"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании - 23.04.2025 Украина.ру
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"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании
"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании - 23.04.2025 Украина.ру
"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании
Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против российских гражданских судов и против российских граждан за рубежом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-04-23T20:30
2025-04-23T20:30
новости
украина
европа
польша
киселев
нато
румыния
провокация
литва
сво
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Подготовка Украины к летней кампании всегда вызывает тревогу, потому что киевский режим поддерживает большое количество западных стран, отметил эксперт. Крики о том, что на Украину нужно ввести воинские континенты, уже стали призывом к действию, указал он."Не могу сказать, что у НАТО эти процессы проходят без проблем. Можно вспомнить последние учения в Литве, где утонул БТР и погибло четыре военнослужащих. Западная пропаганда сразу стала обвинять Россию в том, что это мы какими-то образом подстроили", — подчеркнул Киселев.То есть они еще не начали воевать с Россией, а у них пошли потери. Так бывает, когда от страха "хочется утонуть в болоте", иронично отметил эксперт.Тем не менее, Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы же видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против гражданских судов и против российских граждан за рубежом. "На это нельзя закрывать глаза. Уверен, что Минобороны и спецслужбы понимают, что враг будет действовать очень жестко", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/1062676116.html
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новости, украина, европа, польша, киселев, нато, румыния, провокация, литва, сво, война, война на украине, россия
Новости, Украина, Европа, Польша, Киселев, НАТО, Румыния, провокация, Литва, СВО, война, война на Украине, Россия

"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании

20:30 23.04.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
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Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против российских гражданских судов и против российских граждан за рубежом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Подготовка Украины к летней кампании всегда вызывает тревогу, потому что киевский режим поддерживает большое количество западных стран, отметил эксперт. Крики о том, что на Украину нужно ввести воинские континенты, уже стали призывом к действию, указал он.
"Не могу сказать, что у НАТО эти процессы проходят без проблем. Можно вспомнить последние учения в Литве, где утонул БТР и погибло четыре военнослужащих. Западная пропаганда сразу стала обвинять Россию в том, что это мы какими-то образом подстроили", — подчеркнул Киселев.
То есть они еще не начали воевать с Россией, а у них пошли потери. Так бывает, когда от страха "хочется утонуть в болоте", иронично отметил эксперт.
Тем не менее, Европа серьезно готовится к боевым действиям. Мы же видим, как их войска перемещаются по Польше и Румынии. Видим их провокации против гражданских судов и против российских граждан за рубежом.
"На это нельзя закрывать глаза. Уверен, что Минобороны и спецслужбы понимают, что враг будет действовать очень жестко", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
07:00
Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофуУ нас есть реальные шансы на заключение перемирия через несколько недель, когда мы можем завершить конфликт перемирием, а потом достичь целей СВО политическим путем, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
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20:30"От страха готовы утонуть в болоте": военный эксперт оценил подготовку Украины и НАТО к летней кампании
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