он курирует внешнеполитическое направление, но и у Арахамии, по рассказам источников, тесные отношения с влиятельными республиканцами, и он собирается проводить в Штатах неформальные переговоры.Оттого интереснее будет наблюдать не только за тем, как правительственная делегация в целом, но и каждый отдельный чиновник будет налаживать связи с политиками Соединённых Штатов в ходе "украинской недели" в Вашингтоне, которая пройдёт с 3 по 8 февраля. Ukrainian Week проходит ежегодно и посвящена укреплению сотрудничества между двумя странами: американские сенаторы и конгрессмены вместе с украинскими политиками и высокопоставленными чиновниками примут участие в круглых столах и форумах, проведут ряд встреч. Арахамия считает, что именно в этот период состоятся основные переговоры гостей из Киева с командой Трампа. Ну что ж, посмотрим, сбудется ли его прогноз.* СМИ – иноагент** Признан экстремистом и террористом в РФ

