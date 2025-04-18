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Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского

Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру

Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского

Санкции киевского режима в отношении российских деятелей культуры и спорта удостоились комментария официального представителя МИД России. Своим отношением к подписанному Владимиром Зеленским указу о санкциях Мария Захарова поделилась с подписчиками 18 апреля.

2025-04-18T16:12

2025-04-18T16:12

2025-04-18T16:12

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Владимир Зеленский 18 апреля подписал указ о дискриминационных мерах в отношении 20 деятелей российской культуры и спорта. Среди подвергнутых санкциям оказался и всемирно известный цирковой актёр, непревзойдённый дрессировщик кошек и любимый со времён СССР клоун Юрий Куклачёв."Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - констатировала Захарова.Комментарий в своём телеграм-канале она сопроводила сатирической иллюстрацией с кошками.Накануне в новостях: Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта

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новости, россия, ссср, владимир зеленский, кошка, антироссийские санкции, цирк, политика, мария захарова, мид рф, сатира