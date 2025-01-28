https://ukraina.ru/20250128/1060637663.html

Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом

Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом - 28.01.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом

Верить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.

2025-01-28T19:30

2025-01-28T19:30

2025-01-28T20:04

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Россия остается открытой для диалога, но на сегодняшний день никаких контактов между Москвой и Вашингтоном нет, пока звучат лишь ничего не значащие заявления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.- Владимир Ильич, означает ли это, что команда Трампа не смогла ничего предложить для начала таких контактов?- Команда Трампа пока не знает, что предложить, потому что если они предложат слишком много, это будет отрицательно влиять на их образ, а если слишком мало, то ничего не получится. Поэтому они предпочитают ничего не предлагать, пока нет ясности, на что именно Россия согласится.- Трамп сразу начал разговаривать с позиции силы. Признаваясь в любви к русскому народу, он тут же грозит новыми санкциями. При этом он демонстрирует некомпетентность в вопросах российско-украинского конфликта, называя невероятные цифры потерь армии России в миллион человек. У него настолько бестолковое советники в команде?- Разве по поводу Дании и Гренландии, выселения палестинцев из Газы он демонстрирует высокий уровень компетенции? Он считает, что если деньги есть, компетенция не нужна.Но нам нужно думать, как с ним можно договориться. Сейчас у него есть желание закончить этот конфликт, пока только на словах, есть возможность его закончить. Если эта возможность будет упущена, то конфликт затянется, что приведет к его перерастанию в еще больший конфликт.- Тем временем Трамп подписал указ о строительстве системы противовоздушной обороны на территории США. В документе говорится о возросшей угрозе атак территории страны гиперзвуковыми, баллистическими и крылатыми ракетами. Это знак мировому сообществу?- Он вообще не будет на чьи-то интересы обращать внимание. Может быть, здесь есть шанс и для нас. С нами говорить с позиции силы он не сможет, так как сам попадет в неправильную ситуацию.Но если мы будем продолжать курс на конфронтацию, то хороших прогнозов вряд ли можно ждать. Давайте вспомним 2017-2020 годы. Сейчас можно говорить, что с Трампом было проще, чем с Байденом. Но это не соответствует действительности, ведь Трамп назначал на главные посты Болтона и Помпео, с которыми договариваться нельзя было в принципе. Они приложили огромное количество усилий, чтобы ситуация стала невозвратной. Трамп поладить с Россией обещал еще в 2016 году, и прошло уже девять лет.- И сейчас мы ближе к глобальной конфронтации, чем тогда.- Да. Так что верить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.Отношениями с Китаем мы не можем жертвовать по принципиальным соображениям, мы находимся в одной лодке. А всем остальным можем. Мы же пожертвовали, например, Асадом. Мы не можем защищать всех, кто этого хочет. Мы не бюро добрых услуг, чтобы приходить всем на помощь.- Журналист Такер Карлсон заявил, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить Владимира Путина. Насколько точными сведениями он располагает?- Он располагает информацией о намерениях, а не о том, что они были переведены в рабочую плоскость. Существуют ли в Пентагоне планы войны с Россией? Но это не значит, что они завра начнут войну. Планы убить российского президента у них однозначно существовали. Но проведя предварительную работу они решили, что это практически невозможно.Поэтому говорить о намерениях Трампа неправильно. Он неумный, агрессивный, богомерзкий человек. Но это не значит, что нам не нужно искать с ним контактов. Одно другому не мешает.- Такие особенности личности Трампа помогут ли лидерам киевского режима наладить с ним контакты?- Разве с Трампом кто-то находил общий язык? Украина не тот кейс, который может быть Трампу интересен. Трампу интересно договориться с Россией на своих условиях. Если Трамп посчитает, что Зеленский ему нужен, он будет эту тему эксплуатировать, а если посчитает, что не нужен, то просто сольет его.- Китайцы потеснили США в сфере искусственного интеллекта, кроме того, обострились отношения Пекина и Вашингтона в зоне Панамского канала. К чему приведет это противостояние?- США будут заставлять Китай действовать по трамповским правилам. Вопрос в том, насколько Китай сможет рационально отвечать и насколько его связка с Россией будет работать.Помните, предыдущую сделку Трампа с Китаем, договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой? Трамп тогда говорил, что этот договор решает все проблемы. А теперь рассказывает, что введет против Канады и Мексики санкции.С этим человеком сложно о чем-то договариваться, потому что он все договорённости сбрасывает в утиль, если ему что-то не нравится. Тем более, когда речь идет о Китае.Напомню также, что Пекин договорился закупать огромное количество американского продовольствия, которое Китаю совершенно не нужно просто потому, что в Китае его никто не будет покупать.Это тот же самый вопрос, который стоит перед Данией по поводу Гренландии. Нам не удастся договориться с Трампом. А к какому виду конфронтации мы готовы?- Россия сейчас готова ко всему.- Но мы же все-таки не располагаем такими ресурсами, как Вашингтон.- Наш президент приводил пример с крысой, которая готова вцепиться в лицо тому, кто загнал ее в угол.- Нам разве нравится такая ситуация?- Дело не в том, нравится она или не нравится. Она безвыходная.- В том-то и дело, что отношения России и Китая могут привести к тому, что крыса может превратиться в Тигрокрыса с планеты Пенелопа (из мультфильма "Тайна третьей планеты" по произведениям Кира Булычева-ред.). Если крысу хорошо кормить, она будет не просто загнана в угол и бросаться – сам ее внушительный вид будет устрашать.Когда 24 года назад один киевский аналитик втирал мне о том, что "мы сейчас окончательно повернем на Запад, но при этом мы и с вами договоримся", я ему ответил, что это плохо кончится. То есть я не мог знать в 2001-м, что будет в 2025-м. Но я тогда даже не предполагал, что это закончится настолько плохо.Да, российская экономика занимает 4-е место по паритету покупательной способности. Но она никогда не станет 3-ей, потому что мы не догоним Америку, Индию и Китай. Это надо учитывать.- Выходит, надо искать точки для договоренностей.- Да. Надо искать точки для контакта.Более того, когда мы говорим, что мы за многополярный мир – это замечательно. Но надо понимать, сколько полюсов должно быть в этом мире: 5, 10 или 50. Можно ли сказать, что ЮАР – это полюс силы в Африке? Скорее нет, чем да. Можно ли сказать, что Индия – это центр силы, учитывая ее отношения с Пакистаном? Нет. У Индии, помимо Бангладеш, нет дружественных соседей. У Китая есть тоже много сложностей в отношениях с соседями, хотя Китай – это доминирующая сила в экономике в этом регионе.То есть когда мы говорим о многополярности и дружбе, мы должны иметь несколько возможных конфигураций на перспективу. И когда мы говорим, что мы не вмешиваемся во внутренние дела соседних стран, то это невмешательство тоже должно иметь свои границы. Мы не вмешивались в дела Украины. И что получилось? Пришлось вмешаться в гораздо более сложной ситуации.Если Россия – центр силы, она должна уметь вмешиваться в дела других государств. Конечно, это нужно не всегда, такой подход надо повторять. Я, например, считаю, что Асада не надо было спасать любой ценой. Но уметь это делать надо.Поэтому, когда мы говорим о роли России в этом мире, мы должны действовать как в шахматах при переходе от дебюта в миттельшпиль: знать, какая фигура должна занять какое место.Также на эту тему статья политолога Ростислава Ищенко В ожидании сделки

https://ukraina.ru/20250128/1060630420.html

https://ukraina.ru/20221116/1040873798.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир брутер, джо байден, украина.ру, пентагон