https://ukraina.ru/20250425/komu-prisyagala-diviziya-ss-galichina-1062724902.html

Кому присягала дивизия СС "Галичина"?

Кому присягала дивизия СС "Галичина"? - 25.04.2025 Украина.ру

Кому присягала дивизия СС "Галичина"?

25 апреля 1945 года часть бойцов 14-й гренадерской дивизии войск СС принесли первую присягу, в которой не упоминался Гитлер, и провозгласили себя 1-й пехотной дивизией Украинской национальной армии

2025-04-25T16:00

2025-04-25T16:00

2025-04-25T16:00

история

история

история ссср

история украины

украина

россия

галиция

адольф гитлер

сс

дивизия сс "галичина"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101458/57/1014585774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_040700364195ce431df02c3549c1f179.jpg

Созданная в апреле 1943 года 14-я добровольческая гренадерская дивизия войск СС, больше известная как дивизия СС "Галичина", на протяжении двух лет своего существования принесла три присяги. Нынешние украинские пропагандисты вспоминают лишь о последней, которую приняла меньшая часть дивизии в условиях развала Третьего Рейха 25 апреля 1945 года. При этом до самой сдачи в плен американцам 10 мая 1945-го дивизия "Галичина" формально оставалась частью войск СС, и командовали ею немецкие офицеры.Однако обо всём по порядку.Идею создания боевого подразделения из галицких русинов-украинцев подал губернатор дистрикта Галиция, бригаденфюрер СС Отто Вехтер – австриец, видевший в использовании украинских подразделений в борьбе с Россией продолжение традиций Австро-Венгрии. Стоит отметить, что по решению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера дивизия принципиально называлась не "украинской", а "галицкой", чтобы не поддерживать идею о независимости Украины.С 27 июня 1944 года официальное наименование подразделения – "14-я гренадерская дивизия СС (галицкая №1)", до того в названии было ещё слово "добровольческая". Дивизия состояла из четырёх полков (29-го, 30-го и 31-го пехотных и 14-го артиллерийского), а также ряда вспомогательных батальонов и рот. Первый состав дивизии принял стандартную для иностранных добровольцев войск СС присягу: "Клянусь бороться с коммунизмом под руководством Адольфа Гитлера как верховного главнокомандующего".28 июня 1944-го командующий группой "Северная Украина" фельдмаршал Модель поставил "Галичину" во вторую линию обороны 36-километрового участка фронта под городом Броды (ныне Львовская область). 13 июля 1-й Украинский фронт под командованием маршала Конева начал Львовско-Сандомирскую операцию. "Галичину" частями бросали на разные участки для контрударов. В котле под Бродами "Галичина" была почти полностью уничтожена: только 2300 человек (из более чем 13 тысяч!) прорвались в Закарпатье.Остатки дивизии перевезли на переформирование на полигон Нойхаммер в Нижней Силезии (ныне Польша). Там к ней добавили учебно-запасной полк (8000 человек) и пять полицейских батальонов. Олесь Мстиславец в своей книге "Пiд чужими прапорами" (Нью-Йорк, 1946) признавал, что при новом формировании немало молодых парней попало в "Галичину" насильно.Нацисты решили компенсировать это идеологически: 17 октября 1944 года Гиммлер изменил название дивизии на "14-ую боевую гренадерскую дивизию СС (украинскую №1)", и утвердил новый текст присяги для этого подразделения. Теперь он звучал следующим образом: "Клянусь под руководством Адольфа Гитлера как верховного главнокомандующего бороться за Украину, за её освобождение от большевиков". Правда, отправлять дивизию на территорию Украины больше не решились, ведь под Бродами она показала себя не лучшим образом. С осени 1944 года её части использовались в антипартизанских операциях – сначала в Словакии, где "дивизийники"* подавляли национальное восстание, а потом в Словении, где они боролись с партизанами под командованием Тито.С 30 марта 1945 года дивизию передали в распоряжение 1-го кавалерийского корпуса, и с 7 апреля она была задействована в боях с Красной Армией в районе Фельдбаха (Австрия). С середины апреля 1945 года её передали в ведение 4-го танкового корпуса СС. За период боев между 7 и 17 апреля 1945 года дивизия потеряла 1804 человека, из которых убитыми – 1327 человек (1170 украинцев и 157 немцев).В этот момент в Фельдбах прибыл генерал Павел Шандрук, который возглавлял созданный 12 марта 1945 года "Украинский национальный комитет" (УНК). УНК стал политическим центром украинского коллаборационизма и представительным органом украинцев в Третьем Рейхе. УНК поддержали лидеры обеих крыльев ОУН** – Степан Бандера и Андрей Мельник, а также президент Украинской народной республики (УНР) в изгнании Андрей Ливицкий.Павел Шандрук представил группенфюреру СС Отто Вехтеру и руководителю восточного отдела Главного управления СС Фрицу Арльту план по переформатированию 14-й дивизии СС в 1-ю дивизию несуществующей на тот момент "Украинской национальной армии" (УНА), в форме генерала которой щеголял Шандрук. Сам потешный генерал этого сделать не мог, ведь из документов у него было только рекомендательное письмо от министра восточных территорий Альфреда Розенберга, который к тому времени практически не имел влияния в Третьем Рейхе.Но своё детище решил спасти Вехтер. 