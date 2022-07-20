Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
Разговоры об иранских беспилотниках неважны, это ширма, цель поездки Путина в Иран была другая, заявил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Владимир Анатольевич, Президент России Владимир Путин поехал в Иран, обсуждать торгово-экономическое сотрудничество. Как вы считаете, обсуждались ли за закрытыми дверями закупки БПЛА? Ядерная программа? Все идет к подписанию всеобъемлющего договора о долгосрочном сотрудничестве стран, что мы получим в итоге?
— Нет. Какие беспилотники, ядерная программа? России нужны союзники. Любые, тем более, крупные страны. И тем более, Иран, который написал заявку в БРИКС. Опять же, складывается очень сложная ситуация на Южном Кавказе.
— Нет. Какие беспилотники, ядерная программа? России нужны союзники. Любые, тем более, крупные страны. И тем более, Иран, который написал заявку в БРИКС. Опять же, складывается очень сложная ситуация на Южном Кавказе.
Несколько дней назад в Армению приезжал глава ЦРУ, это значит, что затевается новая комбинация, возможно, по созданию второго фронта для России, или дестабилизации там.
У России Украина, а тут еще Южный Кавказ. Сделал заявление Ильхам Алиев воинственное о том, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, которые прописаны в соглашении Армении, Азербайджана и России.
Поэтому, естественно наши встрепенулись - надо что-то делать, не дай бог, втянут в какие-то активности Турцию. Понятно, что единственный способ России укрепиться или сдержать – это договорится с Ираном. Эта страна - последовательный конкурент Турции в регионе, поэтому в принципе, Россия сделала выбор. Давно бы уже подписали договор с Ираном, но мы не хотели тревожить Турцию.
А тут, возможно, пришла какая-то оперативная информация, что там что-то готовится, вот и решили, видимо, ускорить процесс блокирования или партнерства с Ираном. Все разговоры про ядерную программу и беспилотники – это камуфляж.
Две причины: возможное обострение в регионе, второе – союзнические отношения. Тем более, что Иран давно под санкциями и научился их обходить и много с кем торгует. Россия тоже к этому идет, вынуждена будет выстраивать систему взаимодействия, при которой будет российскую нефть продавать на черном рынке.
90% повестки не афишируется. Договор - это формальность.
90% повестки не афишируется. Договор - это формальность.
— Подписан уже меморандум о стратегическом сотрудничестве между Национальной иранской нефтяной компанией и российской компанией "Газпром". О чем это говорит?
— Для умных это свидетельство, что договор появился. Но на Западе все понимают, что Россия ищет себе возможность расширить варианты экспорта в южные и восточные страны. Пока нефти, в перспективе может и СПГ тоже.
Важная поездка, но неизвестна реакция наших противников. Может быть для Турции это серьёзный повод нарваться на некий скандал с Россией.
Важная поездка, но неизвестна реакция наших противников. Может быть для Турции это серьёзный повод нарваться на некий скандал с Россией.
— Возможно Эрдоган тоже приедет поговорить...
— Такое было когда-то по вопросу Сирии, когда Турция, Иран как-то блокировались. Но это было 7 лет назад. Но потом особого развития это не получило. Если Турция решила сыграть в какую-то игру, ее посредники везде лезут, и правильно делают, чтобы быть в курсе процесса. Думаю, вряд ли у них получится на этот раз.
— Американский полковник Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину. Президент США теряет позиции, а в Америке чуть ли не рецессия началась. Это так?
— Он, видимо, занимает позиции прореспубликанские. Таких заявлений много, и они будут нарастать. Понятно, что это направлено против Байдена лично, но вряд ли это объективная картинка. В целом ситуация такая, что да, в рамках цивилизационной войны, о которой Хантингтон писал, 4 участника основных.
Индию не берем, она пока главный бенефициар всех этих процессов. Вот 4 цивилизации, где США и Китай – главное столкновение, которое еще предстоит. А пока столкнули нос к носу Россию и ЕС.
Россия и Евросоюз участвуют в военном конфликте, они и потеряют больше всех. Другой вопрос, кто раньше посыпется. Мы или ЕС. Естественно, не США. Возникает вопрос, какой у нас и у них запас прочности, есть версия, что в РФ население преисполнено терпения, поэтому у нас запас больше.
Есть колоссальные природные ресурсы и потенциал, который позволит нам уйти в суверенное развитие, чего, к сожалению, власти не делают.
Но в общем, запас прочности есть. А в Европе проблемы начинаются уже, политики пока не понимают, начинаются брожения в элитах. Шольц зашатался, Драги в Италии тоже, но к осени будет очень сложно в Европе. Холода, инфляция растет, предприятия будут закрываться, энергоносители дорогие.
