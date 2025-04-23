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США и Россия на одной стороне: депутат Верховной Рады ответил, почему

США и Россия на одной стороне: депутат Верховной Рады ответил, почему - 23.04.2025 Украина.ру

США и Россия на одной стороне: депутат Верховной Рады ответил, почему

У Киева и его западных партнеров нет общей позиции по урегулированию украинского конфликта, а у России и США она есть. Об этом 23 апреля написал в своем Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский

2025-04-23T17:34

2025-04-23T17:34

2025-04-23T17:34

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По его словам, у Украины, Британии, Франции и США "нет никакой общей позиции". Дубинский также заявил, что у Москвы и Вашингтона таковая имеется. Ее уже донесли до Франции, а сейчас доводят до сведения Британии и Украины. Если Владимир Зеленский из-за подстрекательства Лондона не согласится с ней, то США выйдут из переговоров, а за этим последует поражение Украины, считает депутат.В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Подробности в публикации Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.Уже ближе к вечеру Рубио заявил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по Украине. Он подчеркнул, что подобный сценарий стал возможен, так как США и Россия начали разговаривать после трех лет отсутствия контактов. О реакции Кремля на произошедшие за сегодняшний день события — в материале Стала известная причина срыва встречи в Лондоне: главные заявления Пескова по Украине.

https://ukraina.ru/20250423/zapadnye-delegatsii-razekhalis-ukrainskaya-ostalas-chto-teper-govoryat-ssha--1062702251.html

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