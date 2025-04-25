https://ukraina.ru/20250425/sergey-khrapach-o-podryve-moskalika-voodushevlennyy-britaniey-zelenskiy-sdelal-gromkiy-namek-rossii-1062758242.html

Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России

Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России - 25.04.2025 Украина.ру

Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России

Подготовка теракта против Москалика могла длиться неделями-месяцами. Раз удалось взорвать такого высокопоставленного военнослужащего, то, видимо, были просчёты в системе его охраны. После убийства Владлена Татарского необходимо было обеспечить безопасность всех людей из украинского "Миротворца".

2025-04-25T15:59

2025-04-25T15:59

2025-04-25T16:03

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сергей храпач

вооруженные силы украины

фсб

спецслужба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039707097_37:20:847:475_1920x0_80_0_0_efa75ac97d654861cea9481ee3b3dcf3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.В результате террористической атаки, совершенной утром 25 апреля в подмосковной Балашихе, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В Москве 25 апреля проходит встреча президента России Владимира Путина с прибывшим в столицу спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о перемирии фактически были сорваны. Параллельно с этим в публичном пространстве активно обсуждают выход США из войны на Украине.— Сергей Валентинович, среди экспертного сообщества есть предположения, что за гибелью Москалика стоят спецслужбы Украины.— Да, это абсолютно не случайность. Здесь явно угадывается след спецслужб, которые уничтожают таким образом своих противников.— Что хочет показать киевский режим этим, особенно в период, когда идут переговоры?— Во-первых, они хотят доказать, что пока ни о чем ни с кем не договорились.Во-вторых, этим они заявляют о своей субъектности — что сами являются стороной переговоров и что все обсуждения США и России без участия Киева ничего не стоят. То есть как обстреливали российские города, как убивали военнослужащих РФ, так и продолжим это делать — пока вы с нами не договоритесь о приемлемых для нас условиях.Судя по риторике Зеленского, он плевал с высокой колокольни на мнение главного своего стратегического партнёра из США, понимая, что ресурсы для такого поведения у него есть и никуда не денутся в ближайшее время. Принцип такого террора, как убийство Москалика, заключается даже не в том, чтобы убить человека физически, потому что на его место придёт сразу другой — а в том, чтобы напугать. Дескать, кем бы ты ни был (высокопоставленным офицером или рядовым гражданином), длинная рука Киева тебя достанет и покарает. Ты должен бояться, должен всем об этом рассказывать и, соответственно, сеять панику внутри государства.Любой террористический акт всегда именно на это и направлен — для того, чтобы напугать и склонить людей, которые ответственны за принятия решений, к тем или иным действиям в пользу террористов. Вспомните, захват заложников на Дубровке или трагедию в Беслане.Здесь принцип тот же самый. Киевский режим не может уничтожить граждан РФ открыто, потому что мировое сообщество и общественное мнение Запада не поддерживают убийства мирных жителей. А здесь они скажут: на войне как на войне, генерал знал, на что шёл. Но это, конечно, частности.Глобально, повторюсь, это посыл Украины к тому, чтобы ее услышали как субъект, мнение которого важно учитывать во всем.— Как в России будут реагировать на это?— Это серьёзный намёк России. Я думаю, что все, кто в нашей стране, принимает решения и учитывают разные переменные или постоянные функции, этот намёк услышали и будут теперь симметрично или асимметрично отвечать.Напомню, недавно высшие военные лица заявили о том, что у России есть право как симметричного, так и асимметричного ответа. Правда, там вопрос стоял о применении ядерного оружия, но суть, как мне кажется ясна — защищая себя, государство готово идти на любые действия, которые посчитает нужным.Я думаю, в скором временем от российских властей однозначно будет ответ.— Теракт удался, человек погиб. Означает ли это, что мы расслабились на фоне переговоров и недосмотрели, как говорится?— Возможно, Москалика не считали критически важной фигурой и охраняли не так серьезно, как министра обороны и начальника Генштаба. Но вообще, чтобы осуществить такой подрыв, нужна тщательная подготовка.Я приведу пример из нашей истории. Вспомните, советского разведчика Николая Кузнецова, который уничтожал представителей Рейха в Белоруссии и на территории Украины. Каждую операцию он готовил долго и профессионально.