Самое главное – будет расти стоимость продукции, которую производят европейцы, продукция неконкурентоспособной будет, теряют российский рынок, и это все накапливается, протест растет. Поэтому, возможно, будут проблемы у крупных политиков.
А в Америке все будет связано с подготовкой к выборам, поэтому, даже если они в агонии или выходят на этот уровень, это не значит, что они будут разваливаться, они же атакующая сторона.
Делают, что хотят, в отношении их никаких санкций нет, возможностей для маневра у них колоссальные. Поэтому, не надо надеяться, что там что-то случится, разве что внутренняя борьба.
— Кризис элит в Европе – из-за ситуации в регионе или их меняет США?
— Это не кризис элит, они все почти подконтрольны, альтернативы им нет, они вступают просто в полосу даже не кризиса элит, а кризиса ЕС как субъектности политической. У них же колоссальные проблемы с этим, нет системы управления, они вот когда врага придумали – Россия. Временами кажется, что они едины в этом, могут проявлять солидарность по отношению к общему врагу.
На самом деле, лимитрофы управляются полностью американцами и британцами, на них нет возможности влиять. Например, у Британии нет возможности влиять на Польшу, Литву и так далее. Естественно, сейчас СВО и все эти страны нагибают по части участия, рост протестных настроений в крупных странах является основным источником проблем у тех, кто сегодня формально возглавляет эти страны.
Понятно, что везде будут клоуны, это давно такая ситуация, но это системная вещь, там других вариантов нет. Почему так получилось, тоже известно. Именно в силу формулы, когда есть Евросоюз, управление которого происходит как часть целого, а чиновники ЕС не несут никакой ответственность за происходящее в каждой конкретной стране. Страны ЕС не могут сами ничего решать и выйти из ЕС тоже не могут, это кризис управления.
17 июля, 06:01"Не хотят отвечать за кризис": политолог объяснил смену европейских элитВ Европе сейчас процессы выглядят так, что идет снос элитного эшелона, причем явно заточенного на Вашингтон, но кто вместо них, непонятно - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
— Украинское зерно получится вывезти и закрыть этот вопрос или это уже не важно сейчас?
— Это придуманная абсолютно вещь, это не имеет значения. Это демагогия, которая развернута вокруг России, что она чего-то там блокирует. Ну, наши будут вывозить, идти на встречу. Открывать коридоры. Вообще, можно было на это не обращать внимания, посылать всех с этим зерном куда подальше.
— Есть мнения экспертов, что, если Европа не поменяет курс, может начаться голод осенью. Может ли быть такой жесткий сценарий?
— Я про это и говорю, но не так жестко. Там проблемы возникнут осенью. Насчет голода не уверен. В современном мире, на Западе, голод - это нонсенс. Вообще нет проблем с продовольствием. Даже если полностью прекратить поставки, другие каналы найдут. С импортом проблемы нет, можно купить все что угодно на рынке. Сотни стран занимаются производством того же продовольствия, если даже зерно, например, не пойдет с Украины, не все же упирается в него. Масса других стран есть, из которых можно возить – это не проблема.
— Я так понимаю, речь еще и о том, что если есть дефицит и цены растут, будут те, кто просто не сможет позволить себе купить еду...
— Да, цены будут расти на отдельные продукты питания, голод по-другому проявляется, голод – это от нищеты, когда совсем нет денег. Магазины забиты, иди плати, но проблема не в том, что исчезают продуты питания, просто если нечем платить – тогда голод.
— В СБУ идут чистки. Как вы думаете, это незначительное внутреннее событие или увеличение влияния американской стороны после ухода Джонсона?
— Да нет, скорее всего, люди ропщут. На таких постах, кое-кто начинает роптать, это может не нравится Зеленскому, может кураторам.
Этих людей, которые вопросы начинают задавать, убирают. Плюс, показуха может присутствовать, мол, какие-то кадровые перестановки проводятся с целью повышения эффективности. Якобы есть хозяин на этой территории. Это не принципиально, сегодня один, завтра другой, какая разница.
— Минобороны Украины опять смело заявляет, что с помощью новой техники они уничтожат флот России и отвоюют Крым. Насколько это реально? Или это самонадеянность?
— Абсолютно самонадеянно. Ну, могут попортить немножко "фейс" Крыму, какие-то ракетки долетят, такое возможно, до платформ нефтяных же долетели. Но это же только нашим решимости придаст двигаться на Одессу, наступать с юга на север. Да, неприятность, но принципиального значения не имеет.
— Ну куполом накрыт же Крым вроде...
— Ну может да, но может часть только, Крымский мост вроде тоже. Опять же, разведка у всех работает, могут знать, что там не находится под куполом. По кораблям могут ударить. Это неприятно, это серьёзная вещь, но то, что Крым они возьмут - это глупости.