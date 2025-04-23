Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Отсутствие американских солдат на аэродроме в Жешуве никак не мешает разгружать оружие для Украины. Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В настоящее время США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских военных на польском аэродроме никак не мешает поставлять оружие для Украины, указал эксперт.
"Да, такая политика Америки в определенной степени выгодна России. Но не надо переоценивать готовность США и Запада идти нам навстречу", — подчеркнул Ищенко.
Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.
Некоторые эксперты говорят, что на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Никто на него в суд не подал бы, потому что это делается в качестве двухходовки.
"Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестает обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на УкраинеПротиворечивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.
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