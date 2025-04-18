Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру
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Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского
Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского - 18.04.2025 Украина.ру
Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского
Санкции киевского режима в отношении российских деятелей культуры и спорта удостоились комментария официального представителя МИД России. Своим отношением к подписанному Владимиром Зеленским указу о санкциях Мария Захарова поделилась с подписчиками 18 апреля.
2025-04-18T16:12
2025-04-18T16:12
новости
россия
ссср
владимир зеленский
кошка
антироссийские санкции
цирк
политика
мария захарова
мид рф
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Владимир Зеленский 18 апреля подписал указ о дискриминационных мерах в отношении 20 деятелей российской культуры и спорта. Среди подвергнутых санкциям оказался и всемирно известный цирковой актёр, непревзойдённый дрессировщик кошек и любимый со времён СССР клоун Юрий Куклачёв."Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - констатировала Захарова.Комментарий в своём телеграм-канале она сопроводила сатирической иллюстрацией с кошками.Накануне в новостях: Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ссср, владимир зеленский, кошка, антироссийские санкции, цирк, политика, мария захарова, мид рф, сатира
Новости, Россия, СССР, Владимир Зеленский, кошка, антироссийские санкции, цирк, политика, Мария Захарова, МИД РФ, сатира

Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского

16:12 18.04.2025
 
Захарова кошки клоун Зеленский
Захарова кошки клоун Зеленский
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Санкции киевского режима в отношении российских деятелей культуры и спорта удостоились комментария официального представителя МИД России. Своим отношением к подписанному Владимиром Зеленским указу о санкциях Мария Захарова поделилась с подписчиками 18 апреля.
Владимир Зеленский 18 апреля подписал указ о дискриминационных мерах в отношении 20 деятелей российской культуры и спорта. Среди подвергнутых санкциям оказался и всемирно известный цирковой актёр, непревзойдённый дрессировщик кошек и любимый со времён СССР клоун Юрий Куклачёв.
"Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - констатировала Захарова.
Комментарий в своём телеграм-канале она сопроводила сатирической иллюстрацией с кошками.
Накануне в новостях: Зеленский решил дискриминировать Цискаридзе, Кончаловского, Куклачева и других деятелей культуры и спорта
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