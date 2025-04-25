Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения
Зеленский в НАТО
В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". На этот факт обратило внимание издание "Страна.ua"
Украинские журналисты обратили внимание на то, что в отчете за 2023-ий было сказано, что "будущее Украины - в НАТО и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству", а теперь не упомянуто даже решение летнего саммита НАТО в Вашингтоне, где говорилось, что союзники "будут поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".
В предисловии к новому отчету сказано лишь, что "союзники НАТО едины в своем желании справедливого и устойчивого мира в Украине".
Чуть раньше британское издание Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию.
В материале уточняется, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, а также снятие санкций с России.
Журналисты Reuters отметили, что Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории.
13:14Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят носСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Об этом сообщило британское издание Reuters
Тем временем Уиткофф находится в Москве и уже успел даже прогуляться по Арбату в компании со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участником переговоров с США Кириллом Дмитриевым.
© RT
© RT
Накануне британский журнал Spectator написал, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи спецпосланника Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу, 25 апреля, глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что пока Трамп не осознал, что уход Владимира Зеленского не навредит созданной им нацистской банде. Зато как только в Вашингтоне это поймут, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие: Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского.
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