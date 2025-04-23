Хочешь мира — готовься к войне: эксперт о том, почему России нужно больше оружия и новые технологии
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Если ты хочешь мира, тебе надо готовиться к войне: производить больше оружия и разрабатывать новые технологии. Российская армия должна наносить более мощные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Европа серьезно готовится к боевым действиям, европейские войска активно перемещаются по Польше и Румынии. На это нельзя закрывать глаза, потому что враг будет действовать очень жестко, отметил эксперт.
"Кстати, кто в первых рядах вошел в Курскую область? Это были наемники из тридцати стран мира. То есть определенная консолидация у них есть. Они и дальше будут призывать на Украину солдат удачи", — подчеркнул Киселев.
Что касается планов ВСУ, то средства им дали, но сил на какие-то крупные наступления или контрудары у них нет, отметил он. Но какие-то крупные провокации на линии соприкосновения возможны. Тем более, после моратория на взаимные удары по энергетике противник их только усилил, указал эксперт.
"Мне бы не хотелось накликать беду. Но если ты хочешь мира, тебе надо готовиться к войне: производить больше оружия и разрабатывать новые технологии", — подчеркнул Киселев.
Российская армия должна наносить более мощные удары по энергетическим объектам Украины. К киевскому режиму мы относимся слишком гуманно, а их надо наказывать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет".
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