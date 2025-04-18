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Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники

Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники - 18.04.2025 Украина.ру

Минобороны Украины обсудило производство шведской бронетехники

Стратегическое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса обсудил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев в ходе переговоров с представителем шведского правительственного агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны Украины.

2025-04-18T15:41

2025-04-18T15:41

2025-04-18T15:41

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"Стороны обсудили вопросы производства шведских БМП CV-90 и договорились работать по реализации технического обслуживания и ремонту этих бронемашин в Украине", - сказано в официальном сообщении.Аксельссон и Боев вспомнили подписанный меморандум между украинской компанией Radionix и шведским военным концерном SAAB. Они отметили важность такого сотрудничества, учитывая опыт обеих компаний и их вклад в милитаризацию Украины.Боев подчеркнул актуальность вопросов противодействия КАБам и возможность перехвата дронов. Он поблагодарил Швецию за оказанную военную поддержку и недавно объявленный новый крупнейший с начала СВО пакет военной помощи королевства для постсоветской республики.Также стало известно, что Польша помогает Украине только громкими заявлениями и обещаниями - посол РФТем временем глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом. Подробности в публикации США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля

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новости, украина, швеция, военная помощь, военная техника, сво, впк, минобороны украины, бронетехника, дроны, бпла, авиабомбы