Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области российские войска продвигаются вперед и продолжают уничтожать военных ВСУ. Об этом 23 апреля заявило несколько военкоров
По данным военного корреспондента Семена Пегова, ВС РФ продвинулись в районе монастыря и продолжают выбивать противника из населенного пункта Горналь. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Кроме того, в публикации отмечается, что российские подразделения расширяют зону контроля в Сумской области Украины, которая граничит с регионом.
Между тем военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Телеграм-канале написал о том, что остатки личного состава ВСУ уже заблокированы в населенном пункте Горналь. Пути подвоза личного состава противника в этом районе, добавил Лисицын, находятся под огневым контролем ВС России.
"В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки солдат ВСУ", — заявил он.
Стоит напомнить, что, по данным Минобороны РФ, Горналь является последним населенным пунктом в Курской области, который пока еще не освобожден. Накануне стало известно, что российские бойцы группировки войск "Север" выбили украинских военных из расположенного там Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
Помимо этого, ранее военкоры сообщали, что за время активных боев на территории Горнальского монастыря ВСУ лишились более 200 человек личного состава.
О других новостях, которые появились к сегодняшнему дню, — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.
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