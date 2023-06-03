https://ukraina.ru/20230603/1046854933.html

Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini

Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini - 03.06.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini

Писатель находит темы в местах самых разных жизненных ситуациях. Сильно наследили в творчестве Ефремова его многочисленные экспедиции. Одни из них описаны... Украина.ру, 03.06.2023

2023-06-03T09:21

2023-06-03T09:21

2023-06-03T09:22

мир "великого кольца"

эксклюзив

история

палеонтология

писатель-фантаст

литература

иван ефремов

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Писатель находит темы в местах самых разных жизненных ситуациях. Сильно наследили в творчестве Ефремова его многочисленные экспедиции. Одни из них описаны детально (как гобийские, например), другие только угадываются.В их числе – экспедиции 1927-28 годов в Вологодской области (район рек Шарженьга и Ветлуга – притоков Юги и Волги), во время которой Ефремов открыл новый вид ископаемых животных и даже дал ему имя. Есть повод гордиться, но нет почти никаких следов в произведениях.Впрочем, нет. Судя по всему, именно русским севером (к которому относится и Вологодчина) навеян один из фрагментов рассказа "Тень минувшего":"Исследователи оказались на берегу быстрой и холодной реки, узкое русло которой пролегало в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плёсо обозначались издали ярким блеском солнца. Быстрины были тусклые и от этого казались хмурыми и холодными. Невдалеке виднелись крутые обрывы тёмно-пурпурных глин, окаймлённые сверху зелёными арками заросшей верхней кромки склона.Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и рабочие приступили к делу. В дюжих руках быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зернами, шурша, катилась в реку, словно дождь орехов. Осторожно подбивая клинья, обнажили блестящую, гладкую поверхность слоя глины".Впрочем, тут начавшееся было сходство заканчивается – экспедиция Никитина обнаруживает на слое глины изображение силурийского моря, в то время как экспедиция Ефремова нашла в этих краях остатки триасовой фауны. Силур – третий (из шести) период палеозоя, в то время как триас – первый период следующего за ним мезозоем. Между этими периодами ни много, ни мало – 167 миллионов лет. Впрочем, ничто не мешает предположить, силурийские слои залегают где-то в тех же местах, только глубже. Ну и, понятно, они значительно беднее ископаемыми.Что же раздобыл Ефремов в глинистых обрывах Шарженьги? Главным образом – кости лабиринтодонтов.В своих дневниках он описывал свою работу так: "прибыв к искомой деревне, я отправился на поиски выхода костеносного пласта, продвигаясь по болотистой террасе Ветлуги вдоль обрывистых обнажений. Пристально всматриваешься в обрывы, не мелькнёт ли где‑либо желанная красная полоса выхода мергелей пестроцветной толщи. Нет пока ничего, только рыхлый безнадёжный речной песок. Но вот у подножья обрыва кучка обломков песчаника, скрытая кустами. (...) Кости стегоцефалов небольшой величины и требуют внимательного осматривания вмещающей их породы. Но вот ещё куски песчаника. Эге! Даже не нужно разбивать: вот она лежит сверху камня, жёлтенькая, покрытая причудливо‑узорчатой скульптурой, кость стегоцефала. Удар по другой плите песчаника – и тут еще кость".Раньше эта группа называлась стегоцефалами, её происхождение и развитие были более или менее понятными. Сейчас, после погрома в классификации, учинённого из-за большого количества новых находок и новых методов исследования уже сделанных находок, как таковая группа рассосалась. Теперь это название объединяет животных из разных веток, связанных общими чертами.К таковым чертам относятся:- лабиринтообразные узоры на поперечном сечении зуба, образованные складками дентина (именно они дали название группе);- массивная крыша черепа, с отверстиями для ноздрей, глаз и теменного глаза (название "стегоцефал" буквально означает "панцирноголовый" – кожного покрова на черепе не было);- признаки наличия какого-никакого слуха (для своего времени это была прогрессивная черта);- сложные позвонки.По поводу позднейшего развития был и есть консенсус – от какой-то из групп лабиринтодонтов произошли современные земноводные (лягушки, например). А вот от какой – загадка велика есть.Первого открытого на Шарженьге и наиболее распространённого лабиринтодонта Ефремов назвал в честь своего учителя – профессора Петра Сушкина. Позже, в 1936 году он уточнил классификацию и установил, что Benthosuchus – род.Benthosuchus sushkini – лабиринтодонты раннетриасового периода (ок. 250 млн лет назад). Их останки находятся на обширных территориях Поволжья. "Бентозух", буквально – глубинный крокодил.Бентозух действительно напоминал крокодила и вёл водный образ жизни – на костях черепа хорошо заметны каналы боковой линии, которой рыбы "слышат". Питались они преимущественно рыбой и были придонным хищниками (потому и "глубинный").У самых крупных бентозухов длина тела могла достигать 2-2,5 м. (Ефремов считал, что даже до 4-5 м., но с тех пор представления о пропорциях ископаемых животных изменились) при длине черепа до 70 см.Пласт, разработанный Ефремовым, был типичным "кладбищем динозавров" – устье реки, впадавшей в мелкий морской залив, которая несла с собой тела погибших животных и тут же засыпал их песком, что создавало возможности для их фоссилизации (окаменения).Друг и коллега Ефремова Алексей Быстров, изучив строение зубов найденных существ, сделал вывод, что многие из них болели цингой, и причиной массовой гибели мог стать недостаток пищи. Скорее всего, рыба по каким-то причинам ушла из водоёмов, где водились бентозухи.

https://ukraina.ru/20230311/1044189871.html

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эксклюзив, история, палеонтология, писатель-фантаст, литература, иван ефремов