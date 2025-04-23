https://ukraina.ru/20250423/razvilki-s-letalnym-iskhodom-ssha-stavyat-vsekh-pered-vyborom-a-rossiya-prodolzhaet-svo-1062712726.html

Развилки с летальным исходом. США ставят всех перед выбором, а Россия продолжает СВО

Развилки с летальным исходом. США ставят всех перед выбором, а Россия продолжает СВО - 23.04.2025 Украина.ру

Развилки с летальным исходом. США ставят всех перед выбором, а Россия продолжает СВО

Ну вот, собственно, в очередной раз и подтвердилась роль США в так называемом коллективном Западе, который вроде бы, по мнению и ожиданиям многих, сегодня раскололся и начал продвигаться на помойку истории во внутренних распрях.

2025-04-23T17:27

2025-04-23T17:27

2025-04-23T17:27

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

ес

нато

мид

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Раскололся якобы на американистов и антиамериканистов, а также на трампистов и антитрампистов, то есть сторонников и противников 47-го президента США Дональда Трампа. Трещины есть, а вот никакого раскола нет.Стоило только Трампу более-менее внятно сформулировать свои мысли и требования, а также не пустить на сборище в Лондоне министров иностранных дел флагманов Европы – Франции, Германии, Великобритании и холуйски пристегнутой к ним Украины своего госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, как из Туманного Альбиона потянуло не традиционным туманом, а вонью, сотканной из страха, подобострастия и пота от готовности служить.Главы МИД Франции и Германии вообще отменили свои визиты в Лондон, а их британский аналог – мордастенький такой и темнокожий Дэвид Лэмми будет из вежливости, подавляя естественную брезгливость, тискать по очереди всю украинскую делегацию – Андрея Ермака, "вторую жену" просроченного украинского президента и главу его Офиса (ОПУ), а также Рустема Умерова и Андрея Сибигу, глав Минобороны и МИД.И хотя было объявлено, что в Лондоне состоится встреча на уровне экспертов, украинцы решили не понижать свое представительство. А зачем? Их же суточные идут. Плюс бонусы за борьбу за "нэньку" с "кровавым Путиным".А сколько было эйфорической словесной пены после аналогичной встречи в Париже на прошлой неделе. Агентство France-Presse буквально на немецкие кресты порвало языки своих подобострастных журналистов, рассказывая, что переговоры в столице Франции позволили сблизить позиции сторон, были признаны продуктивными и стали – бинго! началом переговорного процесса, "к которому присоединились европейцы".Европейцев буквально корежило то, что США и Россия не хотят брать их на переговоры по ситуации в Украине и договариваются за их спиной. А тут на берегах Сены сошлись и те же Рубио и Уиткофф из США, и президент Эмманюэль Макрон и глава МИД Жан-Ноэль Барро из Франции, и Джонатан Пауэлл советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности, и Йенс Плетнер, внешнеполитический советник канцлера Германии и все тот же неповторимый Ермак, обрядившийся по этому случаю из камуфляжных лохмотьев в костюмчик за 3 с половиной тысячи долларов (журналисты специально отметили: ворует дома так, что в гостях может себе позволить).И вот они испили в Париже винишка с минералкой под жабий салатик, Макрон их всех потискал, елозя ручонками по спине, и все решили, что дело в шляпе – процесс пошел и надо закрепить начатое в Лондоне.Но не тут-то было. Трамп решил то ли ускорить, то ли ужесточить процесс и выкатил свой план умиротворения ситуации в Украине. Таких планов, если верить проплаченным в разные стороны ориентированным мировым СМИ, было множество, но большинство СМИ решило, что Трамп выкатил именно этот набор требований двум противоборствующим сторонам – России и Украине, с чем должны согласится все, кто в Европе тоже лезет в это делоВозможные уступки России по "плану Трампа" выглядят так:- де-юре признание Крыма частью России;- де-факто признание контроля над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;- обещание, что Украина не вступит в НАТО;- отмена антироссийских санкций, введенных с 2014 года;- сотрудничество с США в сфере энергетики и промышленности.