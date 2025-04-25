"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы
15:48 25.04.2025 (обновлено: 15:54 25.04.2025)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в ПМЭФ - 2018
Париж иногда посылает Москве сигналы о желании решать проблемы в отношениях, но делает это "шепотом". Такое заявление в пятницу, 25 апреля, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров
Он добавил, что целый ряд депутатов от Франции в Европарламенте заинтересованы приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы.
"Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее", - отметил Лавров, назвав печальным тот факт, что в общественное мнение французов внедряется ложное и примитивное объяснение происходящего вокруг Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и постоянно звонил российскому коллеге Владимиру Путину. Из-за того, что французский лидер делал это и днем и ночью, в народе даже появился новый шутливый термин - "макронить", то есть "звонить понапрасну в любое время суток".
28 октября 2022, 04:23Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связиПрезидент Франции Эммануэль Макрон преследует свои цели, набирая номер телефона российского коллеги Владимира Путина, но мира в этом списке нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Летом 2023 года, когда Макрона спросили, готов ли он снова звонить Путину, французский лидер ответил: "Отвечу, но сам не позвоню", а также добавил, что "возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".
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