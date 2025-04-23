https://ukraina.ru/20250423/ischenko-obyasnil-pochemu-dlya-ilona-maska-voyna-na-ukraine--eto-reklama-kotoruyu-oplachivaet-polsha-1062705837.html

Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"

Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша" - 23.04.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"

Отсутствие американских солдат на аэродроме в Жешуве никак не мешает разгружать оружие для Украины. Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-23T20:15

2025-04-23T20:15

2025-04-23T20:15

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В настоящее время США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских военных на польском аэродроме никак не мешает поставлять оружие для Украины, указал эксперт.Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем, добавил собеседник издания.При этом США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил он.Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.Некоторые эксперты говорят, что на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Никто на него в суд не подал бы, потому что это делается в качестве двухходовки. "Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестает обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html

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