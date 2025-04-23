https://ukraina.ru/20250423/ot-strakha-gotovy-utonut-v-bolote-voennyy-ekspert-otsenil-podgotovku-ukrainy-i-nato-k-letney-1062710697.html

"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании

"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании - 23.04.2025 Украина.ру

"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании

Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против российских гражданских судов и против российских граждан за рубежом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-23T20:30

2025-04-23T20:30

2025-04-23T20:30

новости

украина

европа

польша

киселев

нато

румыния

провокация

литва

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062234331_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f8eb8869c5c6e09d2c34ae93b7e7909e.jpg

Подготовка Украины к летней кампании всегда вызывает тревогу, потому что киевский режим поддерживает большое количество западных стран, отметил эксперт. Крики о том, что на Украину нужно ввести воинские континенты, уже стали призывом к действию, указал он."Не могу сказать, что у НАТО эти процессы проходят без проблем. Можно вспомнить последние учения в Литве, где утонул БТР и погибло четыре военнослужащих. Западная пропаганда сразу стала обвинять Россию в том, что это мы какими-то образом подстроили", — подчеркнул Киселев.То есть они еще не начали воевать с Россией, а у них пошли потери. Так бывает, когда от страха "хочется утонуть в болоте", иронично отметил эксперт.Тем не менее, Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы же видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против гражданских судов и против российских граждан за рубежом. "На это нельзя закрывать глаза. Уверен, что Минобороны и спецслужбы понимают, что враг будет действовать очень жестко", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/1062676116.html

украина

европа

польша

румыния

литва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, польша, киселев, нато, румыния, провокация, литва, сво, война, война на украине, россия