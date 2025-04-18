https://ukraina.ru/20250418/otvet-na-etoy-nedele-glavnoe-na-ukraine-na-utro-18-aprelya-1062591107.html

Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля

Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля - 18.04.2025 Украина.ру

Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что получит на этой неделе ответ от России по поводу перемирия

2025-04-18T09:17

2025-04-18T09:17

2025-04-18T10:40

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Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия передаст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине.Так Трамп ответил на вопрос, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня и будет ли усиливать ли он антироссийские санкции."Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.Трамп заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".Кроме того, Трамп заявил, что боевые действия на Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом. И так и было при его первом президентстве."И поэтому я не доволен им (Зеленским – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – считает президент США.По словам Трампа, очень неумно было ввязываться в борьбу с Россией."Россия намного больше, у неё большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах. Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, чёрт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – подчеркнул Трамп.На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Владимира Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат"."Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", — отметил Трамп.Также 17 апреля стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", — отмечалось в сообщении Госдепа США.Также в сообщении указывалось, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира"."Обнадёживающий приём в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", — сообщил Государственный департамент США.В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН заявил журналистам, что прекращение огня на Украине пока нереалистично."У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — заявил он.Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, дипломат отметил, что всё будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта.Так он прокомментировал слова Зеленского по поводу спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа."Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы", — заявлял Зеленский.Он отмечал, что у Уиткоффа нет мандата на обсуждение вопроса о территориях.Как отметил Слуцкий, такие заявления Зеленского свидетельствуют о его намерении затянуть конфликт."Зеленский обвиняет теперь спецпосланника Трампа Уиткоффа в продвижении якобы "российских нарративов". По его утверждению, мол, это "не способствует миру". Очередной перформанс шапито киевского режима. В реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко. Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца"", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.Он также указал, что на встрече украинской делегации в Париже не было представителей американской администрации.""Остроты" заявлению добавляет и то, что на встрече делегации Киева с евроястребами, прошедшей в Париже, не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" по милитаризации?" — указал Слуцкий.По его словам, вполне возможно, в этом и кроется истинная причина появления такого заявления Зеленского."Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США. Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", — подытожил глава комитета Госдумы.Утром 18 апреля агентство Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что США ожидают значительного прогресса по прекращению огня в ближайшее время."На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель...", — отмечалось в публикации.В статье указывалось, что на переговорах обсуждения были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и прочному миру.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250417/chistoserdechnoe-priznanie-ukrainskikh-voennykh-moratoriy-na-udary-itogi-17-aprelya-na-ukraine-1062580910.html

https://ukraina.ru/20250417/v-parizh-k-amerikantsam-es-vydat-bezhentsev-kievu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-17-aprelya-1062570211.html

https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, украина, россия, оон, госдума, bloomberg