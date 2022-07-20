https://ukraina.ru/20220720/1036674774.html

Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет

Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет - 20.07.2022 Украина.ру

Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет

Рост протестных настроений в крупных странах ЕС является основным источником проблем у тех, кто сегодня формально возглавляет эти государства, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин

2022-07-20T11:15

2022-07-20T11:15

2022-07-20T11:15

россия

украина

ес

евросоюз

сша

кризис

владимир лепехин

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Это не кризис элит, они все почти подконтрольны, альтернативы им нет, они вступают просто в полосу даже не кризиса элит, а кризиса ЕС как политической субъектности, говорит эксперт.По словам Лепехина, управление ЕС происходит как часть целого, при этом чиновники ЕС не несут никакой ответственность за происходящее, а в каждая конкретная страна сама ничего решать и выйти из ЕС тоже не может, это кризис управления. Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, ес, евросоюз, сша, кризис, владимир лепехин