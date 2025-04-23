Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн - 23.04.2025 Украина.ру
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Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн
Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн - 23.04.2025 Украина.ру
Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн
Военные саперы отработали в 45 населённых пунктах курского приграничья, работы ведутся еще в 28. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-04-23T17:32
2025-04-23T17:32
новости
россия
курская область
хинштейн
мчс
всу
кто
минирование
разминирование
саперы
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Группировка сапёров МЧС России начала работу в приграничных районах Курской области. С просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов врио губернатора области обращался к главе МЧС Александру Куренкову."Сапёры МЧС РФ — мощная поддержка для инженерных войск, чья группировка уже увеличена до 1 тыс. человек. Ежедневно наши сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов",- рассказал Хинштейн.Он отметил, что разминирование является важным этапом на пути к восстановлению районов, без этого невозможно направить туда ремонтные бригады. К тому же, отметил врио губернатора, заминированные территории крайне опасны для мирных жителей, которые переживают за свои дома и, несмотря на реальную угрозу, всё равно рискуют, возвращаясь в приграничье."На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28-ми. При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника. Нам важно успеть завершить работу по разминированию до наступления холодов. После того, как будут обезврежены населённые пункты, сапёры приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, лесополос, водоёмов", - сообщил Хинштейн.Он напомнил жителям области, что это вынужденная мера. Хинштейн отметил при этом, что находиться в приграничье до сих пор крайне опасно. Он призвал жителей региона не рисковать и беречь себя.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале
https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, хинштейн, мчс, всу, кто, минирование, разминирование, саперы, мирные жители
Новости, Россия, Курская область, Хинштейн, МЧС, ВСУ, КТО, минирование, разминирование, саперы, мирные жители

Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн

17:32 23.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Военные саперы отработали в 45 населённых пунктах курского приграничья, работы ведутся еще в 28. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Группировка сапёров МЧС России начала работу в приграничных районах Курской области. С просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов врио губернатора области обращался к главе МЧС Александру Куренкову.
"Сапёры МЧС РФ — мощная поддержка для инженерных войск, чья группировка уже увеличена до 1 тыс. человек. Ежедневно наши сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов",- рассказал Хинштейн.
Он отметил, что разминирование является важным этапом на пути к восстановлению районов, без этого невозможно направить туда ремонтные бригады. К тому же, отметил врио губернатора, заминированные территории крайне опасны для мирных жителей, которые переживают за свои дома и, несмотря на реальную угрозу, всё равно рискуют, возвращаясь в приграничье.
"На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28-ми. При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника. Нам важно успеть завершить работу по разминированию до наступления холодов. После того, как будут обезврежены населённые пункты, сапёры приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, лесополос, водоёмов", - сообщил Хинштейн.
Он напомнил жителям области, что это вынужденная мера. Хинштейн отметил при этом, что находиться в приграничье до сих пор крайне опасно. Он призвал жителей региона не рисковать и беречь себя.
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Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале
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