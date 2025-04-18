США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях резко отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, касающееся конфликта на Украине. Кроме того, военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале также прокомментировал слова американского политика
Стоит напомнить, сегодня, 18 апреля, Рубио заявил, что США долгое время поддерживали Украину, но теперь намерены сместить фокус на другие задачи. По словам представителя Белого дома, Киев и Москва "серьезно настроены на мир", то Вашингтон готов содействовать переговорам, в противном случае США "займутся чем-то еще".
"От "закончим конфликт за 24 часа" к "двигаемся дальше". Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей (которая и начала этот конфликт), вероятно, никогда не было хорошим началом", — написал Боуз.
Между тем Подоляка отметил, что президент США Дональд Трамп "готов сдаться".
"А понтов то в начале сколько было: "Да я за 1 день все решу". Судя по всему "решалка" у Трампа пока не доросла до решения таких вопросов", — заявил военный блогер.
Вчера, 10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — РубиоВашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters
Помимо вышеописанных слов американский госсекретарь сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Подробнее о развитии этой ситуации — в материале "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни.
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