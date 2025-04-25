https://ukraina.ru/20250425/shepotom-lavrov-otvetil-pytaetsya-li-parizh-miritsya-s-moskvoy-1062760679.html

"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы

"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы - 25.04.2025 Украина.ру

"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы

Париж иногда посылает Москве сигналы о желании решать проблемы в отношениях, но делает это "шепотом". Такое заявление в пятницу, 25 апреля, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-04-25T15:48

2025-04-25T15:48

2025-04-25T15:54

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Он добавил, что целый ряд депутатов от Франции в Европарламенте заинтересованы приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы."Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее", - отметил Лавров, назвав печальным тот факт, что в общественное мнение французов внедряется ложное и примитивное объяснение происходящего вокруг Украины.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и постоянно звонил российскому коллеге Владимиру Путину. Из-за того, что французский лидер делал это и днем и ночью, в народе даже появился новый шутливый термин - "макронить", то есть "звонить понапрасну в любое время суток".Однако через какое-то время политика Парижа развернулась на 180 градусов, и Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства., а потом и главным активистов в вопросе отправки европейских войск на СВО.Летом 2023 года, когда Макрона спросили, готов ли он снова звонить Путину, французский лидер ответил: "Отвечу, но сам не позвоню", а также добавил, что "возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".Другие события дня: Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского.

https://ukraina.ru/20221028/1040212165.html

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новости, париж, москва, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, владимир путин, европарламент