Соответственно, я не исключаю, что подготовка теракта против Москалика со стороны киевского режима длилась неделями, а то и месяцами. А раз удалось убить такого высокопоставленного военнослужащего, то были и просчёты в системе его охраны и обеспечения безопасности.Я считаю, что после убийства Владлена Татарского необходимо было задуматься и взять под охрану всех людей, которые представляют интересы для Киева, в том числе тех, от которых зависит принятие и реализация решений, относящихся к армейским группировкам и касающихся противостояния ВСУ. Можно открыть сайт "Миротворец" и увидеть там все лица, которые интересуют Украину, а значит скорее всего станут объектами нападения в той или иной степени.Возможно, в отношении кого-то и было усилено обеспечение их безопасности. А, возможно, где-то действительно расслабились. Человеческий фактор нельзя исключить.— Вы упомянули, что Зеленскому плевать с высокой колокольни на мнение своего стратегического партнёра из США. И, правда, он провоцирует Трампа. Когда нужно вести переговоры, он уехал в ЮАР, с которой у Трампа плохие отношения. Зеленский выложил пост с цитатой Майкла Помпео (от 2018г), где он заявляет, что Крым это Украина.— Да, как мы видим, Зеленский не гнется, троллит Трампа: то подписывает соглашение по ископаемым ресурсам, то не хочет этого делать; то едет на встречу с президентом США, то нет. На первый взгляд, особенно для неискушенных наблюдателей, он ведёт себя как отморозок. Но если заглянуть вглубь истоков поведения Зеленского, понятно, что действует он исключительно в рамках определенной задачи, связанной с киевским режимом и элитами коллективного Запада.— Можно ли выделить, какая конкретная страна влияет на вектор Украины сейчас? Часто в этом контексте упоминают Британию.— Это не только Британия, поскольку и для США мы всегда будем противником в любом контексте. Будь мы даже сейчас временными друзья для американцев в свете борьбы с китайцами, Россия все равно остается главным противником Штатов как самая большая и богатая на различные ископаемые страна в мире.Американские элиты, как я упомянул выше, неоднородны; там есть пул людей, которые допущены к рычагам управления экономикой и государством. Они, видимо, посылают Зеленскому сигналы, что помощь США будет продолжаться, несмотря на громкие крики Трампа.Вторит им, я уверен, и разведсообщество, а скорее — элитные группы коллективного Запада. Они тоже убеждают Зеленского продолжать конфликт, апеллируя к тому, что у Евросоюза есть военные ресурсы для поддержки Украины, а американцы никуда не денутся, как говорится, с этой лодки.Таким образом, опираясь на определенные политические, военно-промышленные и финансовые круги коллективного Запада и США (а, возможно, главе киевского режима доступна ещё более глубокая информация, о которой мы не знаем) Зеленский принимает решения. Он не собирается ни перед кем склонять голову и считает, что прав.— А что вы можете сказать о позиции Трампа и его линии поведения? Он, как мне кажется, использует технику кнута и пряника в отношении Киева, ЕС, да и России. А помогают ему спецслужбы, дипломаты, военные.— Я думаю, у Трампа есть разные советники, которые пытаются определить для него путь следования во внешней политике, предчувствуя его желание как можно быстрее завершить конфликт. Однако за желанием Трампа стоит далеко не миролюбие. Этим он не страдает. Есть определенные электоральные задачи, которые он обещал выполнить.Соответственно, Трамп обещал за сутки, потом за 100 дней завершить российско-украинский конфликт. А сделать этого не может. Поэтому ему нужно показать результат работы любой ценой как можно быстрее. И вот он делает такие, на первый взгляд, странные, не всегда обоснованные для участников событий действия.Однако нужно иметь в виду, что в США всё-таки не ручная система управления. Там существуют государственные институты, которые не зависят от смены президента. Сейчас мы видим, что представители определенных структур и политических сил пытаются подыгрывать Трампу в его желании заключить сделку. Хотя слово "сделка" — это не из вокабуляра дипломатов и государственных деятелей, а скорее из словаря бизнесменов, коим является Трамп.Так вот эта часть элит подталкивает президента США сломать Россию и Украину. С Россией это осуществить сложно, потому что у нее мощный экономический, ядерный, территориальный потенциал. А Украина — относительно небольшая страна, сильно разоренная боевыми действиями.Поэтому Трамп пытается давить на того, кто более слаб — на Киев. Пытается говорить с Зеленским, и весьма грубо. Это политика любого бизнесмена.— Как прокомментируете линию поведения России? Соблюдение моратория на удары по энергетике, перемирие на Пасху, вообще, настрой на мир, но при этом жестко на наших условиях. Тем более сейчас идут переговоры с Уиткоффом.