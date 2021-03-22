Польский политический аналитик считает, что самоубийственная политика киевских властей связана с низкопоклонством их олигархических спонсоров перед США — с целью продлить свое правление на Украине

- Господин Рэнкас, отношения между США и Россией продолжают обостряться. Джо Байден в одном из интервью повел себя оскорбительно в отношении Путина, Госдепартамент готовит новые, еще более драконовские санкции в отношении «Северного потока — 2» (СП-2), несмотря на явное сопротивление правительств ряда западноевропейских стран. К чему может привести подобное поведение Вашингтона в ближайшем будущем?

— В истории дипломатии и геополитики есть понятие «сто сорок пятого китайского предупреждения». Напомню, это были очень грозные заявления представителей тогдашних маоистских властей КНР, которые угрожали то Советскому Союзу, то США очень серьезными последствиями за их действия, вплоть до мировой войны. Что ж, после первых нескольких таких заявлений — мир замирал от ужаса. Однако на следующие уже реагировал с безразличием, а после сотни «последних китайских предупреждений» в мире даже перестали пожимать плечами, в лучшем случае издеваясь над подобными заявлениями. Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Схожая ситуация с угрозами и обвинениями со стороны Джо Байдена в адрес России и президента Владимира Путина. Потому что как они должны «заплатить» за какие-то «ужасные преступления», придуманные американским истеблишментом? Чего еще США не сделали и не ввели, объявив (по крайней мере, в сто сорок пятый раз), что вот-вот, через мгновение Россия будет поставлена на колени. И что?

И, как обычно, не просто ничего подобного не происходило, — наоборот, Россия только окрепла в результате применяемой США до сих пор политики санкций. Она укрепилась в вере в собственные силы и самодостаточность — и, что немаловажно, приобрела новых союзников и усилила свой международный авторитет. Не следует также забывать об огромных издержках, которые санкционная политика принесла… европейским государствам, которые ее поддерживают. В авангарде тех, кто пострадал от бездумной торговой войны против России, находится и Польша, которая до 2014 года с большими усилиями, но все же успешно восстанавливала свои торговые и инвестиционные отношения на Востоке. Однако за последние 7 лет Польша потеряла все это, что сильно навредило польской экономике. От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу

Это должно стать уроком не только для тех европейцев, которые все меньше и меньше желают следовать за американской колесницей и просто умеют считать. Нужно рассчитывать на себя — и на бизнес с Россией, а не на Америку, которая может только взять и потребовать еще больше. Однако в первую очередь это урок для Украины, которую и так обворовывают день ото дня и которая в случае полного прекращения экономического обмена с Россией просто умрет с голоду. Великий голод 1930-х сегодня в Киеве является идеологическим мифом, но если Украина примет участие в ужесточенных санкциях против России, то Владимир Зеленский станет виновником настоящего нового голодомора.

- Как вы считаете, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации — при условии, что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы — или отношения США-РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?

— Всегда есть вероятность политического разворота и дипломатической перезагрузки, вопрос только в том, во сколько это обойдется, то есть кому это будет выгодно. Точнее — будет ли это выгодно обеим сторонам? Американский диктат в отношении России в любой форме невозможен, потому что Российская Федерация — это не Украина и не какие-то балтийские микрогосударства. Поэтому даже на мгновение не было и нет возможности снова отделить Крым от России. Что же касается «Северного потока — 2», то давайте говорить серьезно. Это стратегический и жизненно важный проект, прежде всего для Германии, но косвенно и для всей Европы.

