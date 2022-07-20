Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет - 20.07.2022 Украина.ру
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Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет
Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет - 20.07.2022 Украина.ру
Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет
Рост протестных настроений в крупных странах ЕС является основным источником проблем у тех, кто сегодня формально возглавляет эти государства, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
2022-07-20T11:15
2022-07-20T11:15
россия
украина
ес
евросоюз
сша
кризис
владимир лепехин
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Это не кризис элит, они все почти подконтрольны, альтернативы им нет, они вступают просто в полосу даже не кризиса элит, а кризиса ЕС как политической субъектности, говорит эксперт.По словам Лепехина, управление ЕС происходит как часть целого, при этом чиновники ЕС не несут никакой ответственность за происходящее, а в каждая конкретная страна сама ничего решать и выйти из ЕС тоже не может, это кризис управления. Полный текст интервью читайте здесь.
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россия, украина, ес, евросоюз, сша, кризис, владимир лепехин

Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет

11:15 20.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Рост протестных настроений в крупных странах ЕС является основным источником проблем у тех, кто сегодня формально возглавляет эти государства, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
Это не кризис элит, они все почти подконтрольны, альтернативы им нет, они вступают просто в полосу даже не кризиса элит, а кризиса ЕС как политической субъектности, говорит эксперт.

У них же колоссальные проблемы с этим, нет системы управления, они вот когда врага придумали – Россия. Тогда временами кажется, что они едины в этом, могут проявлять солидарность по отношению к общему врагу.

По словам Лепехина, управление ЕС происходит как часть целого, при этом чиновники ЕС не несут никакой ответственность за происходящее, а в каждая конкретная страна сама ничего решать и выйти из ЕС тоже не может, это кризис управления.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
РоссияУкраинаЕСЕвросоюзСШАкризисВладимир Лепехин
 
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