https://ukraina.ru/20250423/polnoe-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-vse-blizhe-voenkory-raskryli-chto-proiskhodit-v-gornale--1062694396.html

Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале

Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале - 23.04.2025 Украина.ру

Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале

После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области российские войска продвигаются вперед и продолжают уничтожать военных ВСУ. Об этом 23 апреля заявило несколько военкоров

2025-04-23T09:58

2025-04-23T09:58

2025-04-23T09:58

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По данным военного корреспондента Семена Пегова, ВС РФ продвинулись в районе монастыря и продолжают выбивать противника из населенного пункта Горналь. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Кроме того, в публикации отмечается, что российские подразделения расширяют зону контроля в Сумской области Украины, которая граничит с регионом.Между тем военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Телеграм-канале написал о том, что остатки личного состава ВСУ уже заблокированы в населенном пункте Горналь. Пути подвоза личного состава противника в этом районе, добавил Лисицын, находятся под огневым контролем ВС России."В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки солдат ВСУ", — заявил он. Стоит напомнить, что, по данным Минобороны РФ, Горналь является последним населенным пунктом в Курской области, который пока еще не освобожден. Накануне стало известно, что российские бойцы группировки войск "Север" выбили украинских военных из расположенного там Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Помимо этого, ранее военкоры сообщали, что за время активных боев на территории Горнальского монастыря ВСУ лишились более 200 человек личного состава.О других новостях, которые появились к сегодняшнему дню, — в публикации Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, время признать Крым. Главное на Украине на утро 23 апреля.

https://ukraina.ru/20250422/novyy-provalnyy-plan-rekordnoe-dezertirstvo-vsu-i-ukrainskie-satanisty-glavnoe-na-1300-1062671840.html

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