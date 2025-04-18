https://ukraina.ru/20250418/vsu-za-sutki-atakovali-obekty-energetiki-v-chetyrkh-oblastyakh-rossii-1062607079.html

ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России

ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России - 18.04.2025 Украина.ру

ВСУ за сутки атаковали объекты энергетики в четырёх областях России

Четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики зафиксированы за минувшие сутки. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-18T15:58

2025-04-18T15:58

2025-04-18T15:59

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"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, в Белгородской области 17 апреля в 01.37 из-за намеренного обстрела ВСУ произошёл обрыв провода в пролете опор. Следствие этого стало отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе - 1 586 точек поставки.В Курской области 17 апреля в 02.22 в результате атаки украинского БПЛА был оборван провод и произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Сеймская – Клюква № 2".В Брянской области 17 апреля в 12.10 из-за атаки украинского БПЛА была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в населенном пункте Троебортное Севского района.На следующий день, 18 апреля в Воронежской области в 07.10 в результате атаки украинского БПЛА в селе Подгорное Россошанского района был поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".МИД России информировал ООН о невыполнении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Подробности в публикации Небензя назвал прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистичным После этого Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам

https://ukraina.ru/20250417/moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki--vs-chto-dalshe-1062568003.html

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