https://ukraina.ru/20250423/nelyubov-k-zelenskomu-tut-ni-pri-chem-ischenko-o-tom-pochemu-nikto-ne-khochet-prodavat-kievu-patrioty-1062704696.html
Нелюбовь к Зеленскому тут ни при чем: Ищенко о том, почему Трамп не хочет продавать Киеву "Патриоты"
Нелюбовь к Зеленскому тут ни при чем: Ищенко о том, почему Трамп не хочет продавать Киеву "Патриоты" - 23.04.2025 Украина.ру
Нелюбовь к Зеленскому тут ни при чем: Ищенко о том, почему Трамп не хочет продавать Киеву "Патриоты"
Западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-23T19:30
2025-04-23T19:30
2025-04-23T19:38
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Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу продать Украине зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.По мнению эксперта, дело тут не в нелюбви Трампа к Зеленскому и не в нежелании американского президента поставить Киеву зенитные ракеты. Причем тут Украина, когда самим не хватает, добавил он."Сами западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов", — подчеркнул Ищенко.То есть сейчас Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов, отметил эксперт.Более того, боевые действия показали, что что у ВСУ огромный расход зенитных ракет. Проблемы с боеприпасами для украинской ПВО возникали даже чаще, чем проблемы со снарядами для артиллерии, добавил Ищенко.А что касается проблем со снарядами, то до сих пор мусолится чешская инициатива с поставкой на Украину 800 тысяч таких боеприпасов, которые вся Европа никак не может купить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/pokhischenie-sudi-svyaz-s-budanovym-esche-odin-ukrainsko-moldavskiy-shpion-byl-poyman-v-rf-1062704063.html
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новости, украина, европа, сша, ростислав ищенко, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, зрк patriot, ракеты, снаряды, поставки, оружие, сво, спецоперация, война
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Нелюбовь к Зеленскому тут ни при чем: Ищенко о том, почему Трамп не хочет продавать Киеву "Патриоты"
19:30 23.04.2025 (обновлено: 19:38 23.04.2025)
Западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко