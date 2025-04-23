https://ukraina.ru/20250423/voennye-sapery-prochesali-45-naselnnykh-punktov-kurskogo-prigranichya--khinshteyn-1062716065.html

Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн

Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн - 23.04.2025 Украина.ру

Военные саперы прочесали 45 населённых пунктов курского приграничья – Хинштейн

Военные саперы отработали в 45 населённых пунктах курского приграничья, работы ведутся еще в 28. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

2025-04-23T17:32

2025-04-23T17:32

2025-04-23T17:32

новости

россия

курская область

хинштейн

мчс

всу

кто

минирование

разминирование

саперы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_bcb95c6a9cd4ba617e315eaa9a1312b1.jpg

Группировка сапёров МЧС России начала работу в приграничных районах Курской области. С просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов врио губернатора области обращался к главе МЧС Александру Куренкову."Сапёры МЧС РФ — мощная поддержка для инженерных войск, чья группировка уже увеличена до 1 тыс. человек. Ежедневно наши сапёры обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов",- рассказал Хинштейн.Он отметил, что разминирование является важным этапом на пути к восстановлению районов, без этого невозможно направить туда ремонтные бригады. К тому же, отметил врио губернатора, заминированные территории крайне опасны для мирных жителей, которые переживают за свои дома и, несмотря на реальную угрозу, всё равно рискуют, возвращаясь в приграничье."На данный момент силами военных сапёров уже прочёсано 45 населённых пунктов, работы ведутся ещё в 28-ми. При поддержке МЧС эта работа пойдёт ещё быстрее: в Курскую область помимо пиротехников из других регионов направлена и специализированная техника. Нам важно успеть завершить работу по разминированию до наступления холодов. После того, как будут обезврежены населённые пункты, сапёры приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, лесополос, водоёмов", - сообщил Хинштейн.Он напомнил жителям области, что это вынужденная мера. Хинштейн отметил при этом, что находиться в приграничье до сих пор крайне опасно. Он призвал жителей региона не рисковать и беречь себя.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале

https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, хинштейн, мчс, всу, кто, минирование, разминирование, саперы, мирные жители