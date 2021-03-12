Протестные настроения в Белоруссии существуют, но основная база протестов активно размывается в результате того, что кураторы-политтехнологи уже не управляют напрямую. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Ничего кровью Лукашенко в Сочи не подписывал © Facebook, Алексей Дзермант Светлана Тихановская в интервью немецким СМИ выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной.

Эксперт отметил, что даже в польских телеграм-каналах, которые ранее направляли акции протеста, наступила пауза, они не обновляются.

«Какая-то попытка вывести людей на улицы будет. Скорее всего, на 25 марта (День Воли), праздник националистов, но я сомневаюсь, что эти протесты будут иметь сколь-либо сопоставимый масштаб с тем, что было в августе-сентябре. Всё ограничится несколькими сотнями, максимум тысячами людей в Минске, в основном из старого националистического ядра», — указал Дзермант.

Что же касается Тихановской, добавил политолог, то к концу года о ней все забудут, потому что она не контролирует ситуацию с протестами и исчерпала и без того скудный политический ресурс.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.