Украине же предлагают следующее:- "гарантии безопасности" от группы стран (без участия США);- вывод российских войск с части Харьковской области;- беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге;- компенсации и помощь в восстановлении порушенного войной;- Запорожская АЭС – формально украинская, но под управлением США, с поставками энергии как в Украину, так и в Россию.Все это, конечно же, возможно исключительно после прекращения огня сторонами на фронтах специальной военной операции (СВО),И теперь ситуация выглядит, как на меме-демотиваторе про рыцаря, который подъехал на развилке к камню выбора, а на нем начертано: назад повернешь – будет то, что было, налево пойдешь – будет то-то, направо – это, но по-любому будешь двигаться прямо и там или огребешь по первое число, или вновь окажешься перед похожим камнем с таким же выбором.А выбор прост: США его оформили предельно кратко – или вы соглашаетесь с тем, что мы предлагаем, или мы выходим из переговорного процесса, и тогда долбитесь со своими проблемами сами, стоя каждый перед своей развилкой со своими же проблемами.Например, Франция, Германия и даже Великобритания: или они конфликтуют с США и Трампом и лишаются американского зонтика и помощи, натыкаясь на тарифную войну без права выговорить себе более-менее сносные условия (лизнув Трампа в зад отдельно, разумеется), или же они соглашаются, идут в фарватере политики Вашингтона и признают по-прежнему безоговорочно лидерство США.В полной мере это касается и всего Евросоюза: он или согласен со всем, в том числе, и с отменой антироссийских санкций, или его и дальше продолжают обезжиривать тарифной войной, высасывая за Атлантику лучшие производства, средства и активы. При этом Европу однозначно лишают американского ядерного зонтика, который типа защищает от путинских бурят, летящих в Европу не на крыльях ночи, но все равно – как ужас, ибо на "орешниках", "цирконах" или "посейдонах". И европейцы боятся, потому что именно этим их пугали последние 15-20 лет.Как уже сообщало агентство Reuters, ЕС завибрировал: он длит свои разногласия с США и отказывается снимать санкции с России, а наоборот – настаивает на сохранении их до полного завершения мирного процесса и даже хочет их усилить, при этом запрещая всем покупать российские энергоносители.Также ЕС выступает якобы против требования России о демилитаризации Украины и требует включения европейских сил в будущие гарантии безопасности для Киева. Не зря же ЕС милитаризируется и, как дурень с писаной торбой, носится с идеей то европейской армии и тотально перевооружения всей Европы, то корпуса миротворцев, который должен спасительно оккупировать Украину и не пустить туда РоссиюПеред выбором стоит и НАТО: если мир будет достигнут без нее, а членство Украины в Альянсе перестанет играть роль важного геополитического и военного фактора-заманухи, то возникает вопрос: а на фига этот военный блок вообще нужен? Трамп считает, что НАТО должна сама за себя платить, иначе идет она лесом – Вашингтон больше не будет щедро раскошеливаться.Выбор, стоящий перед Европой (НАТО и ЕС), предельно прост: она платит за войну в Украине либо сама, либо вместе с США. Угадайте, к чему склонится Брюссель с Парижем, и Берлин с Лондоном и Римом?И совсем уж плохо, как государству, всей Украине – она вообще используется, как повод для переговоров не более того. Причем все достижения за переговорным столом будут за счет Украины. Киев должен будут согласиться и с потерей территорий, и с отказом от членства в НАТО и ЕС (которые против членства Украины), и с отсутствие американских гарантий безопасности, без чего чисто европейские гарантии – пыль на комоде с несбыточными мечтами, и от помощи в возможном послевоенном восстановлении. И даже от всего своего стратегического имущества и недр.Ведь никто не снимал вопрос подписания так называемой "минеральной сделки" – соглашения о передаче США всего сущего в Украине, от недр до объектов промышленности и любой инфраструктуры. Еще пару дней назад The Telegraph утверждал, что CША представят в Лондоне в мирном плане по Украине и пункт о подписании Украиной соглашения по полезным ископаемым. Теперь как бы этот пункт в перечне отсутствует, но, как вы понимаете, ни о чем это не говорит: Трамп не тот человек, чтобы упустил то, что он считает своим.