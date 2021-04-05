США усиливают давление на «Северный поток – 2», потому что строительство газопровода близится к завершению, сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости 5 апреля

Ряд республиканцев в палате представителей США ранее обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием усилить санкционное давление на «Северный поток – 2»

«Строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», — сказал он.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона и ради чего Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода, подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.