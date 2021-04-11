Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.
Эксперт отметил, что Германия, не имея собственных месторождений, уже сегодня является одним из важнейших газовых хабов в Европе, распределяя около 30 млрд кубометров газа в год, а благодаря «Северному потоку — 2» немцы получат дополнительно 55 млрд, и все это в тот момент, когда в ФРГ очень быстро отказываются от атомной энергетики и немного медленнее — от угольной.
«И что, все это во имя лозунга «100% энергии из возобновляемых источников», в который никто не верит и который был окончательно дискредитирован нынешней зимой? Ерунда! Пока что весь этот легендарный немецкий Energiewende (энергетический поворот) сводится к тому, что Германия строит свою, да и европейскую энергетику на газе. На российском газе, добавлю», — констатировал Рэнкас.
Следовательно, желая остановить СП-2, американское руководство должно «бомбить» не столько Москву, сколько Берлин, а войны, пусть даже только экономической, и с Россией, и с Европой, да еще и с Китаем вдобавок американская экономика себе точно позволить не может, заключил собеседник издания.
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