Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/otvet-na-etoy-nedele-glavnoe-na-ukraine-na-utro-18-aprelya-1062591107.html
Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля - 18.04.2025 Украина.ру
Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
Президент США Дональд Трамп заявил, что получит на этой неделе ответ от России по поводу перемирия
2025-04-18T09:17
2025-04-18T10:40
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
украина
россия
оон
госдума
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061558892_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_106afd369151c369192a6f7d7f5306cd.jpg
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия передаст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине.Так Трамп ответил на вопрос, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня и будет ли усиливать ли он антироссийские санкции."Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.Трамп заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".Кроме того, Трамп заявил, что боевые действия на Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом. И так и было при его первом президентстве."И поэтому я не доволен им (Зеленским – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – считает президент США.По словам Трампа, очень неумно было ввязываться в борьбу с Россией."Россия намного больше, у неё большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах. Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, чёрт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – подчеркнул Трамп.На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат"."Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", — отметил Трамп.Также 17 апреля стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", — отмечалось в сообщении Госдепа США.Также в сообщении указывалось, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира"."Обнадёживающий приём в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", — сообщил Государственный департамент США.В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН заявил журналистам, что прекращение огня на Украине пока нереалистично."У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — заявил он.Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, дипломат отметил, что всё будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта.Так он прокомментировал слова Зеленского по поводу спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа."Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы", — заявлял Зеленский.Он отмечал, что у Уиткоффа нет мандата на обсуждение вопроса о территориях.Как отметил Слуцкий, такие заявления Зеленского свидетельствуют о его намерении затянуть конфликт."Зеленский обвиняет теперь спецпосланника Трампа Уиткоффа в продвижении якобы "российских нарративов". По его утверждению, мол, это "не способствует миру". Очередной перформанс шапито киевского режима. В реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко. Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца"", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.Он также указал, что на встрече украинской делегации в Париже не было представителей американской администрации.""Остроты" заявлению добавляет и то, что на встрече делегации Киева с евроястребами, прошедшей в Париже, не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" по милитаризации?" — указал Слуцкий.По его словам, вполне возможно, в этом и кроется истинная причина появления такого заявления Зеленского."Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США. Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", — подытожил глава комитета Госдумы.Утром 18 апреля агентство Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время."На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель...", — отмечалось в публикации.В статье указывалось, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250417/chistoserdechnoe-priznanie-ukrainskikh-voennykh-moratoriy-na-udary-itogi-17-aprelya-na-ukraine-1062580910.html
https://ukraina.ru/20250417/v-parizh-k-amerikantsam-es-vydat-bezhentsev-kievu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-17-aprelya-1062570211.html
https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061558892_94:0:862:576_1920x0_80_0_0_d765b4f66b737fa1f4c3a8711633b563.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, украина, россия, оон, госдума, bloomberg
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Украина, Россия, ООН, Госдума, bloomberg

Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля

09:17 18.04.2025 (обновлено: 10:40 18.04.2025)
 
Трамп и Путин
Трамп и Путин
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп заявил, что получит на этой неделе ответ от России по поводу перемирия
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия передаст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине.
Так Трамп ответил на вопрос, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня и будет ли усиливать ли он антироссийские санкции.
"Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.
Трамп заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".
Кроме того, Трамп заявил, что боевые действия на Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом. И так и было при его первом президентстве.
"И поэтому я не доволен им (Зеленским – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – считает президент США.
По словам Трампа, очень неумно было ввязываться в борьбу с Россией.
"Россия намного больше, у неё большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах. Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, чёрт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – подчеркнул Трамп.
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Вчера, 18:08
Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на УкраинеИздание The Washington Post поговорило с украинскими военными, попавшими под удар в Сумах. В Кремле ответили на вопрос о моратории на удары по энергообъектам
На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат".
"Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", — отметил Трамп.
Также 17 апреля стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", — отмечалось в сообщении Госдепа США.
Также в сообщении указывалось, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира".
"Обнадёживающий приём в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", — сообщил Государственный департамент США.
В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН заявил журналистам, что прекращение огня на Украине пока нереалистично.
"У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — заявил он.
Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, дипломат отметил, что всё будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.
Вчера, 13:08
В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреляУкраинская делегация выехала в Париж, где встретится с делегацией США. Европа начала выдавать Украине беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта.
Так он прокомментировал слова Зеленского по поводу спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.
"Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы", — заявлял Зеленский.
Он отмечал, что у Уиткоффа нет мандата на обсуждение вопроса о территориях.
Как отметил Слуцкий, такие заявления Зеленского свидетельствуют о его намерении затянуть конфликт.
"Зеленский обвиняет теперь спецпосланника Трампа Уиткоффа в продвижении якобы "российских нарративов". По его утверждению, мол, это "не способствует миру". Очередной перформанс шапито киевского режима. В реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко. Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца"", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Он также указал, что на встрече украинской делегации в Париже не было представителей американской администрации.
""Остроты" заявлению добавляет и то, что на встрече делегации Киева с евроястребами, прошедшей в Париже, не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" по милитаризации?" — указал Слуцкий.
По его словам, вполне возможно, в этом и кроется истинная причина появления такого заявления Зеленского.
"Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США. Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", — подытожил глава комитета Госдумы.
Вчера, 09:24
Живой щит Зеленского. Главное на Украине на утро 17 апреляУкраинские власти уличили в использовании тактики "живого щита"
Утром 18 апреля агентство Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время.
"На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель...", — отмечалось в публикации.
В статье указывалось, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру.
Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффУкраинаРоссияООНГосдумаbloomberg
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
12:10Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
12:09Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
11:55Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
11:40Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
11:38Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
11:21Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
11:21Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
11:19"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
10:46Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио
10:36Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
10:25Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
10:00США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
09:55"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
09:17Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
09:00Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
08:33Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
08:04Главное за ночь 18 апреля
08:00"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой
Лента новостейМолния