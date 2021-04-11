«Северный поток-2» представляет собой стратегический и жизненно важный проект прежде всего для Германии, но косвенно и для всей Европы, а не только для России. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Эксперт отметил, что Германия, не имея собственных месторождений, уже сегодня является одним из важнейших газовых хабов в Европе, распределяя около 30 млрд кубометров газа в год, а благодаря «Северному потоку — 2» немцы получат дополнительно 55 млрд, и все это в тот момент, когда в ФРГ очень быстро отказываются от атомной энергетики и немного медленнее — от угольной.

«И что, все это во имя лозунга «100% энергии из возобновляемых источников», в который никто не верит и который был окончательно дискредитирован нынешней зимой? Ерунда! Пока что весь этот легендарный немецкий Energiewende (энергетический поворот) сводится к тому, что Германия строит свою, да и европейскую энергетику на газе. На российском газе, добавлю», — констатировал Рэнкас.

Следовательно, желая остановить СП-2, американское руководство должно «бомбить» не столько Москву, сколько Берлин, а войны, пусть даже только экономической, и с Россией, и с Европой, да еще и с Китаем вдобавок американская экономика себе точно позволить не может, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.