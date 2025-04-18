В Сумской области рассматривается возможность эвакуации госорганов - 18.04.2025 Украина.ру
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В Сумской области рассматривается возможность эвакуации госорганов
В Сумской области рассматривается возможность эвакуации госорганов - 18.04.2025 Украина.ру
В Сумской области рассматривается возможность эвакуации госорганов
Администрация Сумской области Украины обсуждает вопрос возможной эвакуации госорганов из региона в город Ромны. Об этом 18 апреля написало издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники
2025-04-18T16:01
2025-04-18T16:01
новости
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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В материале отмечается, что населенный пункт Ромны расположен на расстоянии около ста километров от границы с Россией."Вероятнее всего, причина возможной эвакуации заключается в опасениях возможного окружения областного центра Сумской области. После того как украинское командование перевело в пехотные подразделения значительную часть расчетов ПВО, существенно повысилась результативность атак российских беспилотников-камикадзе. Нередко наши БПЛА долгое время беспрепятственно находятся в воздушном пространстве региона", — заявляется в публикации. Авторы статьи отмечают, что на Сумском направлении основные события развиваются в районе населенного пункта Горналь. Главный опорный пункт ВСУ обустроили в расположенном на тактической высоте Горнальском монастыре. "На подступах к монастырю продолжаются ожесточенные бои. Все возможные пути отхода украинских боевиков заблокированы российскими военными", — также подчеркивает издание.Сегодня, 18 апреля, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил о том, что армия РФ пытается расширяет свой плацдарм на территории Сумской области. Об этом свидетельствует карта Deep State. На ней серая зона около трассы на Сумы расширилась.Стоит напомнить, что ранее во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
https://ukraina.ru/20250418/vs-rf-zaymut-sumy-dnepr-kiev-i-odessu-byvshiy-analitik-tsru-sprognoziroval-iskhod-voyny-1062601799.html
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новости, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

В Сумской области рассматривается возможность эвакуации госорганов

16:01 18.04.2025
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Украина.ру
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Администрация Сумской области Украины обсуждает вопрос возможной эвакуации госорганов из региона в город Ромны. Об этом 18 апреля написало издание "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники
В материале отмечается, что населенный пункт Ромны расположен на расстоянии около ста километров от границы с Россией.

"Вероятнее всего, причина возможной эвакуации заключается в опасениях возможного окружения областного центра Сумской области. После того как украинское командование перевело в пехотные подразделения значительную часть расчетов ПВО, существенно повысилась результативность атак российских беспилотников-камикадзе. Нередко наши БПЛА долгое время беспрепятственно находятся в воздушном пространстве региона", — заявляется в публикации.
Авторы статьи отмечают, что на Сумском направлении основные события развиваются в районе населенного пункта Горналь. Главный опорный пункт ВСУ обустроили в расположенном на тактической высоте Горнальском монастыре.
"На подступах к монастырю продолжаются ожесточенные бои. Все возможные пути отхода украинских боевиков заблокированы российскими военными", — также подчеркивает издание.
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Вчера, 13:04
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Сегодня, 18 апреля, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил о том, что армия РФ пытается расширяет свой плацдарм на территории Сумской области. Об этом свидетельствует карта Deep State. На ней серая зона около трассы на Сумы расширилась.
Стоит напомнить, что ранее во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
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