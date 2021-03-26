США пытаются показать свою «руководящую и направляющую силу» и поставить перед Россией неприятный выбор. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Желание Америки остановить запуск «Северного потока — 2», а также не дать России поддержать Донбасс в случае украинской агрессии ставят РФ в непростое положение, сказал военнослужащий.

«Препятствуя завершению строительства и запуску «Северного потока — 2» и одновременно подталкивая Украину к войне, Америка хочет растянуть Россию на шпагат», — сообщил Ходаковский.

Владислав Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России © Facebook, Влад Шурыгин

То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям и нужно выбирать, что приоритетнее, сказал Ходаковский.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.