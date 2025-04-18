ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России - 18.04.2025 Украина.ру
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ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России
ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России - 18.04.2025 Украина.ру
ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России
Четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы за минувшие сутки. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-18T15:58
2025-04-18T15:59
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"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, в Белгородской области 17 апреля в 01.37 из-за намеренного обстрела ВСУ произошёл обрыв провода в пролете опор. Следствие этого стало отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе - 1 586 точек поставки.В Курской области 17 апреля в 02.22 в результате атаки украинского БПЛА был оборван провод и произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Сеймская – Клюква № 2".В Брянской области 17 апреля в 12.10 из-за атаки украинского БПЛА была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в населенном пункте Троебортное Севского района.На следующий день, 18 апреля в Воронежской области в 07.10 в результате атаки украинского БПЛА в селе Подгорное Россошанского района был поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".МИД России информировал ООН о невыполнении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Подробности в публикации Небензя назвал прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистичным После этого Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам
https://ukraina.ru/20250417/moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki--vs-chto-dalshe-1062568003.html
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ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России

15:58 18.04.2025 (обновлено: 15:59 18.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы за минувшие сутки. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, в Белгородской области 17 апреля в 01.37 из-за намеренного обстрела ВСУ произошёл обрыв провода в пролете опор. Следствие этого стало отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе - 1 586 точек поставки.
В Курской области 17 апреля в 02.22 в результате атаки украинского БПЛА был оборван провод и произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Сеймская – Клюква № 2".
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 10:53
Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?В минувшую среду, 16 апреля, подошел к концу 30-дневный мораторий на взаимные удары по объектам энергетики Украины и РФ (если брать дни включительно). Будущее этого соглашения покрыто густым туманом. В связи с этим, возникают два вопроса: соблюдался ли этот мораторий хотя бы день и нужен ли он двум противоборствующим сторонам вообще?
В Брянской области 17 апреля в 12.10 из-за атаки украинского БПЛА была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в населенном пункте Троебортное Севского района.
На следующий день, 18 апреля в Воронежской области в 07.10 в результате атаки украинского БПЛА в селе Подгорное Россошанского района был поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
МИД России информировал ООН о невыполнении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Подробности в публикации Небензя назвал прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистичным
После этого Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам
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