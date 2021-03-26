Желание Америки остановить запуск «Северного потока — 2», а также не дать России поддержать Донбасс в случае украинской агрессии ставят РФ в непростое положение, сказал военнослужащий.
«Препятствуя завершению строительства и запуску «Северного потока — 2» и одновременно подталкивая Украину к войне, Америка хочет растянуть Россию на шпагат», — сообщил Ходаковский.
По его словам, если «СП-2» не будет запущен, это ударит по российской экономике. А если при этом Россия пойдет на уступки и не поддержит Донбасс в случае украинской агрессии, это отразится уже на внутриполитической ситуации в самой России.
То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям и нужно выбирать, что приоритетнее, сказал Ходаковский.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.