Если проанализировать пункты мирного плана, то Трамп-бизнесмен в нем встает в полный рост – он уже сейчас хочет зарабатывать и отбивать вложенные деньги. Согласно "мирному плану" Россия уже "должна" Трампу сотрудничество в энергетической сфере, а Украина вместе с Россией – передачу Запорожской АЭС под контроль американцев, чтобы они, даже воюя, могли продавать электроэнергию в обе противоборствующие страны, а деньги за нее шли за океан.Совсем неприглядна судьба у неонацистского режима и его фюрера-просрочки Владимира Зеленского. Мало того, что их уничтожения требует Россия, которая не хочет иметь с Зеленским ничего общего и – тем более – подписывать с ним какие-то документ (для Москвы он нелегитимен), так еще и США потребовали "демократизировать" Украину. То есть провести выборы и действительно подтвердить легитимность власти. Ведь и США могут подписать документы с нелегитимным Зеленским, и им потом могут предъявить те же претензии, что сейчас предъявляет Россия: с кем вы подписывали ту же "минеральную сделку", кто эти странные люди с наркотическим блеском в глазах и нестиранных майках?И Зеленский стоит перед дилеммой: или идти на выборы и побеждать любой ценой, или же бежать до канадской границы без всякой надежды, что его там примут. Он сделал выбор – как бы на словах отвергает план Трампа по пунктам.И теперь он стоит перед еще более определенным выбором: либо Трамп это непослушание спустит, и тогда это начало уже его политического конца, как президента США, либо он просто покажет, кто в доме хозяин, и тогда у Украины скоро будет новый глава – номинальный, формальный, какой угодно.Спасением для Зеленского может быть только то, что вся эта ситуация с подведением всех к развилкам – это всего лишь игра США в долгую. США по-любому выгодна война в Европе: она истощает силы России и обезжиривает Европу, а США приносит дивиденды. И будет приносить, даже если они выйдут из переговорного процесса и затихарятся за Атлантикой в позе наблюдателя.Ставят США перед выбором и Россию: они ее соблазняют посулами якобы выгодного для нее мира, чтобы заиметь надежду оторвать от более тесного сближения с Китаем. И типа поделить мир на двоих, создав не "Чимерику" (Чайна-Китай/США), а "Рашамерику" (Россия/США).Тупые, но американские надежды, на которые Кремль не может купиться. Хотя бы потому, что в военной доктрине Китая не написано, что для него Россия – главная угроза и самый важный противник, а вот в документах США это сказано прямо. И никто эти американские документы менять не собирается – не для того их писали."Сделать Америку снова великой" по Трампу – это восстановить гегемонию США по миру. Теперь только не с помощью инструментов глобализации и продвижения общечеловеческих ценностей и демократии, а путем силового давления по принципу "сила солому ломит". Не это ли Трамп сегодня демонстрирует, пытаясь крайне агрессивно наступать по всем фронтам? Правильно, именно это.И Россия не может этого не понимать. И потому российский президент Владимир Путин и говорит: мол, мы за мир, но есть нюансы – мир должен принести России долгую, всестороннюю и гарантированную безопасность по всему периметру границ. Но особенно в Украине. За это и идет СВО.И нужно заметить, что именно Россия сегодня побеждает в ЧВО, и этот факт и определяет отношение Кремля ко всем мирным планам, которые ему предлагают. Есть разница, когда ты или тебе диктуют условия капитуляции. Вот то-то же. И это сегодня главный выбор России, которая стоит именно перед такой развилкой – или победа и прочный мир или отложенная война из-за обманного перемирия……Кстати, ранее Белый дом подтвердил визит в Россию на этой неделе спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который продинамил сборище в Лондоне. Вот ему все и объяснят, что значит выбирать по-русски.Но выбирать придется всем, иначе война, которая может покончить со всеми же – вот в чем общая опасность…О том, что произошло с встрече глав государств Запада в Лондоне - в статье Евгении Кондаковой "Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

сша

россия

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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