17 апреля 1945 года он вместе с Шандруком прибыл в расположение учебно-запасного полка дивизии "Галичина", и провёл встречу с его командиром, штандартенфюрером СС Марксом. Тот предоставил гостям возможность осмотреть полк и доложил обо всём командиру дивизии Фрицу Фрайтагу. Через два дня Фрайтаг принял Вехтера и Шандрука, обрисовал им положение, численный состав и последние боевые действия дивизии. При этом Фрейтаг проигнорировал заявление Шандрука о переименовании и переподчинении дивизии УНК, и о передаче командования бывшему полковнику армии УНР Михайлу Крату, боевой путь которого закончился ещё в 1920 году.Поскольку Шандрук не имел никаких документов от руководства СС по реорганизации дивизии, он начал действовать как мятежник. "Генерал УНА" присвоил звание "майора УНА" оберштурмфюреру Любомиру Макарушке, который в дивизии "Галичина" отвечал за логистику. Макарушка должен был сосредоточить весь транспорт и снабжение в руках украинцев, отобрать "преданных" офицеров, воспрепятствовать проведению каких-либо судебно-полевых действий в отношении украинцев. Сам же Шандрук вместе с Кратом обосновался не при штабе дивизии, а при штабе её учебно-запасного полка.Тем временем Макарушка по цепочке довёл до рядового состава дивизии информацию о её переводе в УНА. Далее любая бумага по дивизии немедленно копировалась украинцами и пересылалась Шандруку. Тот был в курсе любого действия, производимого Фрейтагом, и достаточно быстро выяснил, в каких частях сильный "немецкий" контроль, в каких частях – "украинский".Но, несмотря на все предпринятые усилия, Шандруку удалось установить контроль только над учебно-запасным полком и разведывательным батальоном. Относительное влияние было на запасной батальон (в котором сосредоточились бывшие "легионеры" Дьяченко) и на 29-й полк СС. Опираясь на это, Шандрук решил провести церемонию приведения частей дивизии к новой присяге.25 апреля 1945 года в учебно-запасном полку дивизии "Галичина" все три батальона полка в присутствии его командира штандартенфюрера СС Маркса провели церемонию принятия присяги, текст которой гласил: "Присягаю Всемогущему Богу на его Святом Евангелии и его Животворящим Кресте, не щадя ни жизни ни здоровья своего, всегда и везде сражаться под украинским национальным флагом с оружием в руках за народ свой и за свою Родину – Украину. Осознавая большую ответственность, клянусь, как воин Украинской национальной армии, выполнять все приказы своих командиров послушно и беспрекословно, а служебные поручения держать в секрете. Да поможет мне Бог и Пречистая Матерь Божья, аминь".В тот же день церемония приведения к присяге была проведена и в 30-м полку СС. Несмотря на то, что на последней церемонии присутствовали "делегаты" от остальных частей дивизии, нельзя считать, что она действительно стала "1-й пехотной дивизией УНА". Ведь из примерно 13,5 тысяч украинского состава дивизии к новой присяге были приведены менее 5 тысяч человек, или около 37%.При этом униформа УНА, кокарды с трезубцами и пряжки с изображением льва поступили в основном в учебно-запасной полк (тот даже успел один раз пройтись торжественным маршем в новой форме перед Шандруком, Вехтером и Марксом). В остальных же частях дивизии новую форму или её элементы носили только те офицеры, которые специально приехали за этим в штаб Шандрука.Потому неудивительно, что командование войск СС продолжало считать дивизию своим подразделением. Так, Главное кадровое управление СС 29 апреля 1945 года издало распоряжение о переназначении отдельных лиц для выполнения специальных заданий, и в нём говорилось о 14-й гренадерской дивизии войск СС "Украина". Фактически командовал дивизией почти до самой её сдачи американцам Фриц Фрайтаг.Фрайтаг покончил с собой вечером 10 мая 1945 года, командование дивизией принял её начальник штаба майор Вольф-Дитрих Гайке, который обеспечил сдачу большей части личного состава американцам и британцам. Всего сдалось 7246 украинцев, ещё около 300 человек смогли в индивидуальном порядке скрыться, причем часть из них попала в плен к французским войскам.Никто из военнослужащих дивизиии "Галичина", оказавшихся на Западе, не был осуждён за воинские преступления, хотя за те же действия эсэсовцев из дивизий Оскара Дирлевангера, "Принц Евгений" или "Ханджар" вешали и расстреливали. Большая часть "дивизийников" осела в Великобритании и Канаде, причём один из них, Ярослав Гунька (кстати, из первого состава дивизии) в 2023-м даже удостоился овации в канадском парламенте.А в 2024-м Гунька "за весомый личный вклад в оказание помощи Вооружённым силам Украины, активную благотворительную и общественную деятельность" был награждён почетным знаком отличия Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько.* Принятое в украинских СМИ наименование бойцов дивизии, чтобы отличать их от других коллаборационистов.** Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20240923/1028996423.html

https://ukraina.ru/20240713/1047920894.html

https://ukraina.ru/20240228/1053580232.html

https://ukraina.ru/20230929/1049790611.html

украина

россия

галиция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, история украины, украина, россия, галиция, адольф гитлер, сс, дивизия сс "галичина", оун, великая отечественная война