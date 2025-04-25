https://ukraina.ru/20250425/kiev-amputirovali-ezhegodnyy-otchet-genseka-nato-preterpel-ukrainskie-izmeneniya-1062757783.html

Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения

Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения - 25.04.2025 Украина.ру

Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения

В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". На этот факт обратило внимание издание "Страна.ua"

2025-04-25T14:54

2025-04-25T14:54

2025-04-25T14:54

украина

россия

киев

дональд трамп

стив уиткофф

виктор медведчук

нато

reuters

вооруженные силы украины

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Украинские журналисты обратили внимание на то, что в отчете за 2023-ий было сказано, что "будущее Украины - в НАТО и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству", а теперь не упомянуто даже решение летнего саммита НАТО в Вашингтоне, где говорилось, что союзники "будут поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".В предисловии к новому отчету сказано лишь, что "союзники НАТО едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".Чуть раньше британское издание Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию.В материале уточняется, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, а также снятие санкций с России.Также издание заострило внимание на том, что план Трампа предусматривает, что гарантировать безопасность Киева будет в первую очередь Европа, а США и Россия будут сотрудничать в энергетике и промышленности.Журналисты Reuters отметили, что Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории.Тем временем Уиткофф находится в Москве и уже успел даже прогуляться по Арбату в компании со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участником переговоров с США Кириллом Дмитриевым. Накануне британский журнал Spectator написал, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи спецпосланника Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.В пятницу, 25 апреля, глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что пока Трамп не осознал, что уход Владимира Зеленского не навредит созданной им нацистской банде. Зато как только в Вашингтоне это поймут, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие: Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского.

https://ukraina.ru/20250425/uitkoff-im-vs-skazal-reuters-nazval-konkretnye-predlozheniya-ssha-ot-kotorykh-evropa-i-ukraina-vorotyat-1062755180.html

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украина, россия, киев, дональд трамп, стив уиткофф, виктор медведчук, нато, reuters, вооруженные силы украины