— Во-первых, Россия, как я уже сказал, страна с большим запасом прочности. Всегда была такой, есть и будет. Опираясь на аналитику по возможностям наших Вооруженных Сил и экономики, по потенциалу для производства боеприпасов и военной техники, видимо, стратеги в Кремле предполагают, что смогут рано или поздно догнуть ситуацию до тех целей, которые были объявлены Владимиром Путиным несколько лет назад.Вопрос только в том, какой ценой для киевского режима мы достигнем своих целей. Если война закончится сейчас, это одно. Если будет продолжаться еще год-два, то, соответственно, Украина понесёт большие экономические и людские потери.То есть в ответ на нарратив Трампа, Кремль заявляет, что готов к конструктивному диалогу, но на определенных условиях. Россия — суверенное государство, в Конституцию которой вписаны новые субъекты РФ, никто от них отказываться не будет. Это наше право должны уважать все, включая тех, кто заседает в Белом доме.В Вашингтоне далеко не идиоты сидят, они это понимают, поэтому пытаются найти компромисс, который будет выглядеть внешне как инициатива России на то, что она готова прекратить боевые действия, но при условии достижения тех целей, которые были изначально поставлены.Как жест доброй воли с нашей стороны, как раз идут различные перемирия (пасхальное, 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины). И, как я понимаю, мы имеем еще определенный запас маневра — и дипломатического, и военного.Поэтому будем ожидать дальнейшую реакцию Трампа и его администрации. Как будет себя вести коллективный Запад, от этого будет просчитываться поведение украинского правительства.— Трамп хочет выйти из переговоров. Это будет означать, что Украину отключат от разведданных и военной помощи?— Один из предвыборных лозунгов Дональда Трампа был связан с урегулированием конфликта между Россией и Украиной "с легкостью за 24 часа", поскольку этот конфликт стал результатом некомпетентной политики администрации Байдена. Для электорального отчета Трамп будет форсировать переговоры в целях достижения хотя бы перемирия любой ценой — соответственно, ценой для России и Украины, а не США.Однако США не собираются уступать кому-либо позиции "мирового жандарма". Соответственно, и Россия, и Китай были, есть и будут главными геополитическими конкурентами дяди Сэма, который станет привычными методами закреплять свое доминирование в мире путем стравливания государств, создания напряженности на их границах, а также внутри стран. Для этого в качестве инструмента будут использоваться страны-сателлиты и прокси-государства, которым будет поставляться не только разведывательная информация, но и вооружение, так что очень маловероятно, что Дональд Трамп пойдет на отключение Украины от разведывательных данных или даже прекратит военную помощь ВСУ.— Если в рамках дипломатических игр мы примем 30-дневное перемирие, это повредит боеспособности наших войск?— Перемирие не исключает переброску войск и военной техники на различные участки линии соприкосновения, ротацию воинских подразделений и работу по комплектованию войсковых частей и соединений ВС РФ. Поэтому, думаю, на нашей боеспособности это не скажется. Скорее, время затишья позволит усилить наступательные возможности ВС РФ и в случае продолжения конфликта они могут быть реализованы более эффективно.— Хорошо, а как это возможно объяснить населению, бойцам ВС РФ, которые устали за годы СВО и могут не понять уступки, сделанные российской стороной противнику?— Цели СВО были неоднократно озвучены президентом РФ, руководителями нашего Минобороны. Они не меняются в ходе переговоров о прекращении конфликта. Оставлении новых субъектов РФ невозможно по российской Конституции, соответственно, военнослужащим ВС РФ не стоит беспокоиться за результаты своего ратного труда — принципиальных уступок со стороны России не будет.— Как считаете, каким будет течение летней кампании? Как она может повлиять на дипломатическую обстановку?— С учетом военной, экономической и организационной в части разведки помощи коллективного Запада и США Украине, принимая во внимание сильную мотивацию военнослужащих ВСУ, значительную протяженность линии соприкосновения, весенне-летняя кампания будет непростой, без резкого продвижения. Так что стратегического разгрома противника ждать не стоит, предстоит трудная и кропотливая работа за каждый километр продвижения.— Что будет, если не удастся РФ и США ни о чем договориться?— Россия и дальше будет продолжать специальную военную операцию. Ресурсов у нас на это хватает.О перспективах СВО и переговорах США и России в интервью Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html

россия

украина

сша

балашиха

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей храпач, вооруженные силы украины, фсб, спецслужба, взрыв, генштаб, балашиха, генерал, теракт, сбу, сво, прогнозы сво