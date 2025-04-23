Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша" - 23.04.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"
Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша" - 23.04.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"
Отсутствие американских солдат на аэродроме в Жешуве никак не мешает разгружать оружие для Украины. Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-23T20:15
2025-04-23T20:15
новости
украина
сша
европа
дональд трамп
илон маск
ростислав ищенко
оружие
starlink
польша
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В настоящее время США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских военных на польском аэродроме никак не мешает поставлять оружие для Украины, указал эксперт.Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем, добавил собеседник издания.При этом США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил он.Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.Некоторые эксперты говорят, что на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Никто на него в суд не подал бы, потому что это делается в качестве двухходовки. "Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестает обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html
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Новости
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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, илон маск, ростислав ищенко, оружие, starlink, польша, сво, спецоперация, война, всу, китай, война на украине
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Ростислав Ищенко, оружие, Starlink, Польша, СВО, Спецоперация, война, ВСУ, Китай, война на Украине

Ищенко объяснил, почему для Илона Маска война на Украине – это "реклама, которую оплачивает Польша"

20:15 23.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Отсутствие американских солдат на аэродроме в Жешуве никак не мешает разгружать оружие для Украины. Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В настоящее время США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских военных на польском аэродроме никак не мешает поставлять оружие для Украины, указал эксперт.
Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем, добавил собеседник издания.
"Да, такая политика Америки в определенной степени выгодна России. Но не надо переоценивать готовность США и Запада идти нам навстречу", — подчеркнул Ищенко.
При этом США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил он.
Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.
Некоторые эксперты говорят, что на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Никто на него в суд не подал бы, потому что это делается в качестве двухходовки.
"Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестает обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вчера, 19:30
Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на УкраинеПротиворечивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.
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