Давайте посчитаем: Германия, не имея собственных месторождений, уже сегодня является одним из важнейших газовых хабов в Европе, распределяя около 30 млрд кубометров газа в год. Благодаря «Северному потоку — 2» немцы получат дополнительно 55 миллиардов кубометров газа. И все это в тот момент, когда в ФРГ очень быстро отказываются от атомной энергетики и немного медленнее — от угольной. И что, все это во имя лозунга «100% энергии из возобновляемых источников», в который никто не верит и который был окончательно дискредитирован нынешней зимой? Ерунда! Пока что весь этот легендарный немецкий Energiewende (энергетический поворот) сводится к тому, что Германия строит свою, да и европейскую энергетику на газе. На российском газе, добавлю. Следовательно, желая остановить СП-2, Байден должен «бомбить» не столько Москву, сколько Берлин. А войны, пусть даже только экономической, и с Россией, и с Европой, да еще и с Китаем вдобавок — американская экономика себе точно позволить не может. Байден подталкивает Китай и Россию к более прочному союзу — Акопов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

- США, как мы видим, в последнее время постоянно подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооруженному столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто и почему в большей степени не заинтересован в нем — Украина или Россия?

— Можно, конечно, повторить старый анекдот про такую странную украино-российскую войну, в которой Украина уже потеряла три своих бывших региона, тысячи единиц военной техники, миллиарды долларов — а Россия… Россия даже не вступила в войну. Я также могу припомнить то, что со времен Евромайдана повторял полякам, напуганным антироссийской пропагандой: если бы российские войска действительно вошли в Украину, мы бы едва успели добраться до реки Буг, то есть до восточной границы Польши, чтобы встретить их цветами.

Украинцы обо всем этом знают, причем как политики, так и — особенно — военные. Ведь в военном отношении Украина неспособна защитить себя сама. Несмотря на то что миллиарды долларов были впустую потрачены на дополнительное вооружение и модернизацию армии, Вооруженные силы Украины сегодня не смогут противостоять даже добровольческим подразделениям Народных Республик Донбасса. Некому защищать эту обворованную, обманутую страну — кроме, возможно, горстки нацистов и наемников. Подавляющее большинство нации разочаровано, утомлено, давно прозрело и ждет окончания этого трагического циркового представления, в котором сейчас Зеленский выступает в роли обезьянки на шарманке. Украинцы хотят мира — но настоящего, а не нарисованного их политиками. И Россия может и должна принести им такой мир. Ласло Кемени: Украинская элита не знает, что делать, уже сейчас она не нужна Америке © youtube.com

- Очевидно, что любой российско-украинский конфликт в перспективе ведет Украину к саморазрушению — и по внутриполитическим причинам (значительная часть населения Юго-Востока поддержит в таком конфликте скорее Россию, чем украинскую власть), и по внешнеполитическим, ведь Европа вряд ли поддержит агрессивные действия украинского режима. Почему при очевидности такого сценария Украина продолжает вести себя агрессивно, создавая все новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?

— Зеленскому из его старых скетчей явно больше всего нравится тот, где он был Наполеоном. А точнее — бедным безумцем, который прикидывался французским императором. Возможно, сегодня он вообразил себя не только Наполеоном, но и Гитлером и решил закончить свою карьеру столь же впечатляющим провалом, как два этих персонажа, побитых… русскими?

Конечно, слабые стороны интеллекта и личности украинского президента всем известны, но он не настолько сумасшедший, чтобы броситься на Россию ради минутной славы. Скорее, причина в чрезмерном рвении киевских спонсоров этих жалких псевдоправительств последних лет, которые понимают, что только низкопоклонство перед самыми крайними силами в США может продлить время их правления в украинской колонии. Ведь если этим людям удастся спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт — то погибнут не они или их близкие, а простые украинцы. Те, кто придумал «проект Зеленский», к тому времени уже давно будут в своих заграничных дворцах, причем не только в США.

- Зеленский пришел в политику как «голубь мира», но очень быстро эволюционировал в «ястреба», поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Если отбросить жесткий контроль со стороны США, была ли у Зеленского возможность создать иной внешнеполитический фон для Украины?

