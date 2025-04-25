https://ukraina.ru/20250425/ukraina-gotova-pristupit-k-peregovoram-posle-prekrascheniya-ognya--reuters-1062758720.html

Украина готова приступить к переговорам после прекращения огня — Reuters

Украина готова приступить к переговорам после прекращения огня — Reuters - 25.04.2025 Украина.ру

Украина готова приступить к переговорам после прекращения огня — Reuters

Украина готова начать переговоры с Россией, но только после "безоговорочного прекращения огня в небе, на суше и на море". В них должны участвовать США и страны Европы. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на переданные Вашингтону и европейскими странами поправки к американскому плану урегулирования от Киева

2025-04-25T15:12

2025-04-25T15:12

2025-04-25T15:16

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По данным издания, обе стороны конфликта "немедленно" начинают переговоры после постоянного прекращения огня. Согласно документу, Eвропа и Украина отвергли некоторые предложения из плана США, выдвинув встречные, которые касаются различных вопросов, от территорий до санкций. Об этом уже ранее писали некоторые СМИ. Так, тот же Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос. Ранее стало известно, что Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию. Тем временем в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Подробнее об этом — в публикаций После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала. Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Киеву и настаивает на принятии собственного мирного плана, подразумевающего отмену антироссийских санкций и фактическое признание Крыма российским. Стоит отметить, что, несмотря на все мирные усилия американского лидера, Владимир Зеленский отвергает подготовленные планы и соглашения. О том, почему так происходит, — в материале Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что.

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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп