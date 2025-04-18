Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники - 18.04.2025 Украина.ру
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Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники
Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники - 18.04.2025 Украина.ру
Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники
Стратегическое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса обсудил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев в ходе переговоров с представителем шведского правительственного агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны Украины.
2025-04-18T15:41
2025-04-18T15:41
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"Стороны обсудили вопросы производства шведских БМП CV-90 и договорились работать по реализации технического обслуживания и ремонту этих бронемашин в Украине", - сказано в официальном сообщении.Аксельссон и Боев вспомнили подписанный меморандум между украинской компанией Radionix и шведским военным концерном SAAB. Они отметили важность такого сотрудничества, учитывая опыт обеих компаний и их вклад в милитаризацию Украины.Боев подчеркнул актуальность вопросов противодействия КАБам и возможность перехвата дронов. Он поблагодарил Швецию за оказанную военную поддержку и недавно объявленный новый крупнейший с начала СВО пакет военной помощи королевства для постсоветской республики.Также стало известно, что Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФТем временем глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом. Подробности в публикации США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
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новости, украина, швеция, военная помощь, военная техника, сво, впк, минобороны украины, бронетехника, дроны, бпла, авиабомбы
Новости, Украина, Швеция, военная помощь, военная техника, СВО, ВПК, Минобороны Украины, бронетехника, дроны, БПЛА, авиабомбы

Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники

15:41 18.04.2025
 
представитель шведского правительственного агентства FMV бригадный генерал Йоган Аксельссон
представитель шведского правительственного агентства FMV бригадный генерал Йоган Аксельссон
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Стратегическое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса обсудил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев в ходе переговоров с представителем шведского правительственного агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны Украины.
"Стороны обсудили вопросы производства шведских БМП CV-90 и договорились работать по реализации технического обслуживания и ремонту этих бронемашин в Украине", - сказано в официальном сообщении.
Аксельссон и Боев вспомнили подписанный меморандум между украинской компанией Radionix и шведским военным концерном SAAB. Они отметили важность такого сотрудничества, учитывая опыт обеих компаний и их вклад в милитаризацию Украины.
"Бригадный генерал Иоганн Аксельссон сообщил, что Швеция планирует выделить финансирование для поиска инновационных решений в сфере обороны. Он представил украинской стороне список направлений, которые могут быть проработаны", - сообщило Минобороны Украины.
Боев подчеркнул актуальность вопросов противодействия КАБам и возможность перехвата дронов. Он поблагодарил Швецию за оказанную военную поддержку и недавно объявленный новый крупнейший с начала СВО пакет военной помощи королевства для постсоветской республики.
Также стало известно, что Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФ
Тем временем глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом. Подробности в публикации США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
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