— Я один из немногих польских аналитиков, который никогда не питал иллюзий по поводу Зеленского и его лицемерных заявлений. С самого начала было ясно, что за политическим проектом «Слуга народа» стоят крайне грязные олигархические и международные интересы, а мирная риторика его фронтмена является лишь результатом правильной диагностики социальных настроений. Спонсоры Зеленского понимали, что победить можно, только пообещав мир, перезагрузку отношений с Россией и внутриукраинское примирение. Поэтому они заставили его пообещать все это, даже на минуту не собираясь ничего выполнять.

Кроме того, они действовали под давлением растущей поддержки «Оппозиционной платформы» — формирования отнюдь не однородного, но, безусловно, объединяющего многих украинских патриотов и людей, которые искренне хотели решить проблемы Украины. Потому у них сначала украли программу, а потом и победу. Конечно, несмотря на предвыборные комбинации, Зеленский после вступления в должность теоретически имел шанс оторваться от спонсоров, предложить общенациональный диалог и добиться решения реальных проблем благодаря помощи политических сил, которые были, да и сейчас готовы к этому. Но для этого он должен был быть личностью, а не Пиноккио, который продолжает лгать, что он настоящий, а не деревянный мальчик, хотя его нос при этом становится все длиннее.

Сегодня ситуация иная. В конце концов, Зеленский скомпрометировал себя, и даже у самых наивных его поклонников спала завеса с глаз. Есть такая польская пословица: «В 11, — говорит актер, — спектакль окончен». То есть заканчивается притворство, фокусы, опускается занавес — и слышны либо аплодисменты, либо свист зрителей, а помидоры и тухлые яйца летят на сцену. Роль Зеленского близится к концу — и аплодисментов явно не будет. Богдан Безпалько: В случае военной агрессии Киева Россия дойдет до границ Новороссии © РИА Новости, Нина Зотина

- Многие эксперты, хорошо знающие украинскую политическую парадигму изнутри, отмечают самоубийственные тенденции во внешней и внутренней политике страны все годы независимости после 1991 года. Если вы с этим утверждением согласны, почему так происходит? Если нет — объясните, почему Украина деградирует экономически, социально и политически, имея при этом в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал.

— Опять же, я смотрю на это с польской точки зрения. Как только на Украине начиналась какая-то прозападная суета — типа «оранжевой революции» или президентства Ющенко — американские агенты сразу же объявляли: «Освобождение! Украина вернула себе независимость!» (подразумевалось — от России, конечно). А через несколько лет к кормушке в Киеве дорывался кто-то новенький, и снова оказывалось, что теперь Украина будет еще более независимой. «Сколько еще раз этот майдан Независимости будет освобождаться?» — иронизировали мы в Польше. Тем временем бедные украинцы были «освобождены» от заработной платы, работы, значительной части промышленности, а вскоре лишатся и земли. И все это время их лишали достоинства и доброго имени в мире, к чему вел подъем бандеровского нацизма. Вот какая «свобода» была принесена в Украину с Запада…

Но эта призрачная логика, а точнее ее отсутствие, заложена не столько в самой украинскости, сколько в чужеродных, привнесенных на Украину извне идеологиях. Идеи Бандеры, а до него Дмитрия Донцова, сводятся к навязыванию украинцам веры в то, что у них есть только враги. В результате такая нация впадает в паранойю и становится склонной к патологическому поведению (отсюда и ужасная Волынская резня), бросается как на всех вокруг, так и на представителей своего народа. Но прежде всего такой народ абсолютно, трагически одинок. И такого одиночку легче ограбить, атаковать, одурманить и ободрать как липку, потому что он сам избавился от своих старых друзей. В конце концов, Россия, Польша и Белоруссия — естественные друзья Украины. Конечно, когда она не является рассадником нацизма, а также игрушкой в руках воров и олигархов.

Однако, к сожалению, безумие на берегах Днепра продолжается. Подобная шизофрения у целого государства имеет свою неизбежную фазу спада и неизбежный финал — самоубийство. Собственно, оно и является целью тех, кто «заразил» Украину этой болезнью. И никакой карантин тут не поможет. Украину нужно срочно лечить. Украину нужно спасать — даже от самой себя.