Ряд республиканцев в палате представителей США ранее обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием усилить санкционное давление на «Северный поток – 2»
«Строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», — сказал он.
Панкин также рассказал, что односторонние экстерриториальные санкции, которые США вводят в обход Совбеза ООН, вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран.
В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона и ради чего Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода, подчеркнул замглавы МИД РФ.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.