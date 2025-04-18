https://ukraina.ru/20250418/ssha-sdayutsya-eksperty-otsenili-zayavleniya-rubio-kasatelno-ukrainy-1062607803.html

США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины

США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины - 18.04.2025 Украина.ру

США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях резко отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, касающееся конфликта на Украине. Кроме того, военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале также прокомментировал слова американского политика

2025-04-18T16:25

2025-04-18T16:25

2025-04-18T16:25

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Стоит напомнить, сегодня, 18 апреля, Рубио заявил, что США долгое время поддерживали Украину, но теперь намерены сместить фокус на другие задачи. По словам представителя Белого дома, Киев и Москва "серьезно настроены на мир", то Вашингтон готов содействовать переговорам, в противном случае США "займутся чем-то еще".Между тем Подоляка отметил, что президент США Дональд Трамп "готов сдаться". "А понтов то в начале сколько было: "Да я за 1 день все решу". Судя по всему "решалка" у Трампа пока не доросла до решения таких вопросов", — заявил военный блогер. Помимо вышеописанных слов американский госсекретарь сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Подробнее о развитии этой ситуации — в материале "Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html

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