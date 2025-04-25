https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html
Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского
Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского - 25.04.2025 Украина.ру
Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского
Украина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского, на которые съедутся много мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Об этом 25 апреля сообщило итальянское издание Le Repubblica со ссылкой на источники
2025-04-25T15:33
2025-04-25T15:33
2025-04-25T15:33
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По данным авторов, Киев предлагает провести саммит с участием США, Италии, Франции, Британии и Германии. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни усомнился, что такое мероприятие удастся организовать из-за сложной логистики и сотен кортежей. Однако, по данным источников, у Трампа в Риме могут состояться двухсторонние встречи, включая переговоры с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Стоит отметить, что сегодня, 25 апреля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава киевского режима уже вернулся в Украину из ЮАР, и его дальнейший график "будет зависеть от ситуации". По словам украинского спикера, визит Зеленского в Ватикан под вопросом. Что касается президента России Владимира Путина, то пресс-секретарь главы государства ранее говорил, что российский лидер не планирует посещать похороны Папы Римского Франциска. Представлять Россию в Ватикане будет министр культуры Ольга Любимова. Между тем уже в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Подробнее об этом — в публикаций После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.
https://ukraina.ru/20250425/starmer-ozhidaet-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-k-letu--the-telegraph-1062752968.html
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новости, украина, рим, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ватикан, папа римский
Новости, Украина, Рим, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ватикан, Папа Римский
Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского
Украина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского, на которые съедутся много мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Об этом 25 апреля сообщило итальянское издание Le Repubblica со ссылкой на источники